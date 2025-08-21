XRP verzeichnet aktuell eine starke Performance – und könnte vor einer neuen Rallye stehen. Erfahre, wie du in wenigen Schritten profitierst und dir einen zusätzlichen Bonus sicherst.

XRP: Die Zeichen stehen auf Wachstum

XRP, der native Token des Zahlungsnetzwerks Ripple, zeigte zuletzt eine auffällige Kursstärke. Der langwierige Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ist nun beigelegt und Anleger reagieren euphorisch. Im August 2025 liegt der Preis bei mehr als 3 US–Dollar und hat sich damit innerhalb von nur drei Jahren verzehnfacht.

Und die Zeichen könnten weiterhin auf Wachstum stehen: Nach den Bitcoin-Rekorden konnte der Altcoin-Sektor zuletzt deutlich an Stärke gewinnen. Möglicherweise steht noch in diesem Jahr eine große Altcoin-Season bevor, von der Anleger profitieren können. In solchen Marktphasen verzeichneten Bitcoin-Alternativen wie XRP in der Vergangenheit oftmals enorme Preisanstiege in kurzer Zeit. Ohne Zweifel ist XRP eine der beliebtesten Altcoins und zählt zu den Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

In wenigen Schritten XRP auf Kraken handeln

Wer in den Krypto-Markt einsteigt, braucht jedoch mehr als nur einen interessanten Coin. Die Wahl des passenden Handelsanbieters ist entscheidend für Kosten, Sicherheit und Komfort. Für Anleger, die gezielt auf XRP setzen wollen, bietet Kraken jetzt eine attraktive Prämie von 20 Euro in XRP.

Möchtest auch du dieses Angebot nutzen? Die Kontoeröffnung auf Kraken ist bewusst schlank gehalten, ohne bei der Sicherheit Kompromisse zu machen. Nach der Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort folgt eine Verifizierung unter Einhaltung der KYC-Vorschriften. Schon nach kurzer Zeit stehen dir die umfangreichen Handelsfunktionen zur Verfügung.

Um XRP auf Kraken zu kaufen, ist eine Einzahlung per Banküberweisung über SEPA möglich, was für Kunden im Euro-Raum gebührenfrei ist. Du kannst auch deine Kredit-/Debitkarte, PayPal, Apple Pay und Google Pay nutzen. Alternativ lassen sich Kryptowährungen von externen Wallets direkt auf das Kraken-Konto übertragen. Die Plattform unterstützt derzeit über 300 Krypto-Assets – darunter natürlich auch XRP. Sobald das Guthaben verfügbar ist, kannst du direkt am Markt aktiv werden.

XRP am Spot-Markt kaufen

Der Spot-Markt eignet sich für alle, die XRP direkt kaufen möchten – sei es als langfristige Anlage oder um kurzfristig von Kursgewinnen zu profitieren. Auf Kraken wählst du zunächst das Handelspaar, beispielsweise XRP/EUR oder XRP/USD. Danach legst du die Orderart fest:

Market Order : Du kaufst sofort zum aktuell besten Marktpreis.

: Du kaufst sofort zum aktuell besten Marktpreis. Limit Order: Du bestimmst den Preis, zu dem gekauft werden soll.

Nach Eingabe der Menge bestätigst du den Auftrag, und die XRP werden umgehend deiner Kraken-Wallet gutgeschrieben. Die Handelsoberfläche ist klar strukturiert und auch für Einsteiger schnell zu verstehen.

Professionelles XRP-Trading auf Kraken

Wer aktiv handeln möchte, findet auf Kraken umfangreiche Trading-Optionen. Neben dem klassischen Spot-Handel ist auch Margin-Trading mit einem Hebel möglich. Damit können Trader von Kursbewegungen profitieren, ohne den gesamten Kapitalbetrag vorhalten zu müssen – ein Werkzeug, das allerdings Erfahrung erfordert, da Risiken verstärkt werden.

Fortgeschrittene Trader greifen zudem auf Kraken Pro zu, eine erweiterte Plattform mit Echtzeit-Chartanalyse, umfangreichen Orderarten und niedrigen Gebühren bei hohem Handelsvolumen. Die API-Integration erlaubt automatisiertes Trading und Anbindung an externe Chartsoftware wie TradingView.

Sicherheitsarchitektur, die Vertrauen schafft

Kraken gilt seit seiner Gründung 2011 als eine der sichersten Krypto-Börsen weltweit. Das Unternehmen hat nie einen ernsthaften Sicherheitsvorfall erlitten, der Kundeneinlagen gefährdet hätte – ein Alleinstellungsmerkmal in einer Branche, in der Hacks keine Seltenheit sind. Die Mehrzahl der Kundengelder wird in Offline-Cold-Wallets verwahrt, um sie vor externen Angriffen zu schützen. Ergänzend setzt Kraken auf strikte interne Sicherheitsrichtlinien, Multi-Signature-Verfahren und regelmäßige Audits.

Auch der Datenschutz wird ernst genommen: Kundendaten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert. Die Plattform ist vollständig reguliert und hält sich an die geltenden Finanzgesetze in den Ländern, in denen sie tätig ist.

Exklusive XRP-Prämie für Neukunden

Nur noch für kurze Zeit bietet Kraken in Kooperation mit BTC-ECHO einen besonderen Bonus: Wer sich über diesen Link registriert, erhält 20 Euro in XRP, sobald bestimmte Handelsanforderungen erfüllt sind. Damit lässt sich der Einstieg zusätzlich versüßen – besonders interessant für Anleger, die ohnehin jetzt von den Chancen am Kryptomarkt profitieren möchten.

Weitere Informationen zu Kraken erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.

