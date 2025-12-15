Bitcoin und die Top Altcoins geraten ins Straucheln, doch Tron stemmt sich gegen den Krypto-Abverkauf. So geht es für TRX jetzt weiter.

Tron als Fels in der Brandung: Wie hoch kann der TRX-Kurs jetzt steigen?

Nicht Bitcoin oder XRP, sondern Tron (TRX) stemmt sich als einziger Top Coin klar gegen den am gestrigen Sonntagabend einsetzenden Krypto-Abverkauf. In der vergangenen Woche standen bei dem Projekt von Justin Sun vor allem neue Integrationen und die wachsende Nutzung des Netzwerks im Fokus. Das Ökosystem profitiert von seiner starken Position im Stablecoin-Bereich sowie von hoher Aktivität in DeFi-Anwendungen und bei On-Chain-Transaktionen. Flankiert wird dies von Community- und neuen Initiativen, mit denen das Netzwerk zum Jahresende die Nutzerbindung weiter ausbauen will. Angesichts des erfolgreichen Widerstandes gegen den jüngsten Krypto-Rücksetzer wird die chattechnische Situation von Tron nun besonders interessant.

Tron in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der TRON‑Kurs zwischen 0,2827 USD (High) und 0,2772 USD (Low) basierend auf den letzten drei 4‑Stunden‑Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2815 USD und damit rund 0,0042 USD über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2773 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 26.661.800.000 USD und bietet Kontext zur Bewertung des Coins.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,27729 USD) und bestätigt kurzfristigen Aufwärtsdruck. Die Folge höherer Hochs und höherer Tiefs seit 0,2710 USD weist auf eine positive Kurzfriststruktur hin. Unterstützungen: 0,2782 USD (Fibonacci) und 0,2773 USD (EMA‑20); Widerstände: 0,2827 USD (tagesaktuelles Hoch) und 0,2904 USD.

Der RSI (14) liegt bei ca. 74,7 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was den kurzfristigen Aufwärtsdruck untermauert. Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 0,00435 USD (Upper − Lower), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit mittlerem Risiko, solange der Kurs über dem EMA‑20 hält.

Kurzprognose TRON

Kurzfristig bleibt die Prognose für TRON leicht bullish. Unterstützungen liegen bei 0,2782 USD und 0,2773 USD, Widerstände bei 0,2827 USD und 0,2904 USD. Ein stabiler Tagesschluss über 0,2827 USD könnte den Weg bis 0,3000 USD eröffnen; ein Bruch unter 0,2750 USD würde die Wahrscheinlichkeit einer tieferen Korrektur deutlich erhöhen. Beobachte Volumen und RSI als Trigger‑Signale; für Dich gilt: erhöhte Vorsicht bei Unterschreiten von 0,2740 USD.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.