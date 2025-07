Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der neuartige Text-to-Game-AI-Token Block3 sorgt für Aufsehen – mit einem Presale, der bereits 300.000 US-Dollar eingesammelt hat. Das Projekt verspricht nicht weniger als eine Revolution im Gaming: Spiele nicht entwickeln, sondern generieren – und dabei direkt verdienen. Hier geht’s zur offiziellen Website von Block3.

Create2Earn: Wenn Gamer zu Game-Designern werden

Block3 bricht mit alten Regeln. Statt Millionenbudgets und monatelanger Entwicklung heißt es hier: Textprompt rein, Spiel raus. Möglich macht das die hauseigene Trinity Engine – ein sogenanntes Large World Model (LWM), das aus einem Satz ein ganzes Game erzeugt, inklusive Charakteren, Mechaniken und Story.

Trinity funktioniert ähnlich wie ein KI-Chatbot – nur dass das Ergebnis kein Text, sondern eine interaktive Spielwelt ist. Dabei lernt das System kontinuierlich mit: Jeder Prompt, jede Auswahl, jede Bewegung liefert wertvolle Trainingsdaten zurück. So wird Trinity nicht nur leistungsfähiger – sie passt sich auch immer stärker den Vorlieben und Spielstilen ihrer Community an.

Das Beisteuern von Inhalten – etwa Maps, Sounds oder Spielkonzepte – wird direkt mit dem nativen Token BL3 belohnt. Create2Earn lautet das Prinzip: Spielen wird produktiv. Jeder Beitrag zählt. Jeder kann mitverdienen. Damit wird Block3 zu einem echten Karrieresprungbrett für kreative Talente – ganz ohne Studio oder Publisher.



Der Unterschied ist fundamental: Klassische Entwicklung war linear, teuer und exklusiv. Laut diesem Play3.de-Artikel steigen die Budgets für moderne AAA-Spiele seit Jahren rasant. Ein Spiel wie Uncharted 2 kostete 2009 rund 20 Mio. US-Dollar, während etwa The Last of Us Part 2 im Jahr 2020 inklusive Marketing rund 220 Mio. US-Dollar verschlang. Bei Call of Duty-Titeln kann das Budget inzwischen bis zu 700 Mio. US-Dollar betragen; zusätzlich kommen Marketingkosten in Milliardenhöhe.

Block3 setzt auf Generierung – schnell, skalierbar und offen für alle. So entsteht nicht nur eine unendliche Bibliothek an Spielen, sondern auch ein lebendiges, tokenisiertes Ökosystem, in dem Kreativität unmittelbar in Wert übersetzt wird.

Der nächste Schub für AI Coins?

Der Hype um AI-Coins wie FET, Ocean oder Virtuals hat gezeigt: Der Markt hat Appetit – aber sucht nach echten Anwendungen. Block3 liefert genau das. Hier entsteht kein theoretisches Whitepaper-Universum, sondern eine spielbare Realität. Mit einem einfachen Textbefehl wird ein Game generiert – Einnahmen inklusive.

Der KI-Markt boomt. Der Gaming-Sektor steht vor einem historischen Wachstumssprung – und Block3 ist mittendrin. Laut Fortune Business Insights soll der globale Gaming-Markt von 281,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf satte 665,8 Mrd. US-Dollar bis 2030 anwachsen – mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,1 Prozent. Fast die Hälfte dieses Wachstums entfällt auf Mobile Gaming, das dank günstiger Einstiegshürden und globaler Smartphone-Verbreitung längst zum Massenphänomen geworden ist.

Genau hier setzt Block3 an: Die Plattform bietet nicht nur mobile Zugänglichkeit und blitzschnelle Game-Generierung via Textbefehl – sie bringt auch ein tokenisiertes Beteiligungsmodell mit, das erstmals Kleinanleger in diese riesige Wachstumsstory einbindet. Statt stummer Konsumenten werden Gamer und Investoren zu aktiven Playern in einem Markt, der gerade dabei ist, sich selbst neu zu erfinden.

Gleichzeitig entsteht ein Datensatz, der weit über das Gaming hinausreicht: Jeder Klick, jede Entscheidung fließt zurück in die KI. So wird Trinity zur lernenden Plattform – ein selbstverstärkendes AGI-Schwungrad, das Block3 zur Benchmark für interaktive KI-Systeme machen könnte.

Fazit: Noch 29 Stufen – dann ist der Presale vorbei

Block3 läuft aktuell in Stage 1 mit einem Preis von 0.01 US-Dollar, der alle drei Tage um 5 Prozent steigt, über 30 Stufen hinweg. Das bedeutet: Stage-1-Investoren sichern sich potenziell bis zu 312 Prozent Gewinn bis Presale-Ende.

Die Zeit für den Einstieg ist knapp – und sie läuft. Interessante Updates und direkte Einblicke gibt es auch auf X bei @Block3Game.

Jetzt Token sichern und mit Block3 die Zukunft des Gamings mitgestalten.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.