XRP erobert wichtige Marke: Bei welchem Kurs sich ein Einstieg lohnen könnte

Nach der Bitcoin-Rallye zum Jahresstart rückt auch der Token von Ripple wieder in den Fokus der Anleger. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

Während Bitcoin und Ethereum in den vergangenen Tagen wieder spürbar an Stärke gewonnen haben, zieht auch die Breite des Krypto-Markts an – ein Umfeld, in dem Altcoins wie XRP typischerweise überproportional von steigender Risikobereitschaft profitieren. Sollte sich die aktuelle Aufwärtsdynamik bei den Marktführern bestätigen und wichtige Widerstände nachhaltig überwunden werden, würde das die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Gesamtmarkt in einen neuen Bullenmarkt zurückkehrt: Kapital rotiert dann häufig schrittweise von Bitcoin in größere Altcoins und anschließend in den restlichen Markt. Vor diesem Hintergrund gewinnt die technische Lage bei XRP zusätzlich an Relevanz, weil Trendfortsetzungssignale in einem sich aufhellenden Marktumfeld oft schneller durchziehen – gleichzeitig nimmt in überhitzten Phasen das Risiko von Rücksetzern zu, wenn kurzfristig zu viele Marktteilnehmer spät aufspringen.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 2,02 US-Dollar (Tief) und 2,12 US-Dollar (Hoch) über die letzten vier 4-Stunden-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,09 US-Dollar und damit rund 0,08 US-Dollar (4,15 Prozent) über dem Wert von gestern zur gleichen Zeit (2,01 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 126,86 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (1,99 US-Dollar) und zeigt auf dem 4-Stunden-Chart eine Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 2,02 US-Dollar, gefolgt vom EMA-20 (1,99 US-Dollar) und dem Fibonacci-Retracement bei 1,93 US-Dollar; Widerstand kurzfristig bei 2,12 US-Dollar. Solange der Kurs nachhaltig über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullish, jedoch mit überkaufter Tendenz.

Der RSI notiert bei ca. 83,90 und signalisiert einen überkauften Zustand. Das Momentum-Histogramm zeigt positive Beschleunigung, zuletzt jedoch eine leichte Abschwächung gegenüber den stärksten Up-Bewegungen. Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,32 US-Dollar (Upper 2,13 US-Dollar / Lower 1,81 US-Dollar), was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Marktphase: kurzfristiger Aufwärtstrend mit erhöhter Spannung; Risiko für schnelle Rücksetzer bleibt vorhanden.

Kursprognose für den Ripple-Token

Kurzfristige Prognose: neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen: 2,02 US-Dollar, 1,99 US-Dollar (EMA-20) und 1,93 US-Dollar (Fibonacci); Widerstände: 2,12 US-Dollar und anschließend 2,30 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 2,12 US-Dollar mit Volumen würde das bullishe Szenario bestätigen und Kursziele Richtung 2,50 US-Dollar eröffnen. Bricht der Kurs unter den EMA-20 (1,99 US-Dollar) und das Fibonacci-Level bei 1,93 US-Dollar, wäre mit beschleunigter Schwäche und höherer Volatilität zu rechnen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

