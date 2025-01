DOT bewegt sich seit Mitte Dezember in einer engen Spanne zwischen der grünen Unterstützungszone bei 6 US-Dollar und dem roten Widerstand bei 7,50 US-Dollar. Diese Zone kennzeichnet eine ausgedehnte Konsolidierung, die auf einen künftigen Ausbruch hindeuten könnte – entweder nach oben oder nach unten. Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt sowohl ober- als auch unterhalb des aktuellen Kurses beträchtliche Liquidität. Bemerkenswert ist, dass sich bei 6 US-Dollar, also in Höhe des Supports, sogar ein höheres Maß an Liquidität befindet, sodass ein erneuter Test dieser Zone wahrscheinlich sein könnte.

Während der 200er Daily EMA den Kurs unterstützt, wirkt der 50er Daily EMA als Widerstand von oben. Es bleibt abzuwarten, welcher der beiden EMAs zuerst nachgibt. Der RSI (Relative Strength Index) und der MACD (Moving Average Convergence Divergence) verlaufen nahezu flach und liefern somit keine deutlichen Signale über eine bevorstehende Bewegungsrichtung.

DOT Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)



4-Stunden-Chart: Ascending Triangle oder bullishe Divergenz?

Auf dem 4-Stunden-Chart scheint sich ein Konsolidierungsmuster abzuzeichnen, das zunächst wie ein Ascending Triangle wirkt, was in der Regel als bearish angesehen wird. Allerdings zeigt der RSI einen ansteigenden Verlauf, während der Kurs weitgehend seitwärts tendiert. Diese bullishe Divergenz könnte darauf hindeuten, dass die gelbe diagonale Widerstandslinie durchbrochen wird, bevor sie den Kurs weiter nach unten drücken kann.

Die Liquidation Levels (oben rechts im Chart) deuten darauf hin, dass mehr Positionen über dem aktuellen Kurs liegen als darunter. Dennoch spielt auch hier Bitcoin (BTC) eine wichtige Rolle, da BTC seinen Support bei etwa 102.000 US-Dollar und der 13er Daily EMA nicht verlieren sollte. Beide Elemente stützen zurzeit die Marktentwicklung und damit auch DOTs Chancen auf einen Ausbruch aus der Konsolidierung.

DOT 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.