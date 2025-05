MIND of Pepe erreicht 10 Millionen US-Dollar im Presale. Der neue AI Agent für Krypto-Trader ist gestartet. Wer hier früh dabei sein möchte, muss sich beeilen.

MIND of Pepe: Letzte Chance auf fortschrittlichen AI Agent

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Künstliche Intelligenz verändert den Kryptomarkt – und das nicht nur theoretisch. Mit MIND of Pepe steht im Mai 2025 zunehmend ein Projekt im Fokus, das KI nicht als Buzzword nutzt, sondern als funktionierenden AI Agent einsetzt. Der aktuelle Presale zeigt: Das Interesse ist enorm. Denn hier verbindet ein Projekt technologische Substanz mit realem Nutzen und einem Meme-Branding.

Was steckt hinter dem Hype? Und warum könnte MIND für datengetriebenes Krypto-Trading spannend sein? Da der Presale in rund einer Woche endet, müssen sich Anleger für eine Analyse von MIND beeilen.

MIND of Pepe: Das bietet der AI Agent

Im Marktsegment der Presales werfen Anleger im Mai 2025 auch einen Blick auf MIND of Pepe. Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Memecoin erscheinen mag, offenbart sich bei näherem Hinsehen als technologisch anspruchsvolles Vorhaben. Im Zentrum steht ein autonomer KI-Agent, der Marktinformationen nicht nur analysiert, sondern daraus eigenständig Handlungsempfehlungen ableitet. Dieser Ansatz verbindet zwei der prägendsten Trends des aktuellen Zyklus: das Branding von Meme-Assets und den strategischen Einsatz Künstlicher Intelligenz für datenbasierte Entscheidungen.

Der MIND Agent wurde als eigenständiges Analysewerkzeug konzipiert, das Informationen aus verschiedenen Quellen – darunter Blockchain-Daten, Social-Media-Signale und Nachrichtenfeeds – aggregiert, interpretiert und in verwertbare Prognosen überführt. Durch den Einsatz von Retrieval-Augmented Generation (RAG) und semantischem Vektormatching entsteht ein dynamisches System, das nicht starr auf vordefinierte Regeln reagiert, sondern Muster erkennt und daraus Hypothesen ableitet.

Dies ist ein klarer Unterschied zu klassischen Trading-Bots. Die technische Reife – gepaart mit der Interaktivität eines nutzerfreundlichen Dashboards – macht MIND of Pepe zu einem spannenden KI-Projekt im Kryptomarkt.

AI Agent für Krypto-Trader bereits gestartet

Anders als viele vergleichbare Projekte beschränkt sich MIND of Pepe nicht auf theoretische Visionen. Seit dem 10. Mai 2025 ist der KI-Agent bereits in einer betriebsfähigen Beta-Version live im Einsatz.

Bei MIND of Pepe können Nutzer über ein Interface im Stil von ChatGPT direkt mit dem Agenten interagieren, Analysen abrufen und individuelle Strategien besprechen. Der Zugang ist exklusiv für Inhaber des nativen MIND-Tokens verfügbar.

Die technologische Basis bildet eine modulare Architektur, die sowohl Smart-Contract-Interaktionen als auch automatisierte Token-Deployments unterstützt. Ergänzt wird dies durch eine persistente Vektordatenbank, eine API-Anbindung an CoinMarketCap, Social-Sentiment-Scans sowie eine automatisierte Verbindung zu dezentralen Börsen und Applikationen. Das System erkennt in Echtzeit On-Chain-Aktivitäten, LP-Bewegungen, Markttrends und Nachrichtenereignisse – und reagiert automatisiert auf relevante Entwicklungen. Ergo entsteht hier bei MIND of Pepe ein umfassendes Ökosystem für Krypto-Trader.

Spannend dürfte auch die Fähigkeit des Systems, sogenannte „Alpha-Signale“ zu generieren, sein: also Hinweise auf bevorstehende Marktbewegungen. Mit Hilfe kontinuierlich trainierter Modelle – gespeist durch über 60.000 Krypto-bezogene Tweets – werden täglich Muster extrahiert, die direkt in die Entscheidungsmatrix des Agenten einfließen.

Diese strukturierte Datenverarbeitung soll MIND of Pepe in die Lage versetzen, nicht nur Märkte zu analysieren, sondern auch strategisch zu bespielen.

Über 10 Mio. US-Dollar investiert – letzte Chance im Presale

Positiv fällt bei einer Analyse auch die bewusst gestaltete Tokenverteilung auf. Insgesamt 30 Prozent der Token sind für Forschung und Systempflege vorgesehen. Weitere 25 Prozent fließen direkt in die Weiterentwicklung des KI-Agents, um technologische Innovation dauerhaft sicherzustellen. Marketingmaßnahmen werden mit 20 Prozent unterstützt, während 15 Prozent für ein umfassendes Staking-Programm reserviert sind. Dieses bietet aktuell laut eigenen Angaben eine Rendite von immer noch rund 245 Prozent jährlich. Die übrigen 10 Prozent dienen der Bereitstellung von Liquidität auf zentralen und dezentralen Märkten.

Bislang konnte MIND of Pepe bereits über 10 Millionen US-Dollar im laufenden Presale einsammeln – ein deutliches Signal für das wachsende Interesse an funktionierenden KI-Anwendungen im Krypto-Bereich.

Der Erwerb der Token erfolgt direkt über die offizielle Projekt-Website und ist mit ETH, USDT oder BNB möglich. Optional können Nutzer ihre Token sofort staken und dadurch passives Einkommen generieren.

Der Presale endet also in weniger als einer Woche – bis dahin bleibt MIND of Pepe ein Projekt, das durchaus im Mai 2025 virales Momentum aufbaut und dabei dennoch nicht auf einen klaren Nutzen verzichtet.

