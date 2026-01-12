Die institutionelle Adaption von Kryptowährungen schreitet deutlich voran. Mehr Klarheit durch MiCAR, steigende Nachfrage nach sicheren Verwahrungsmodellen und der Wunsch nach laufenden Erträgen verändern die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer grundlegend.

Krypto-Staking auf institutionellem Niveau: Wie die Deutsche Börse Staking-Erträge möglich macht

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Crypto Finance, Teil der Deutschen Börse Group, mit einem neuen Staking-Service für Europa.

Mit dem Start des End-to-End-Staking-Angebots über die Crypto Finance (Deutschland) GmbH erhalten Banken, Vermögensverwalter und professionelle Investoren die Möglichkeit, Staking direkt aus der institutionellen Verwahrung zu betreiben.

Vom Verwahren zum Erwirtschaften: Staking als institutionelle Kernfunktion

Staking hat sich von einem Nischenkonzept zu einem zentralen Baustein moderner Krypto-Portfolios entwickelt. Insbesondere Proof-of-Stake-Netzwerke wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL) ermöglichen es Token-Inhabern, aktiv zur Netzwerksicherheit beizutragen und dafür laufende Erträge zu erzielen.

Crypto Finance setzt hier auf einen voll integrierten Ansatz: Kunden, die ihre digitalen Vermögenswerte bereits bei Crypto Finance verwahren, können diese nun direkt für das Staking einsetzen – ohne, dass sie die Kontrolle an eine dritte Partei abgeben müssen. Crypto Finance deckt die gesamte Prozesskette – vom initialen Deposit bis zur Ausschüttung der Rewards – ab und macht so das Angebot eines Staking-Produkts einfach.

Partnerschaft mit Figment: Institutionelle Staking-Infrastruktur auf Protokollebene

Für die technische Umsetzung des Staking-Services arbeitet Crypto Finance mit Figment, einem der weltweit führenden Anbieter institutioneller Staking-Infrastruktur, zusammen. Figment verwaltet derzeit digitale Vermögenswerte im Wert von rund 18 Milliarden US-Dollar im Staking und betreut über 1.000 institutionelle Kunden weltweit.

Die Kombination aus:

Verwahrung und Compliance durch Crypto Finance

hochperformanter, non-custodial Validator-Infrastruktur von Figment

schafft eine Lösung, die sowohl technisch robust als auch aufsichtsrechtlich belastbar ist. Besonders relevant für institutionelle Akteure: Slashing-Risiken, Ausfallzeiten und operative Fehler werden durch geprüfte Prozesse und professionelle Infrastruktur minimiert.

MiCAR, BaFin, Deutsche Börse: Regulierung als Wettbewerbsvorteil

Ein entscheidender Unterschied zu vielen Staking-Angeboten im Markt liegt in der regulatorischen Einbettung. Die Crypto Finance (Deutschland) GmbH ist von der BaFin beaufsichtigt und zählt zu den ersten Anbietern mit MiCAR-Lizenz in der Europäischen Union.

Damit erfüllt der neue Staking-Service zentrale Anforderungen institutioneller Investoren:

Rechts- und Planungssicherheit

MiCAR-, DORA- und EU-konforme Prozesse

Trennung von Kunden- und Unternehmensvermögen

Integration in bestehende Compliance- und Reporting-Strukturen

Gerade für Banken, Asset Manager und Trading-Firmen wird Staking so zu einem strategisch einsetzbaren Ertragsinstrument, ohne regulatorische Kompromisse eingehen zu müssen.

Fokus auf Ethereum und Solana mit Ausbauperspektive

Zum Start unterstützt der Staking-Service die beiden größten Proof-of-Stake-Netzwerke:

Ethereum (ETH): Rückgrat des DeFi-Ökosystems

Solana (SOL): Hochperformante Blockchain mit wachsender institutioneller Relevanz

Die Auswahl folgt einem klaren Prinzip: Liquidität, Netzwerksicherheit und institutionelle Akzeptanz stehen im Vordergrund. Perspektivisch ist eine Erweiterung auf weitere Proof-of-Stake-Assets möglich, sobald diese die internen Risiko- und Compliance-Kriterien erfüllen.

End-to-End-Service für professionelle Marktteilnehmer

Was den neuen Service besonders macht, ist der End-to-End-Ansatz. Kunden erhalten kein isoliertes Staking-Modul, sondern eine vollständig integrierte Lösung:

institutionelle Verwahrung

transparente Ertragsabrechnung

professionelle Validator-Infrastruktur

nahtlose Integration in bestehende Setups

Damit positioniert sich Crypto Finance als One-Stop-Shop für institutionelle Digital-Asset-Services – von Handel über Verwahrung bis hin zur Ertragsgenerierung.

Staking wird institutionell

Mit dem neuen Staking-Service markiert Crypto Finance einen wichtigen Entwicklungsschritt für den europäischen Krypto-Markt. Staking wird vom experimentellen Zusatzprodukt zur Kernfunktion institutioneller Krypto-Strategien.

Für professionelle Investoren bedeutet das vor allem planbare Erträge sowie Sicherheits- und Compliance-Strukturen, die sich an etablierten Standards traditioneller Finanzmärkte orientieren.

Der europäische Krypto-Markt tritt damit in eine neue Phase ein: weniger Experimente, mehr Struktur und Staking als fester Bestandteil institutioneller Portfolios.

