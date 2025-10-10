In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Aus analytischer Sicht zeigt sich BNB auf dem Tageschart in einer außergewöhnlich robusten Marktverfassung. Der übergeordnete Trend verläuft klar aufwärtsgerichtet, unterstützt durch eine bemerkenswerte Jahresperformance von rund 169 Prozent. Besonders auffällig ist, dass der 50 Tage EMA dem Kurs eng folgt und bei Korrekturen als dynamische Unterstützungszone fungiert, ein klassisches Merkmal eines stabilen Aufwärtstrends.

Der RSI (Relative Strength Index) bewegt sich beständig zwischen 50 und 80 Punkten und signalisiert damit ein anhaltend starkes Momentum sowie eine gesunde Trendstruktur. Sollte es kurzfristig zu einer Konsolidierung kommen, wäre ein Rücksetzer bis in die grüne Support Zone aus technischer Sicht unbedenklich. Eine solche Bewegung könnte sogar neue Kaufgelegenheiten eröffnen, bevor der Kurs, getragen durch hohe Nachfrage, die oberhalb liegende Liquidität ansteuert.

Insgesamt bleibt das übergeordnete Bild klar bullish. Solange der 50 Tage EMA nicht signifikant unterschritten wird, bleibt die Struktur intakt und die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoch.

BNB Tageschart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Vorbereitung auf den nächsten Impuls?

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die Stärke von BNB. Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung bleibt das Chartbild klar bullish, wobei kurzfristige Korrekturen als gesunde Marktbewegungen zu werten sind. Der Kurs könnte in Kürze einen Retest des 50 EMA oder des darunterliegenden Support-Bereichs vollziehen, bevor ein erneuter Ausbruch über die weiße Widerstandslinie erfolgt.

Der RSI (Relative Strength Index) zeigt erste Anzeichen einer möglichen bullishen Umkehr, da er sich nahe der Mittellinie bewegt und kurz davorsteht, diese nach oben zu durchbrechen. Parallel dazu signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ein abnehmendes negatives Momentum, ein frühes technisches Zeichen für eine potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Die Analyse der Liquidation Levels (oben links im nachfolgenden Chart) deutet zusätzlich auf ein interessantes Ungleichgewicht hin: In der aktuellen Preisspanne befinden sich mehr Short Positionen als Longs. Sollte der Kurs ansteigen, könnten diese Shorts liquidiert werden, was zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugen und den Trend verstärken würde.

Insgesamt bleibt das kurzfristige Bild bullish, mit Potenzial für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends nach einer kurzen technischen Abkühlung. Entscheidend bleibt, ob der Kurs die genannten Support-Zonen hält und die übergeordneten EMAs als Basis für den nächsten Impuls dienen können.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

