Kraken legt im Februar eine neue Bonuskampagne auf und richtet sich damit gezielt an Anleger, die frisches Kapital auf die Plattform bringen möchten. Mit dem February Deposit Match erhalten Nutzer einen 3 Prozent Bonus auf neue Einzahlungen in Fiatgeld oder Krypto.

Das Wichtigste in Kürze

3 Prozent Bonus auf neue Einzahlungen (Fiatgeld oder Krypto)

gültig für alle Einzahlungen zwischen 6. Februar und 9. März 2026

maximal 1.000.000 US-Dollar anrechenbar pro Nutzer

maximaler Bonus: 30.000 US-Dollar

Mindestbetrag: 1 US-Dollar

Auszahlung des Bonus in USDG (bzw. USDC in Kanada)

Wie funktioniert der February Deposit Match?

Der Mechanismus der Kampagne ist bewusst einfach gehalten, dennoch sollten Anleger die Bedingungen genau kennen.

1. Teilnahme aktivieren

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die Kraken App. Führe den Opt-in zur Kampagne in der App aus und aktiviere Auto-Earn. Falls Auto-Earn noch nicht aktiv ist, erscheint ein entsprechender Hinweis.

2. Einzahlung tätigen

Teilnehmer können Fiatgeld oder Kryptowährungen einzahlen, den Betrag frei zwischen 1 und 1.000.000 US-Dollar Gegenwert wählen und eine oder mehrere Einzahlungen während des Aktionszeitraums vornehmen. Alle Einzahlungen innerhalb des Zeitraums werden zusammengezählt.

3. Berechnung des Bonus (Net Eligible Deposit)

Entscheidend ist der sogenannte Net Eligible Deposit (NED = externe Einzahlungen minus externe Abhebungen während des Aktionszeitraums). Am Ende der Kampagne wird ein Snapshot erstellt. Auf diesen Netto-Betrag wird der 3 Prozent Match angewendet. Maximal kann man jedoch 1.000.000 US-Dollar qualifizieren.

Bonusbedingungen: Das solltest du wissen

Kraken verzichtet bei der Kommunikation bewusst auf Begriffe wie Zinsen oder Rendite. Es handelt sich nicht um einen Ertrag, sondern um einen einmaligen Match auf neue Einzahlungen.

Wichtig: Der Bonus ist an eine Haltefrist von 18 Monaten gekoppelt. Netto-Abhebungen unterhalb des bonifizierten Betrags können zu einem anteiligen oder vollständigen Clawback führen. Der Bonus wird nach Ende der Aktion ausgezahlt. Für langfristig orientierte Anleger ist die Struktur klar und planbar. Kurzfristige Arbitrage-Strategien sind dagegen nicht das Ziel der Kampagne.

Warum Kraken mit dem Einzahlungsbonus punktet

Mit dem February Deposit Match positioniert sich Kraken klar im Wettbewerb um frische Liquidität und spricht dabei sowohl Einsteiger als auch vermögendere Investoren an.

Besonders attraktiv ist die einheitliche Ausgestaltung der Kampagne: Alle teilnehmenden Nutzer profitieren von einem 3 Prozent Bonus, unabhängig von der Höhe ihrer Einzahlung. Eine Staffelung oder komplizierte Bonusstufen gibt es nicht.

Hinzu kommt die hohe Obergrenze der Aktion: Auf Einzahlungen von bis zu 1.000.000 US-Dollar wird der Bonus angerechnet, wodurch ein maximaler Match von 30.000 US-Dollar möglich ist. Damit richtet sich das Angebot nicht nur an Einsteiger, sondern auch an erfahrene Anleger mit größerem Kapital.

Positiv hervorzuheben ist zudem die Flexibilität bei der Einzahlung. Sowohl Fiatgeld- als auch Krypto-Einzahlungen zählen gleichermaßen als neue Einlagen und können über den gesamten Aktionszeitraum verteilt erfolgen.

Abgerundet wird das Angebot durch den Anbieter selbst: Kraken gehört zu den ältesten und weltweit etablierten Krypto-Börsen und ist in zahlreichen Jurisdiktionen reguliert. Für Nutzer, die Wert auf Sicherheit, Transparenz und einen professionellen Handelsplatz legen, ist das ein entscheidender Faktor.

Nach der Einzahlung stehen Nutzern zudem sämtliche Kraken-Funktionen zur Verfügung: vom einfachen Kauf über Staking-Optionen bis hin zu professionellen Trading-Tools.

Attraktiver Bonus für langfristige Kraken-Nutzer

Der February Deposit Match ist keine kurzfristige Promo, sondern ein Angebot für Anleger, die ohnehin planen, Kapital bei Kraken zu parken oder ihre Positionen auszubauen. Die klaren Regeln, die hohe Bonusobergrenze und die transparente Mechanik machen die Aktion besonders für größere Einzahlungen interessant.

Wer Kraken bereits nutzt oder einen Einstieg plant kann im Februar und März mit dem Deposit Match einen spürbaren Zusatzwert mitnehmen.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Kraken.

