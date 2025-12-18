Auf Jahressicht liegt XRP 18 Prozent im Minus. Doch die XRP ETFs verzeichnen konstante Zuflüsse. Wann kommt die Trendwende?

Während die Bitcoin und Ethereum ETFs dieser Tage eher Abflüsse als Zuflüsse verzeichnen, schlagen sich die XRP ETFs weiterhin wacker. Seit der Auflage der XRP-Indexfonds sind an jedem Tag netto Gelder in die Fonds geflossen. Am gestrigen Mittwoch, dem 17. Dezember, waren es beispielsweise rund 19 Millionen US-Dollar.

Quelle: Coinglass

Die dauerhafte Nachfrage nach dem Ripple-Coin stützt den Kurs und kann langfristig sogar für neue Höchststände sorgen.

XRP-Struktur und XRP-Trend

In den letzten 24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 1,9114 US-Dollar (Hoch) und 1,84 US-Dollar (Tief) basierend auf den letzten drei bis sechs Vierstundenkerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,86 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,91 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 111 Milliarden US-Dollar. Die Sieben-Tage-Entwicklung liegt bei -8,06 Prozent, was zusätzlichen Abwärtsdruck signalisiert.

Der Kurs notiert klar unter dem EMA-20 (1,91 US-Dollar) und zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit dem 16. Dezember. Naheliegende Unterstützung ist bei 1,82 US-Dollar (Fibonacci-Endpunkt / Bollinger-Unterband), Widerstände liegen bei EMA-20 (1,91 US-Dollar) und dem Bollinger-Oberband (1,99 US-Dollar). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die kurzfristige Marktlage tendenziell bärisch.

Momentum-Check XRP

Der RSI liegt bei 42,5 und befindet sich damit im schwachen Bereich, ohne überverkauft zu sein. Das Histogramm zeigt eine abnehmende negative Beschleunigung, was auf eine leichte Stabilisierung des Momentums hindeutet.

Volatilität & Risiko XRP

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt 0,16 US-Dollar (Oberband 1,9871 US-Dollar / Unterband 1,83 US-Dollar) und ist damit verhältnismäßig eng. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt.

Kurzfristige Prognose

Die kurzfristige Prognose für XRP am 18. Dezember 2025 bleibt neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen: 1,82 US-Dollar (Fibonacci-Endpunkt / Bollinger-Unterband) und 1,80 US-Dollar; Widerstände: 1,90 US-Dollar (EMA-20) und 1,99 US-Dollar (Bollinger-Oberband). Ein Ausbruch über 1,95 bis 2,04 US-Dollar (Bestätigung über EMA-20 und Fib-Level bei 2,04 US-Dollar im Abwärtstrend) würde das bullische Szenario eröffnen, während ein nachhaltiger Bruch unter 1,83 US-Dollar zu erhöhten Abgaben und Volatilität führen dürfte. Du solltest kurzfristige Positionen gegen 1,82 US-Dollar absichern und bei Long-Setups eine Bestätigung über EMA-20 und das Bollinger-Oberband abwarten.

