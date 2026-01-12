Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Crypto Finance, Teil der Deutschen Börse Group, mit einem neuen Staking-Service für Europa.
Mit dem Start des End-to-End-Staking-Angebots über die Crypto Finance (Deutschland) GmbH erhalten Banken, Vermögensverwalter und professionelle Investoren die Möglichkeit, Staking direkt aus der institutionellen Verwahrung zu betreiben.
Vom Verwahren zum Erwirtschaften: Staking als institutionelle Kernfunktion
Staking hat sich von einem Nischenkonzept zu einem zentralen Baustein moderner Krypto-Portfolios entwickelt. Insbesondere Proof-of-Stake-Netzwerke wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL) ermöglichen es Token-Inhabern, aktiv zur Netzwerksicherheit beizutragen und dafür laufende Erträge zu erzielen.
Crypto Finance setzt hier auf einen voll integrierten Ansatz: Kunden, die ihre digitalen Vermögenswerte bereits bei Crypto Finance verwahren, können diese nun direkt für das Staking einsetzen – ohne, dass sie die Kontrolle an eine dritte Partei abgeben müssen. Crypto Finance deckt die gesamte Prozesskette – vom initialen Deposit bis zur Ausschüttung der Rewards – ab und macht so das Angebot eines Staking-Produkts einfach.
Mehr zum institutionellen Angebot von Crypto Finance Deutschland
Partnerschaft mit Figment: Institutionelle Staking-Infrastruktur auf Protokollebene
Für die technische Umsetzung des Staking-Services arbeitet Crypto Finance mit Figment, einem der weltweit führenden Anbieter institutioneller Staking-Infrastruktur, zusammen. Figment verwaltet derzeit digitale Vermögenswerte im Wert von rund 18 Milliarden US-Dollar im Staking und betreut über 1.000 institutionelle Kunden weltweit.
Die Kombination aus:
- Verwahrung und Compliance durch Crypto Finance
- hochperformanter, non-custodial Validator-Infrastruktur von Figment
schafft eine Lösung, die sowohl technisch robust als auch aufsichtsrechtlich belastbar ist. Besonders relevant für institutionelle Akteure: Slashing-Risiken, Ausfallzeiten und operative Fehler werden durch geprüfte Prozesse und professionelle Infrastruktur minimiert.
MiCAR, BaFin, Deutsche Börse: Regulierung als Wettbewerbsvorteil
Ein entscheidender Unterschied zu vielen Staking-Angeboten im Markt liegt in der regulatorischen Einbettung. Die Crypto Finance (Deutschland) GmbH ist von der BaFin beaufsichtigt und zählt zu den ersten Anbietern mit MiCAR-Lizenz in der Europäischen Union.
Damit erfüllt der neue Staking-Service zentrale Anforderungen institutioneller Investoren:
- Rechts- und Planungssicherheit
- MiCAR-, DORA- und EU-konforme Prozesse
- Trennung von Kunden- und Unternehmensvermögen
- Integration in bestehende Compliance- und Reporting-Strukturen
Gerade für Banken, Asset Manager und Trading-Firmen wird Staking so zu einem strategisch einsetzbaren Ertragsinstrument, ohne regulatorische Kompromisse eingehen zu müssen.
Fokus auf Ethereum und Solana mit Ausbauperspektive
Zum Start unterstützt der Staking-Service die beiden größten Proof-of-Stake-Netzwerke:
- Ethereum (ETH): Rückgrat des DeFi-Ökosystems
- Solana (SOL): Hochperformante Blockchain mit wachsender institutioneller Relevanz
Die Auswahl folgt einem klaren Prinzip: Liquidität, Netzwerksicherheit und institutionelle Akzeptanz stehen im Vordergrund. Perspektivisch ist eine Erweiterung auf weitere Proof-of-Stake-Assets möglich, sobald diese die internen Risiko- und Compliance-Kriterien erfüllen.
Details zum Staking-Angebot von der Crypto Finance Deutschland
End-to-End-Service für professionelle Marktteilnehmer
Was den neuen Service besonders macht, ist der End-to-End-Ansatz. Kunden erhalten kein isoliertes Staking-Modul, sondern eine vollständig integrierte Lösung:
- institutionelle Verwahrung
- transparente Ertragsabrechnung
- professionelle Validator-Infrastruktur
- nahtlose Integration in bestehende Setups
Damit positioniert sich Crypto Finance als One-Stop-Shop für institutionelle Digital-Asset-Services – von Handel über Verwahrung bis hin zur Ertragsgenerierung.
Mehr zur Crypto Finance Group und ihrer Rolle innerhalb der Deutschen Börse Group
Staking wird institutionell
Mit dem neuen Staking-Service markiert Crypto Finance einen wichtigen Entwicklungsschritt für den europäischen Krypto-Markt. Staking wird vom experimentellen Zusatzprodukt zur Kernfunktion institutioneller Krypto-Strategien.
Für professionelle Investoren bedeutet das vor allem planbare Erträge sowie Sicherheits- und Compliance-Strukturen, die sich an etablierten Standards traditioneller Finanzmärkte orientieren.
Der europäische Krypto-Markt tritt damit in eine neue Phase ein: weniger Experimente, mehr Struktur und Staking als fester Bestandteil institutioneller Portfolios.
Weitere Informationen zur Crypto Finance Group erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.