Trotz Rekordvolumen bei Real World Assets hinkte der ONDO-Token hinterher. Ein neues Rahmenwerk der Behörden könnte die Wende bringen.

Der Markt für Real World Assets (RWAs) auf der Blockchain läuft heiß. Ungeachtet der seitwärtslaufenden Kurse am breiteren Krypto-Markt markieren tokenisierte Werte in Sachen Volumen und Marktgröße ein Allzeithoch nach dem nächsten.

Überraschend verhalten übersetzt sich dieses Wachstum allerdings in den Kurs des größten Krypto-nativen RWA-Anbieters Ondo Finance: Der ONDO-Token notiert mehr als 80 Prozent unter seinem Allzeithoch. Das Paradoxe daran: Jede andere Projektmetrik verzeichnet, im Einklang mit dem branchenweiten Wachstum, ebenfalls Rekorde am laufenden Band.

👥📊 The combined holder count for @OndoFinance's QQQon and SPYon surpasses 4,000.



The tokenized ETFs are live on @BNBCHAIN, @ethereum, and @solana.



Assets to follow 👇 pic.twitter.com/higkdkecyw — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) March 12, 2026

Nun könnte ein regulatorischer Katalysator die Perspektive verschieben. Die US-Börsenaufsicht SEC plant, demnächst ein klares Rahmenwerk für tokenisierte RWAs zu definieren. Parallel wird die CFTC im Hinblick auf Krypto-Derivate für Klarheit sorgen – einem Bereich, in dem sich Ondo ebenfalls positioniert.

Der ONDO-Kurs scheint das Potenzial bislang nicht zu würdigen und pendelt eher im Windschatten von Bitcoin. Übersehen Trader das Signal – oder verstecken sich im technischen Bild möglicherweise bereits Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Ausbruch?

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Ondo Struktur und Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,2705 US-Dollar (High) und 0,2519 US-Dollar (Low) auf Basis der letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2702 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags von 0,2565 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 1.310.808.745 US-Dollar. Insgesamt zeigt die kurzfristige Bewegung eine klare Aufwärtsbewegung gegenüber dem Vortag.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,25881 US-Dollar) und bildet in den letzten Sessions eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2588 US-Dollar (EMA-20) und 0,254507 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 0,2705 US-Dollar (aktuelles Hoch) und 0,2783 US-Dollar (Fibonacci-Endpunkt). Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, bewerten wir die kurzfristige Marktlage als bullish.

ONDO-USDT-Kurs

Der berechnete RSI(14) befindet sich bei ca. 77,13 und signalisiert kurzfristiges Überkauftsein. Das Histogramm zeigt eine zunehmende positive Beschleunigung, was die aktuelle Aufwärtsdynamik bestätigt.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 0,01975 US-Dollar; das obere Band liegt bei 0,26796 US-Dollar, das untere bei 0,24822 US-Dollar. Der Kurs notiert über dem oberen Band, was auf eine kurzfristige Ausbruchssituation mit erhöhtem Volatilitäts- und Risikocharakter hinweist.

Kurzfristige Prognose & Fazit Ondo

Kurzfristig bleibt die Prognose für ONDO bullish, aber technisch überkauft und anfällig für Rücksetzer. Unterstützungen: 0,2588 US-Dollar (EMA-20) und 0,25451 US-Dollar (Fibonacci-Retracement).

Widerstände: 0,2705 US-Dollar (aktuelles Hoch) und 0,2783 US-Dollar (Fibonacci-Endpunkt). Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,2783 US-Dollar würde den Aufwärtstrend bestätigen; ein Bruch unter 0,2588 US-Dollar könnte hingegen stärkere Verkäufe auslösen.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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