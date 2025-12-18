Zcash-Kurs stockt: Warum dem Privacy Coin weitere Verluste drohen

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Zcash (ZEC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Seit dem Allzeithoch hat der Kurs von Zcash mehr als 50 Prozent an Wert verloren und notiert aktuell unterhalb des EMA 50, was den übergeordneten Abwärtsdruck klar bestätigt. Zuletzt konnte sich der Preis kurzfristig im Bereich um 290 US-Dollar an der markierten grünen Unterstützungszone stabilisieren, doch dieser Bereich bleibt technisch kritisch. Ein nachhaltiger Bruch nach unten würde den Fokus unmittelbar auf den EMA 200 lenken, der leicht unterhalb dieser Supportlinie verläuft und als letzte technisch relevante Auffangzone gilt. Sollte auch dieser Bereich nicht halten, würde sich das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung deutlich erhöhen.

Auf der Oberseite ist das Chartbild klar strukturiert. Für eine Stabilisierung muss ZEC zunächst den EMA 50 zurückerobern und anschließend den Widerstandsbereich der gelben Zone überwinden. Erst oberhalb dieser Struktur würde sich das kurzfristige Sentiment spürbar aufhellen und Raum für eine weitergehende Erholung entstehen. Die Indikatoren liefern im Tageschart bislang keine konstruktiven Signale. Der RSI (Relative Strength Index) bewegt sich seit Anfang Dezember nahezu seitwärts und zeigt weder eine bullish Divergenz noch zunehmende Kaufdynamik. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bestätigt dieses Bild, da es aktuell an Momentum fehlt und kein klarer Trendwechsel erkennbar ist.

Ein Blick auf die Liquidations Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) unterstreicht die vorsichtige Einordnung. Der Kurs ist bereits in eine relevante Liquiditätszone vorgelaufen, hat diese jedoch nicht vollständig abgearbeitet. Dieses Ungleichgewicht spricht dafür, dass der Markt noch einmal tiefer tendieren könnte, um verbleibende Liquidität vollständig abzuholen.

Zcash 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart mit Erholungspotenzial unter Vorbehalt

Aus analytischer Sicht deutet der 4-Stunden-Chart von Zcash derzeit auf eine mögliche kurzfristige Erholungsbewegung hin. Dieses Szenario bleibt jedoch klar abhängig von der übergeordneten Marktstruktur und insbesondere davon, ob Bitcoin seine Stabilisierung fortsetzen kann. Die Liquidation Levels zeigen, dass sich im aktuellen Preisbereich zunehmend Short-Positionen mit hoher Liquidität und starkem Hebel aufbauen. Dieses Ungleichgewicht erhöht grundsätzlich das Potenzial für einen Short Squeeze, sofern zusätzlicher Kaufdruck in den Markt gelangt.

Auf der Indikatorenseite beginnt sich das Bild leicht zu verbessern. Der MACD signalisiert, dass das negative Momentum zunehmend ausläuft und ein Übergang in den positiven Bereich unmittelbar bevorstehen könnte. Der RSI bewegt sich ebenfalls konstruktiv, wobei ein nachhaltiger Ausbruch über die 50-Punkte-Marke als klares bullishes Bestätigungssignal zu werten wäre. Technisch bleibt der Weg nach oben jedoch klar definiert und anspruchsvoll. ZEC muss zunächst den EMA 50 im 4-Stunden-Chart zurückerobern, bevor der EMA 200 als nächster relevanter Widerstand in den Fokus rückt.

Erst ein Bruch über beide gleitenden Durchschnitte in Kombination mit dem Überwinden des letzten lokalen Hochs würde das kurzfristige Erholungsszenario bestätigen und Raum für weiter steigende Kurse eröffnen. Bis dahin bleibt das Setup fragil und stark von der Gesamtmarktentwicklung abhängig.

Zcash 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

