XRP rappelt sich nach der heftigen Korrektur allmählich auf. Auf diese Kursmarken kommt es nun an.

XRP nach dem Kurssturz: Wie geht es jetzt weiter?

In einem zuletzt von hoher Volatilität geprägten Marktumfeld konnten die XRP Spot ETFs spürbare Zuflüsse verzeichnen. Nach aktuellen Daten belief sich der Nettozufluss in der vergangenen Woche auf insgesamt 45 Millionen US-Dollar. Marktteilnehmer haben die jüngsten Kursturbulenzen offenbar genutzt, um Positionen in XRP aufzubauen oder aufzustocken.

Besonders ins Gewicht fiel dabei der Freitag. An diesem Tag flossen allein 39 Millionen US-Dollar in die XRP ETFs, wodurch die Produkte auf Wochensicht deutlich ins Plus drehten. Der Bitwise XRP ETF führte mit 8,29 Millionen US-Dollar die täglichen Zuflüsse an, gefolgt von Franklin Templetons XRPZ und Canarys XRPC. Insgesamt liegt das verwaltete Nettovermögen der XRP-ETF-Anlageklasse inzwischen bei rund 1,04 Milliarden US-Dollar. Nach einer heftigen Korrektur scheint sich der XRP-Kurs derweil weiter stabilisieren zu können.

Eine erste Beruhigung im Chart

Nach den starken Ausschlägen der vergangenen Tage zeigt sich der XRP-Kurs zuletzt etwas gefestigter. In den letzten 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Preis zwischen 1,39 US-Dollar und 1,46 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 1,45 US-Dollar und damit rund 4,3 Prozent über dem Vortag.

Die Erholung wurde von einem erhöhten Handelsvolumen begleitet. Das spricht dafür, dass die Bewegung nicht nur durch einzelne kurzfristige Trades entstanden ist, sondern von breiterer Marktaktivität getragen wird. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 88,1 Milliarden US-Dollar.

Wichtige Marken rücken in den Fokus

Aus technischer Sicht ist vor allem entscheidend, dass sich XRP wieder über den EMA-20 bei 1,43 US-Dollar geschoben hat. Solange dieses Niveau hält, bleibt der kurzfristige Trend leicht aufwärtsgerichtet. Zudem lassen sich zuletzt höhere Tiefs erkennen, ein erstes Zeichen dafür, dass der Verkaufsdruck nachlässt.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 1,41 US-Dollar die wichtigste kurzfristige Unterstützung, gefolgt von der Zone um 1,39 US-Dollar. Nach oben hin bremst aktuell der Bereich um 1,46 US-Dollar. Sollte dieser Widerstand fallen, rückt das nächste Ziel bei rund 1,55 US-Dollar in Reichweite.

Das Momentum zieht vorsichtig an

Auch die Indikatoren zeichnen ein ruhigeres Bild als noch vor wenigen Tagen. Der RSI liegt mit 56 im neutralen Bereich und zeigt, dass der Markt weder überkauft noch stark unter Druck steht. Damit ist grundsätzlich noch Platz für weitere Kursgewinne vorhanden.

Gleichzeitig nimmt das Momentum leicht zu. Die Bollinger-Bänder haben sich etwas geöffnet, was auf eine Phase höherer Schwankungen hindeutet. Für eine Erholung nach einem deutlichen Rücksetzer ist das nicht ungewöhnlich, erhöht aber auch das kurzfristige Risiko.

XRP zwischen Stabilisierung und Rückfall

Unterm Strich bleibt der kurzfristige Ausblick für XRP verhalten positiv. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, spricht mehr für eine Fortsetzung der Erholung als für einen erneuten Abverkauf. Ein Ausbruch über 1,46 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 1,55 US-Dollar ebnen.

Kommt es jedoch erneut zu Schwäche und fällt der Kurs unter 1,41 US-Dollar zurück, wäre Vorsicht angebracht. In diesem Fall könnten schnell wieder tiefere Bereiche zwischen 1,30 und 1,10 US-Dollar angesteuert werden.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

