1,7 Mio. US-Dollar im Presale: BPENGU Memecoin will die Antarktis kaufen

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der frühe Erfolg erinnert stark an das Momentum, das Pudgy Penguins einst ins Rampenlicht katapultiert hat, inklusive Milliardenbewertung. Ein Blick in die On-Chain-Daten und ins Whitepaper zeigt schnell: BPENGU ist kein gewöhnlicher Meme-Coin, sondern etwas völlig Eigenständiges.

BTC-Giveaways, die ambitionierte Mission zum Kauf der Antarktis und ein Presale-Fenster, das genau auf den Beginn des September-Hypes ausgerichtet ist, und das Timing könnte kaum besser sein. Mit einer aktiven Altseason und wachsendem viralen Buzz könnte dieser Trade die nächste große Marktphase prägen.

Bildquelle: CoinMarketCap

Altseason läuft an und Bitcoin Penguins liegt vorn

Die Bitcoin-Dominanz fällt, der Altseason-Index kratzt an der Schwelle zum Umschwung, und selbst Krypto-Größen wie Mike Novogratz sagen voraus, dass ETH Bitcoin in den kommenden sechs Monaten outperformen wird. Genau das ist die spannendste Phase im Zyklus und die Phase, in der typischerweise die größten Gewinne entstehen.

Ganz vorn dabei: Meme-Coins. PENGU ist in den letzten 30 Tagen um über 300 Prozent gestiegen. Ein weiterer Top-Performer, den viele noch übersehen, ist SPX6900. Selbst innerhalb des breiten Meme-Segments bilden sich Unterkategorien heraus. Der aktuell stärkste Trend: Meme-Coins mit Mission.

PENGU, unter der Leitung von Luca Netz, will ein Medienimperium aufbauen. SPX6900 will den Aktienmarkt „flippen“. Und der Neuzugang BPENGU? Der will nichts Geringeres als die Antarktis kaufen. Während PENGU und SPX6900 bereits Marktkapitalisierungen im Milliardenbereich erreicht haben, ist es bei Bitcoin Penguins noch sehr früh – aktuell ist der Token für nur 0,00105 US-Dollar erhältlich.

Pudgy Penguins hat gezeigt, dass Pinguine als Meme funktionieren und starkes Branding tragen können. Wird diese Bewegung jetzt noch mit der Meme-Energie von Bitcoin befeuert, entsteht genau daraus Bitcoin Penguins. Die Zahlen sprechen für sich: 1,7 Millionen US-Dollar in den ersten Tagen zeigen, dass der Markt das Projekt ernst nimmt. Und je näher das Q4 rückt, desto stärker gilt: Je absurder die Idee, desto schneller zündet sie.

Der schnelle 30-Tage-Presale von BPENGU und warum das Timing entscheidend ist

Timing ist einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Meme-Coins. Wann ein Token auf den Markt kommt, bestimmt mit über Momentum und Preisentwicklung. Und bei BPENGU hätte der Zeitpunkt kaum besser gewählt sein können. Der Presale läuft jetzt, aber nur 30 Tage lang. Da der Preis stufenweise steigt, zahlen Späteinsteiger deutlich mehr als den aktuellen Einstiegspreis von 0,00105 US-Dollar. Das ist eben das Gesetz der Meme-Coins: Jeder kauft zu dem Preis, den er verdient.

Die Chance, bei einer Bewertung wie dieser einzusteigen, bevor der freie Handel beginnt, ist riesig. Der Presale endet im September und fällt damit genau in das historisch stärkste Börsenquartal.

In diesem Jahr kommt noch einiges dazu: Die globale Geldmenge (M2) wächst rapide, die Fiskalpolitik ist auf Volldampf, und sämtliche großen Makro-Signale stehen auf Grün für Risiko-Assets. Kurz gesagt: Es dürfte wilder werden, als viele es sich gerade vorstellen können.

Warum Meme-Coins im Q4 abheben könnten und BPENGU das größte Potenzial hat

Das aktuelle makroökonomische Umfeld bietet perfekte Bedingungen dafür, dass Kapital in Meme-Coins fließt. 2021 waren es Dogecoin und Shiba. 2023 sorgten Pepe und Bonk für Furore. 2024 dominierten WIF und SPX6900. Und jetzt, Ende 2025, ist das Spielfeld wieder offen – doch BPENGU liegt bereits vorn.

Wöchentliche BTC-Gewinne, ein durchdachter Presale, und natürlich die Mission, die Antarktis zu kaufen.

Was ein kurzlebiges pump.fun-Meme von einem echten Kultprojekt unterscheidet, ist die Mission. SPX6900 ging viral mit dem Ziel, den Aktienmarkt auf den Kopf zu stellen. Dogwifhat wurde zum Phänomen durch die Idee, auf der Vegas Sphere zu werben. Und jetzt treibt Bitcoin Penguins das Konzept auf die Spitze, und das absurder und spektakulärer denn je.

Das Ziel ist einfach und völlig irre. Genau das macht es so stark. Und genau deshalb hat BPENGU tatsächlich eine Chance, den Kauf der Antarktis Realität werden zu lassen. Wer bei dieser Bewegung dabei sein will, kann Bitcoin Penguins aktuell für nur 0,00105 US-Dollar kaufen.

Jetzt hier zur offiziellen Bitcoin Penguins Website und BPENGU kaufen!

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.