Institutionelles Staking unter europäischer Aufsicht 

Krypto-Staking auf institutionellem Niveau: Wie die Deutsche Börse Staking-Erträge möglich macht

Die institutionelle Adaption von Kryptowährungen schreitet deutlich voran. Mehr Klarheit durch MiCAR, steigende Nachfrage nach sicheren Verwahrungsmodellen und der Wunsch nach laufenden Erträgen verändern die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer grundlegend.

Wie Krypto-Staking unter dem Dach der Deutschen Börse funktioniert und warum institutionelle Anleger jetzt verstärkt auf Staking setzen.

Beitragsbild: Crypto Finance Group

 | Wie Krypto-Staking unter dem Dach der Deutschen Börse funktioniert

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Crypto Finance, Teil der Deutschen Börse Group, mit einem neuen Staking-Service für Europa.

Mit dem Start des End-to-End-Staking-Angebots über die Crypto Finance (Deutschland) GmbH erhalten Banken, Vermögensverwalter und professionelle Investoren die Möglichkeit, Staking direkt aus der institutionellen Verwahrung zu betreiben.

Vom Verwahren zum Erwirtschaften: Staking als institutionelle Kernfunktion

Staking hat sich von einem Nischenkonzept zu einem zentralen Baustein moderner Krypto-Portfolios entwickelt. Insbesondere Proof-of-Stake-Netzwerke wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL) ermöglichen es Token-Inhabern, aktiv zur Netzwerksicherheit beizutragen und dafür laufende Erträge zu erzielen.

Crypto Finance setzt hier auf einen voll integrierten Ansatz: Kunden, die ihre digitalen Vermögenswerte bereits bei Crypto Finance verwahren, können diese nun direkt für das Staking einsetzen – ohne, dass sie die Kontrolle an eine dritte Partei abgeben müssen. Crypto Finance deckt die gesamte Prozesskette – vom initialen Deposit bis zur Ausschüttung der Rewards – ab und macht so das Angebot eines Staking-Produkts einfach.

Mehr zum institutionellen Angebot von Crypto Finance Deutschland

Partnerschaft mit Figment: Institutionelle Staking-Infrastruktur auf Protokollebene

Für die technische Umsetzung des Staking-Services arbeitet Crypto Finance mit Figment, einem der weltweit führenden Anbieter institutioneller Staking-Infrastruktur, zusammen. Figment verwaltet derzeit digitale Vermögenswerte im Wert von rund 18 Milliarden US-Dollar im Staking und betreut über 1.000 institutionelle Kunden weltweit.

Die Kombination aus:

  • Verwahrung und Compliance durch Crypto Finance
  • hochperformanter, non-custodial Validator-Infrastruktur von Figment

schafft eine Lösung, die sowohl technisch robust als auch aufsichtsrechtlich belastbar ist. Besonders relevant für institutionelle Akteure: Slashing-Risiken, Ausfallzeiten und operative Fehler werden durch geprüfte Prozesse und professionelle Infrastruktur minimiert.

MiCAR, BaFin, Deutsche Börse: Regulierung als Wettbewerbsvorteil

Ein entscheidender Unterschied zu vielen Staking-Angeboten im Markt liegt in der regulatorischen Einbettung. Die Crypto Finance (Deutschland) GmbH ist von der BaFin beaufsichtigt und zählt zu den ersten Anbietern mit MiCAR-Lizenz in der Europäischen Union.

Damit erfüllt der neue Staking-Service zentrale Anforderungen institutioneller Investoren:

  • Rechts- und Planungssicherheit
  • MiCAR-, DORA- und EU-konforme Prozesse
  • Trennung von Kunden- und Unternehmensvermögen
  • Integration in bestehende Compliance- und Reporting-Strukturen

Gerade für Banken, Asset Manager und Trading-Firmen wird Staking so zu einem strategisch einsetzbaren Ertragsinstrument, ohne regulatorische Kompromisse eingehen zu müssen.

Fokus auf Ethereum und Solana mit Ausbauperspektive

Zum Start unterstützt der Staking-Service die beiden größten Proof-of-Stake-Netzwerke:

  • Ethereum (ETH): Rückgrat des DeFi-Ökosystems
  • Solana (SOL): Hochperformante Blockchain mit wachsender institutioneller Relevanz

Die Auswahl folgt einem klaren Prinzip: Liquidität, Netzwerksicherheit und institutionelle Akzeptanz stehen im Vordergrund. Perspektivisch ist eine Erweiterung auf weitere Proof-of-Stake-Assets möglich, sobald diese die internen Risiko- und Compliance-Kriterien erfüllen.

Details zum Staking-Angebot von der Crypto Finance Deutschland

End-to-End-Service für professionelle Marktteilnehmer

Was den neuen Service besonders macht, ist der End-to-End-Ansatz. Kunden erhalten kein isoliertes Staking-Modul, sondern eine vollständig integrierte Lösung:

  • institutionelle Verwahrung
  • transparente Ertragsabrechnung
  • professionelle Validator-Infrastruktur
  • nahtlose Integration in bestehende Setups

Damit positioniert sich Crypto Finance als One-Stop-Shop für institutionelle Digital-Asset-Services – von Handel über Verwahrung bis hin zur Ertragsgenerierung.

Mehr zur Crypto Finance Group und ihrer Rolle innerhalb der Deutschen Börse Group

Staking wird institutionell

Mit dem neuen Staking-Service markiert Crypto Finance einen wichtigen Entwicklungsschritt für den europäischen Krypto-Markt. Staking wird vom experimentellen Zusatzprodukt zur Kernfunktion institutioneller Krypto-Strategien.

Für professionelle Investoren bedeutet das vor allem planbare Erträge sowie Sicherheits- und Compliance-Strukturen, die sich an etablierten Standards traditioneller Finanzmärkte orientieren.

Der europäische Krypto-Markt tritt damit in eine neue Phase ein: weniger Experimente, mehr Struktur und Staking als fester Bestandteil institutioneller Portfolios.

Weitere Informationen zur Crypto Finance Group erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.

Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.
