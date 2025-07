Die Bitcoin-Reserve war lange eines der Trendthemen im Krypto-Space. Doch was ist eigentlich aus dem Vorhaben geworden?

So steht es um die Bitcoin-Reserve in den USA

Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit war es eines der Trendthemen innerhalb der Krypto-Szene: Der Aufbau einer staatlichen Bitcoin-Reserve in den USA. Als der US-Präsident im März ein entsprechendes Dekret unterzeichnete, startete ein Wettrennen unter den einzelnen Bundesstaaten. 26 Parlamente diskutierten in Summe über den Aufbau der Reserve – mal mit positivem, mal mit negativem Ausgang. Wer aktuell vorne liegt.

Diese Bundesstaaten bekommen eine Bitcoin Reserve

Bislang ist die Anzahl der Bundesstaaten, die tatsächlich eine Bitcoin Reserve eingeführt haben, noch recht überschaubar. Lediglich in drei Provinzen konnten die Gesetzgeber ein solches Vorhaben umsetzen.

New Hampshire

New Hampshire war damals einer der ersten Bundesstaaten, die sich um eine eigene Bitcoin-Reserve bemühten – und das noch bevor Donald Trump offiziell zum Präsidenten der USA ernannt wurde.

Am 12. Januar reichten Abgeordnete einen entsprechenden Antrag im Landesparlament ein. Knapp vier Monate und zahlreiche Diskussionen später wurde das Gesetz schließlich verabschiedet. Als erster Bundesstaat der USA erlaubte New Hampshire damit Investitionen in Bitcoin.

Arizona

In Arizona, im Südwesten der USA, gestaltete sich die Einführung einer Bitcoin-Reserve etwas schwieriger. Eigentlich hatte der regionale Kongress bereits im Mai für eine Schaffung einer solchen Reserve gestimmt. Im Vorschlag HB 2749 sollte Behörden die Möglichkeit gegeben werden, beschlagnahmte digitale Assets zu verwahren, anstatt sie direkt veräußern zu müssen. Ein erster Auftakt für eine Bitcoin Reserve.

Umstrittener wurde es, als es um tatsächliche staatliche Investitionen in die Kryptowährung ging. Hier legte Gouverneurin Katie Hobbs mehrfach ihr Veto ein. Bitcoin und andere Kryptowährungen seien zu volatil, hieß es damals.

Texas

Als dritter Bundesstaat ging eine Bitcoin-Reserve auch in Texas durch. Im Mai passierte ein entsprechender Vorschlag bereits das Parlament, Ende Juni gab auch Gouverneur Gregg Abbott dem Vorhaben seinen Segen.

Ein Hauptunterschied zu Arizona und New Hampshire: Als einziger Bundesstaat hat Texas eine öffentlich finanzierte Reserve angelegt. Das erlaubt auch aktive Investitionen in die Kryptowährung.

Diese Bundesstaaten lehnen eine Bitcoin Reserve ab

Doch nicht alle Bundesstaaten in den USA konnten sich mit dem Gedanken einer strategischen Bitcoin Reserve anfreunden. In insgesamt fünf Landesparlamenten ist das Vorhaben bislang gescheitert, namentlich: Wyoming, Montana, Pennsylvania sowie North- und South-Dakota.

Interessant dabei: Vier der fünf Bundesstaaten, die gegen die Einführung einer Bitcoin Reserve gestimmt hatten, werden von republikanischen Gouverneuren regiert. Ein Zeichen, dass das Thema innerhalb der Partei, trotz öffentlicher Liebeserklärungen des Präsidenten, keinesfalls unumstritten ist.