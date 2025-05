Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin Pepe steht kurz vor dem Sprung ins Rampenlicht. Mit einem Presale-Volumen von 12,1 Millionen US-Dollar und einem ausverkauften Staking-Programm wird das Projekt als „world’s only Bitcoin meme ICO“ in der Szene gefeiert und geht gerade richtig viral. Nur noch 1 Tag verbleibt bis zum geplanten Listing – und die Spekulationen über Auftritte auf Tier-1-Börsen wie Binance oder OKX halten Anlegerinnen und Anleger in Atem.

Dabei handelt es sich bei Bitcoin Pepe nicht um ein gewöhnliches Meme-Projekt. Vielmehr verbindet die Initiative den Humor und die Dynamik der Meme-Welt mit einer soliden technischen Basis: einem Layer-2-Ansatz auf der Bitcoin-Blockchain. Der eigens entwickelte PEP-20-Standard erlaubt erstmals die native Ausgabe und Verwaltung von Tokens direkt auf Bitcoin – ein Konzept, das in dieser Form bislang einzigartig ist.



Jetzt informieren und Presale-Chancen nutzen: Besuche Bitcoin Pepe für alle Details und aktuelle Zahlen.

Bitcoin-basierte Meme-Infrastruktur statt kurzfristiger Hype

Technologisch basiert Bitcoin Pepe auf einem skalierbaren Second-Layer-Protokoll, das schnelle Transaktionen ermöglicht und als Infrastruktur für ein ganzes Meme-Ökosystem dienen soll. Im Zentrum steht der BPEP-Token, der nicht nur als Investmentvehikel, sondern auch als Utility innerhalb des geplanten Netzwerks fungieren soll – unter anderem für eine eigene DEX, Bridge-Lösungen und In-Plattform-Gasgebühren.

Partnerlandschaft im Überblick: Bitcoin Pepe kooperiert u. a. mit Super Meme, Plena Finance, Catamoto, GETE (Cross-Chain Gaming), BETV (Web3-Video) und Crypto Hunter Game (AR-Gaming) – ein Netzwerk, das Meme-Utility, Gaming, Video-Content und Wallet-Infrastruktur in einer Bitcoin-basierten Layer-2-Lösung zusammenführt.

Allein in den letzten Tagen konnte Bitcoin Pepe einen starken Anstieg beim Funding verzeichnen – laut offiziellen Angaben ausgelöst durch neue Partnerschaften und das näher rückende Listing. Aktuell befindet sich das Projekt in der finalen Phase des Presales. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,0377 US-Dollar – deutlich unter dem erwarteten Listing-Niveau.

Timing & Marktumfeld: Warum Meme-Coins wieder im Fokus stehen

Die Frühjahrserholung an den Kryptomärkten verleitet viele Anleger dazu, nach spekulativen Chancen zu suchen – wie frühere Meme-Coins auf Solana gezeigt haben, können virale Narrative gepaart mit solider Technik enorme Dynamik entfalten.

Bitcoin Pepe positioniert sich nun als Gegenentwurf: statt auf Solana oder Ethereum setzt das Projekt konsequent auf das Bitcoin-Netzwerk – mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit und Sicherheit von BTC mit der Skalierbarkeit eines Layer-2-Systems zu kombinieren. Der PEP-20-Standard schafft hierfür die technische Grundlage und hebt sich damit von klassischen Token-Standards wie ERC-20 deutlich ab.

Diese Kombination aus Memetik und Infrastruktur lockt nicht nur Kleinanleger, sondern auch professionelle Investoren an. Branchenplattformen berichten vermehrt über das Projekt, auch in deutschsprachigen Foren und Telegram-Gruppen nimmt die Aktivität deutlich zu. Laut der BanklessTimes werden Faktoren wie Marktstimmung und Partnerschafts-Ankündigungen als Treiber für den Presale-Anstieg von Bitcoin Pepe genannt.

Tokenomics & Fortschritt im Presale

Der Vorverkauf ist in mehrere Phasen unterteilt – momentan ist Bitcoin Pepe in der letzten Presale-Stufe, in der die Token zu einem Preis von 0,0377 US-Dollar angeboten werden. Insgesamt wurden bereits zahlreiche Phasen erfolgreich abgeschlossen. Die Preisstruktur ist dabei bewusst gestaffelt – mit steigenden Kosten pro Token in jeder neuen Runde. Das soll frühe Investoren belohnen und gleichzeitig einen Anreiz setzen, vor dem offiziellen Listing einzusteigen.

Der Andrang zeigt Wirkung: Innerhalb kurzer Zeit wurden 12,1 Millionen US-Dollar eingesammelt, und sämtliche Staking Pools sind bereits vergriffen. Das spricht für ein hohes Vertrauen in das Projekt – vor allem, da der Token bislang nicht einmal öffentlich gehandelt wird.

Sollte der BPEP-Token tatsächlich auf Plattformen wie Binance, OKX oder Gate.io erscheinen, dürfte das Projekt einen erheblichen Sichtbarkeitsschub erfahren – vor allem bei Retail-Investoren, die gezielt nach Coins mit hohem Viralpotenzial und struktureller Tiefe suchen. In einem Umfeld, in dem viele Meme-Projekte oft an Substanz verlieren, könnte genau diese Kombination den Unterschied machen.

Bitcoin Pepe kurz vor dem Listing – Was kommt nach dem Vorverkauf?

Bitcoin Pepe könnte mehr als nur der nächste virale Meme-Coin sein. Mit einem auf Bitcoin aufgesetzten Layer-2-Ansatz, dem eigens entwickelten PEP-20-Standard und einem funktionierenden Partnernetzwerk bringt das Projekt eine technische Komponente in den Markt, die in dieser Form bislang einzigartig ist. Ob es den Übergang vom Presale-Hype zum nachhaltigen Listing schafft, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – doch die Vorzeichen stehen günstig.



Einen aktuellen Überblick über das Projekt und seine Chancen gibt auch das Analysevideo auf YouTube.

Jetzt einsteigen: Um noch rechtzeitig am Presale teilzunehmen und alle Features live zu erleben, besuche jetzt die deutsche Website von Bitcoin Pepe.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.