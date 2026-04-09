Trotz neuer Partnerschaften und Fortschritten bei der Cross-Chain-Infrastruktur steht LayerZero unter Druck. So könnte es jetzt weitergehen.

Trotz neuer institutioneller Partnerschaften gerät LayerZero am Donnerstag unter Druck. Der ZRO-Kurs liegt auf Sicht der vergangenen 24 Stunden knapp 9 Prozent im Minus, obwohl das Projekt zuletzt mit der Canton-Integration, einem neuen Payments-DVN (Decentralized Verifier Network) mit Worldpay und dem Ausbau der Zusammenarbeit mit Centrifuge mehrere fundamentale Fortschritte gemeldet hat. Während LayerZero seine Position im Bereich Cross-Chain-Infrastruktur und Tokenisierung also weiter ausbaut, zeigt der Kursverlauf, dass positive Fundamentaldaten kurzfristig nicht automatisch in steigende Preise übersetzt werden. Für langfristige orientierte Anleger könnten sich hier nun Chancen ergeben.

ZRO in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden pendelte der Kurs von LayerZero zwischen 1,87 US-Dollar im Tief und 2,10 US-Dollar im Hoch, gemessen an den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,92 US-Dollar und damit 8,4 Prozent unter dem Niveau von vor 24 Stunden bei 2,09 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 479 Millionen US-Dollar.

Der Kurs notiert aktuell knapp unter dem EMA-20, der bei 1,94 US-Dollar verläuft, und zeigt kurzfristig wechselnde Hochs und Tiefs bei leichter Schwäche. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,87 US-Dollar und 1,75 US-Dollar. Widerstände befinden sich bei 2,03 US-Dollar und 2,10 US-Dollar. Das Fibonacci-Retracement bei 1,91 US-Dollar deutet innerhalb der betrachteten Handelsspanne weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist das technische Bild neutral mit leicht negativer Tendenz.

Markt in Konsolidierungsphase

Der RSI auf 14er-Basis liegt bei 63,6 und signalisiert weiterhin Kaufdynamik, ohne bereits einen klassischen überkauften Zustand anzuzeigen. Auch das Histogramm weist auf eine zunehmende positive Beschleunigung hin und bestätigt damit kurzfristig die Stärke der Käuferseite.

Die Breite der Bollinger-Bänder liegt bei etwa 0,43 US-Dollar. Das spricht für moderate, aber nicht außergewöhnlich starke Schwankungen. Der Markt befindet sich damit aktuell in einer Konsolidierungsphase, die von erhöhter Unsicherheit geprägt ist, solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt.

Kurzfristige Prognose für LayerZero

Die kurzfristige Prognose für ZRO am 9. April 2026 bleibt neutral. Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 1,87 US-Dollar und 1,75 US-Dollar. Zentrale Widerstände befinden sich bei 2,03 US-Dollar und 2,10 US-Dollar.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 2,10 US-Dollar könnte kurzfristig weiteres Potenzial in Richtung 2,30 US-Dollar eröffnen. Das wäre das bullishe Szenario. Fällt der Kurs dagegen nachhaltig unter 1,87 US-Dollar, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung in den Bereich zwischen 1,60 und 1,70 US-Dollar.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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