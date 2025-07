Altcoins können dir helfen, dein Portfolio zu diversifizieren. Erfahre mehr darüber, was bei der Auswahl wichtig ist.

Altcoin-Screening: So findest du interessante Projekte und bewertest diese



Altcoins sind alternative Coins zu Bitcoin und können dir die Chance bieten, dein Portfolio zu diversifizieren und am Wachstum innovativer Blockchain-Projekte zu profitieren. Wenn du in Altcoins investieren möchtest, können dir wichtige Kennzahlen, sogenannte Key Performance Indicators (KPIs), dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die für dich richtigen Coins zu finden. In diesem Artikel findest du die wichtigsten Faktoren, die du bei der Auswahl berücksichtigt solltest:

Marktkapitalisierung – ein erster Gradmesser

Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus dem aktuellen Preis eines Coins, multipliziert mit dessen Umlaufmenge. Sie dient als Orientierung für die Größe und Marktstellung eines Projekts.

Sogenannte Large Caps wie Ethereum gelten als etablierter und tendenziell weniger volatil. Kleinere Projekte aus dem Mid- oder Small-Cap-Bereich bieten hingegen höhere Wachstumschancen, bergen aber auch größere Risiken. Ein langfristiger Blick auf die Entwicklung der Marktkapitalisierung hilft, nachhaltige Trends zu erkennen.

Handelsvolumen – Liquidität und Marktinteresse

Das tägliche Handelsvolumen zeigt, wie aktiv ein Coin gehandelt wird. Hohe Werte deuten auf eine starke Marktliquidität und ein aktives Interesse hin. Das erleichtert Ein- und Ausstiege und kann als Signal für mögliche Kursbewegungen dienen.

Plötzliche Volumenanstiege können beispielsweise auf neue Partnerschaften, Listungen bei Börsen oder anstehende Entwicklungen hinweisen.

Anbieter mit hoher Nutzerbasis, geringen Gebühren und breitem Coin-Angebot wie Bitvavo powered by Hyphe bieten eine solide Handelsumgebung mit guter Liquidität, was den Zugang zu Altcoins erleichtert.

Abstand zum Allzeithoch – Potenzial oder Problem?

Ein Coin, der deutlich unter seinem früheren Allzeithoch (ATH) liegt, könnte theoretisch Erholungspotenzial haben. Es kann aber auch ein Anzeichen für strukturelle Schwächen sein.

Deshalb solltest du recherchieren, ob der Preisverfall auf externe Marktbedingungen zurückzuführen ist oder ob es fundamentale Probleme im Projekt gibt.

Tokenomics – wirtschaftliche Grundlagen verstehen

Tokenomics beschreibt die wirtschaftliche Struktur eines Coins. Dazu gehören unter anderem:

Gesamtmenge des Tokens (Max Supply)

Geschwindigkeit der Ausgabe neuer Coins (Emission)

Verteilung auf Investoren, Gründer, Community (Verteilungsschlüssel)

Projekte mit fairer Verteilung, transparenter Struktur und begrenztem Angebot gelten oft als nachhaltiger.

Entwickleraktivität – Indikator für Weiterentwicklung

Ein aktives Entwicklerteam ist ein gutes Zeichen für die Zukunft eines Projekts. Repositories auf Plattformen wie GitHub zeigen, wie oft am Code gearbeitet wird, ob Sicherheitsupdates erfolgen und wie schnell neue Features umgesetzt werden. Regelmäßige Aktivität deutet auf ein ernsthaft betriebenes Projekt hin.

Ein durchdachtes Altcoin-Screening nach den oben genannten Faktoren reduziert Risiken und ermöglicht fundierte Entscheidungen. Wer regelmäßig Kennzahlen wie Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, ATH-Distanz, Tokenomics und Entwickleraktivität prüft, handelt nicht nur nach Bauchgefühl, sondern auf Basis solider Informationen.

Zur Vertiefung der Analyse können auch datenbasierte Tools wie Dune Analytics oder Flipside hilfreich sein. Damit lässt sich zum Beispiel das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEXs) beobachten oder die Preisentwicklung kleinerer Altcoins im Vergleich zu größeren Coins wie Ethereum nachvollziehen. Auf Dune gibt es dafür bereits fertige Dashboards, in die man lediglich die Token-Adresse und die entsprechende Blockchain einträgt.

Um es zusammenfassen: Eine fundierte Analyse ist die beste Grundlage für deinen langfristigen Erfolg im Kryptomarkt. Wenn du direkt loslegen möchtest: Mit Bitvavo powered by Hyphe kannst du über 350 verschiedene Coins handeln und gezielt Altcoins entdecken, mit denen du traden willst.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bitvavo powered by Hyphe

