Die jüngste Krypto-Korrektur setzt Solana unter Druck und der SOL-Kurs gerät ins Straucheln. Diese Chartmarken werden für Anleger entscheidend.

Solana strauchelt trotz ETF-Erfolg: Wie tief fällt der SOL-Kurs jetzt?

Solana strauchelt trotz ETF-Erfolg: Wie tief fällt der SOL-Kurs jetzt?

Die Solana Spot ETFs ziehen wieder frisches Kapital an. Am gestrigen Dienstag verzeichneten die Indexfonds Nettozuflüsse in Höhe von rund 1,27 Millionen US-Dollar. Der Fidelity Solana Fund konnte den Großteil auf sich vereinen und baut seine kumulierten Zuflüsse weiter aus. Insgesamt nähert sich der Markt nach Daten von SoSoValue nun der Marke von einer Milliarde US-Dollar an historischen Nettoinvestitionen, was für steigendes institutionelles Interesse spricht.

Allerdings spiegelt sich diese Nachfrage bislang nicht im SOL-Kurs wider. Im Zuge des jüngsten Rücksetzers am Krypto-Markt steht Solana unter Druck und verliert auf Tagessicht mehr als drei Prozent. Die Diskrepanz zwischen Kapitalzuflüssen und Kursentwicklung wirft die Frage auf, ob weitere Rückschläge drohen. Ein Blick auf die charttechnische Lage gibt Aufschluss darüber, in welche Richtung sich Solana in den kommenden Tagen bewegt.

Solana-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 82,65 US-Dollar (Low) und 84,06 US-Dollar (High) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs von 83,39 US-Dollar liegt damit 2,39 US-Dollar unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (85,78 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 47,8 Milliarden US-Dollar und liefert Kontext für das relative Volumen im Markt. Damit zeigt der Coin kurzfristig eine leichte Abwärtsbewegung gegenüber dem Vortag.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (83,86 US-Dollar), leicht unterhalb des kurzfristigen Trendfilters. Die jüngste Sequenz bildet eine Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit dem 14. April von 87,67 US-Dollar auf aktuell rund 83,39 US-Dollar. Wichtige Unterstützungen liegen bei 82,65 US-Dollar (tagesnahe Tiefs) und 80,89 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei EMA-20 von 83,86 US-Dollar und 84,14 US-Dollar; kurzfristig ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei etwa 46,23 und signalisiert neutrales bis leicht schwaches Momentum ohne Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks (Beschleunigung flacht ab), was auf erste Stabilisierungstendenzen hindeutet.

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Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 6,58 US-Dollar (Upper 86,78 US-Dollar / Lower 80,21 US-Dollar), was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit erhöhter Anspannung, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Kurzfristige Solana-Prognose

Die kurzfristige Prognose für SOL am 15.04.2026 ist neutral bis leicht bärisch; Kurs unter EMA-20 und Folge von tieferen Hochs sprechen dafür. Unterstützung liegt kurzfristig bei 82,65 US-Dollar, gefolgt von 80,89 US-Dollar (Fibonacci) und dem Bollinger-Unterband bei circa 80,21 US-Dollar; Widerstände bei 83,86 US-Dollar (EMA-20) und 84,14 US-Dollar.

Ein sauberer Ausbruch über 84,50 US-Dollar mit Bestätigung über EMA-20 würde das bullishe Szenario eröffnen, ein Bruch unter 80,89 US-Dollar würde eine stärkere Abwärtsbewegung auslösen. Wenn ihr kurzfristig agiert, dann achtet auf RSI- und EMA-Kombinationen als Trigger für Einstiege/Exits.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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