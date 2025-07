Cardano präsentiert sich auf dem Tageschart mit einem technisch überzeugenden Setup. Der Kurs hat in den vergangenen Wochen einen stabilen dreifachen Boden im Bereich um 0,5060 US-Dollar ausgebildet, ein klassisches Reversal-Muster, das mittlerweile durch mehrere technische Bestätigungen untermauert wird.

Im Anschluss an diese Bodenbildung gelang es ADA, gleich mehrere entscheidende Widerstandsmarken dynamisch zu überwinden: Sowohl der 800er EMA als auch der 200er EMA wurden mit deutlich erhöhtem Momentum durchbrochen. Darüber hinaus wurde eine langfristige diagonale Widerstandslinie (gelb markiert) nach oben verlassen, was dem Markt zusätzliches Aufwärtsmomentum verlieh.

Dieser technische Durchbruch führte zu einer gezielten Abholung von Short-Liquidität, was durch die Heatmap-Analyse (unten links im nachfolgenden Chart) bestätigt wird. Anschließend konsolidierte der Kurs in einer strukturierten Bewegung, blieb dabei jedoch klar oberhalb des 200er EMA. Die Heatmap legt nahe, dass ADA sich zuletzt bewusst in tiefere Liquiditätszonen bewegt hat, um dort Orderblöcke zu absorbieren, ein häufig beobachtetes Verhalten in bullishen Marktphasen.

Aktuell bewegt sich Cardano in einer engen Seitwärtsrange zwischen der roten Widerstandsbox und dem 200er EMA. Dieses Konsolidierungsverhalten gilt aus technischer Sicht als konstruktiv: Solange der Kurs oberhalb des 200er EMA verbleibt, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt. Ein Ausbruch über die rote Widerstandszone könnte zusätzliche Short-Liquidität freisetzen und die nächste Aufwärtswelle in Richtung übergeordneter Zielzonen initiieren.

ADA Tageschart mit Indikatoren & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Doppeltop als kurzfristiges Warnsignal

Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich im Zuge des jüngsten Anstiegs ein potenziell bearish zu wertendes Muster: In der Nähe der gelb markierten Widerstandsbox hat sich ein kleines M-Pattern ausgebildet, ein Doppeltop, das aktuell Druck auf den Kurs ausübt. Der Kurs bewegt sich derzeit zwischen dem 50er EMA und dem 800er EMA. Diese beiden gleitenden Durchschnitte fungieren als kurzfristig bedeutende Unterstützungszonen. Sollte es zu einem Bruch beider EMAs nach unten kommen, würde sich das M-Pattern technisch bestätigen.

In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung der nächsten relevanten Unterstützungszone um 0,6256 US-Dollar wahrscheinlich. Dort befindet sich zudem eine grüne Supportbox, die mit hohem Volumen unterlegt ist und als potenzielles Auffangniveau dienen könnte.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Der RSI hat sich nach einem überkauften Zustand spürbar abgekühlt und notiert aktuell nahe der neutralen 50er Marke. Solange dieses Niveau gehalten wird, bleibt die Chance auf eine Stabilisierung innerhalb des Aufwärtstrends gegeben. Das Histogramm des MACD zeigt weiterhin negatives Momentum, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hinweist und eine Fortsetzung der Konsolidierung unterstützen würde.

Gleichzeitig sollte beachtet werden, dass sich laut Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) eine beachtliche Anzahl hoch gehebelter Short-Positionen aufgebaut hat. Diese Zonen werden vom Markt häufig erneut angesteuert, was kurzfristig für eine bullish konnotierte Gegenbewegung sprechen könnte, insbesondere bei einem Rebound von einer der genannten Unterstützungsmarken.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video So hoch kann Bitcoin noch steigen – und diese Altcoins profitieren am meisten