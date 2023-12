In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Die Konjunktur-Veröffentlichungen sind zwar in dieser Woche kaum von Relevanz, trotzdem sind sie sogar leicht besser ausgefallen als erwartet und stützen somit das Sentiment ab, dass der Krypto-Markt dank der Inflationsdaten bzw. des Zinsentscheides gebildet hat. Gleichzeitig hat Gary Gensler Andeutungen bezüglich der Bitcoin ETFs gemacht. Die Aufsichtsbehörde habe ihre Haltung zu börsengehandelten Bitcoin-Produkten nach jüngsten Gerichtsentscheidungen überdacht, so der SEC-Chef. Gensler sagte in einem Interview, Gerichtsentscheidungen hätten die Behörde zu einem “neuen Blick” auf Bitcoin-ETFs gezwungen – wahrscheinlich eine Anspielung auf den BlackRock-ETF-Antrag.

Der Bitcoin-Kurs kann sein Preisniveau indessen zwar halten, die letzten 24 Stunden haben bis auf kleinere Auf- und Abgänge allerdings wenig verändert. Das Handelsvolumen nimmt weiterhin konsekutiv ab. Bleibt abzuwarten, in welche Richtung BTC schlussendlich ausbrechen wird.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarken: 42.500 / 42.200 US-Dollar

Widerstandsmarken: 43.080 / 43.350 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.