Während Gold seinen Ruf als sicherer Hafen festigt, bietet auch Silber spannende Chancen für Trader. Erfahre hier, wie du bei Bitpanda dein Portfolio mit Edelmetallen erweiterst und einen Bonus kassierst.

In Phasen, in denen es in der Weltwirtschaft unruhig ist, sehnen sich Investoren nach Beständigkeit im Portfolio. Diese Eigenschaften werden Edelmetallen zugeschrieben. Gold hat zuletzt erneut bewiesen, warum es als defensiver Fels in der Brandung gilt. Silber hingegen zeigte enorme Kursausschläge und erwies sich als lukrativer Momentum-Trade.

Im Gegensatz zum “großen Bruder” Gold hängt die Preisentwicklung von Silber auch von der industriellen Nachfrage und der Konjunktur ab. Wer hier einsteigt, spekuliert weniger auf Sicherheit, sondern setzt auf zyklische Gewinne. Nach dem jüngsten Preisrutsch könnte sich eine interessante Kaufgelegenheit bieten. Immerhin notiert das Metall aktuell rund 40 Prozent unter seinem Höchststand vom Januar.

Diversifikation durch Gold und Silber

Wer diesen Preisrückgang als Chance begreift, kann bei Bitpanda schon mit kleinen Summen einsteigen und sich dabei einen Bonus von 15 Euro in Silber sichern. Alles, was dafür nötig ist, ist ein Edelmetall-Trade in Höhe von mindestens 50 Euro.

Ein Mix aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen kann dein Depot widerstandsfähiger machen und langfristig stabilisieren. Ein Portfolio, das ausschließlich auf Aktien oder Kryptowährungen setzt, ist den Launen des Marktes stärker ausgeliefert.

Dabei war der Einstieg in den Rohstoffhandel noch nie so unkompliziert wie heute: Anstatt physische Münzen teuer zu kaufen, zu lagern und zu versichern, bildet Bitpanda diesen Prozess digital ab. Die Metalle sind zwar physisch hinterlegt, doch als Nutzer sparst du dir jeglichen logistischen Aufwand.

Timing ist alles: Jetzt Edelmetalle bei Bitpanda handeln

Keine Rallye läuft ewig ohne Unterbrechung weiter. Für Investoren mit langem Atem sind die jüngsten Kurskorrekturen bei Gold und Silber daher eine Chance. Nicht ohne Grund lautet eine alte Börsenweisheit: “Buy the dip” – kaufe, wenn die Kurse fallen.

Die langfristigen Argumente für Edelmetalle sind nämlich weiterhin absolut intakt:

Geopolitische Spannungen: Die globale Unsicherheit nimmt zu, was die Flucht in Sachwerte dauerhaft befeuert. Hartnäckige Inflation: Selbst bei sinkenden Raten bleibt der Kaufkraftverlust spürbar. Gold hat sich historisch als einer der effektivsten Inflationsschutz-Mechanismen erwiesen. Aussicht auf sinkende Zinsen: Sobald die Notenbanken die Zinswende einleiten, verlieren Anleihen an Attraktivität, was zinslose Assets wie Gold im Vergleich wieder stärkt.

Die momentane Marktphase könnte also lediglich das Luftholen vor dem nächsten Aufschwung sein. Wer diesen Zeitpunkt nutzen will, kann dies über Bitpanda extrem flexibel tun – und das rund um die Uhr, ohne auf die Öffnungszeiten der Rohstoffbörsen achten zu müssen.

Bitpanda: Weit mehr als nur Bitcoin

Viele Nutzer verbinden Bitpanda immer noch ausschließlich mit Kryptowährungen. Dabei bietet die Plattform Zugang zu über 10.000 Assets, darunter Aktien, ETFs und eben auch physische Edelmetalle.

Die Vorteile beim Rohstoff-Handel über Bitpanda sind dabei offensichtlich:

Physische Sicherheit: Alle Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium, Platin), die du handelst, sind zu 100 Prozent physisch hinterlegt und lagern sicher in einem Schweizer Zollfreilager.

Alle Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium, Platin), die du handelst, sind zu 100 Prozent physisch hinterlegt und lagern sicher in einem Schweizer Zollfreilager. Investieren ab 1 Euro: Du musst kein Vermögen besitzen, um einzusteigen. Dank Teilkäufen kannst du bereits mit Kleinstbeträgen in Gold investieren.

Du musst kein Vermögen besitzen, um einzusteigen. Dank Teilkäufen kannst du bereits mit Kleinstbeträgen in Gold investieren. Automatisierte Sparpläne: Wer regelmäßig investieren möchte, um Durchschnittskurse zu nutzen, kann bequem Sparpläne für Gold oder Silber einrichten.

Wer regelmäßig investieren möchte, um Durchschnittskurse zu nutzen, kann bequem Sparpläne für Gold oder Silber einrichten. Direkter Tausch: Die Swap-Funktion erlaubt es dir, Bitcoin direkt in Gold oder Gold in Aktien zu tauschen, ohne den Umweg über Euro gehen zu müssen.

Exklusiver Deal: 15 Euro Silber geschenkt

Um den Start in den Edelmetallhandel noch attraktiver zu machen, hat Bitpanda eine spezielle Kampagne gestartet, die von Mitte Februar bis Mitte März läuft. Sie zielt auf alle ab, die ihr Portfolio jetzt diversifizieren wollen.

Die Regeln sind simpel und fair: Wenn du im Aktionszeitraum Edelmetalle für mindestens 50 Euro auf Bitpanda handelst, bekommst du 15 Euro in Silber on top gutgeschrieben.

Rechnet man das als sofortige Rendite, entspricht dieser Bonus von 15 Euro auf einen 50-Euro-Einsatz einem Gewinn von satten 30 Prozent – völlig unabhängig von der Kursentwicklung der nächsten Tage. Eine solche Risikoprämie findet man an den Märkten nur selten.

Wer kann teilnehmen?

Ob als Absicherung gegen Inflation, zur breiteren Risikostreuung oder als Wette auf steigende Kurse – Edelmetalle sind eine interessante Bereicherung für dein Depot und Bitpanda ist der ideale Ort dafür. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und hol dir den Bonus.

Teilnahmeberechtigt sind alle neuen, vollständig verifizierten Bitpanda-Nutzer aus den zugelassenen Märkten, die während der Promo-Phase mindestens einen Trade in Edelmetallen über 50 Euro tätigen.

Jetzt anmelden, 50 € in Edelmetalle investieren und 15 € in Silber erhalten

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer:

Bitpanda Metals (M-Token) wird von der Bitpanda Metals GmbH angeboten (mit Sitz in A-1020 Wien, Stella-Klein-Löw-Weg 17, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter der Nummer FN 511923 d) und stellt ein nicht reguliertes Produkt dar.

Bitpanda Metals gilt nicht als Kryptowert im Sinne der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR). Das Investieren in Bitpanda Metals ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Gegenparteirisikos im Zusammenhang mit der Lagerung von Edelmetallen durch externe Verwahrer.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Beim Investieren in Bitpanda Metals kann es zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Stelle sicher, dass du diese Risiken vollständig verstehst, bevor du in Bitpanda Metals (M-Token) investierst.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.