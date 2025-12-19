In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Hyperliquid (HYPE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Aus analytischer Perspektive zeigt HYPE im Tageschart aktuell ein klassisches Rollover Szenario. Nach dem markanten Top hat der Kurs deutlich korrigiert und ist bis in die grüne Support Zone zurückgefallen. Dieser Bereich erweist sich bislang als tragfähig, was sich klar im hohen historischen Handelsvolumen widerspiegelt. Dieses Volumen fungiert derzeit als stabile Nachfragebasis und verleiht dem Kurs kurzfristig soliden Halt.

Entscheidend bleibt jedoch das übergeordnete Marktumfeld, insbesondere die Entwicklung von Bitcoin. Sollte Bitcoin weiter nach unten tendieren, würde dies auch auf HYPE zusätzlichen Druck ausüben. Positiv ist hingegen zu bewerten, dass laut Liquidation Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) die Abwärtsliquidität bereits weitgehend abgearbeitet wurde. Die verbleibende Liquidität befindet sich überwiegend oberhalb des aktuellen Kursniveaus, was das Risiko weiterer aggressiver Abverkäufe reduziert und zugleich Raum für eine technische Gegenbewegung eröffnet.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert im Tageschart tief im überverkauften Bereich. Zwar liegt noch kein klares bullish Signal vor, jedoch ist erkennbar, dass das negative Momentum kontinuierlich nachlässt. Diese Konstellation spricht für eine mögliche Stabilisierungsphase oder eine technische Erholung, sofern das Gesamtmarktumfeld unterstützend wirkt. Insgesamt befindet sich HYPE damit an einem technisch relevanten Wendepunkt, bei dem starker Support, abgearbeitete Abwärtsliquidität und nachlassender Verkaufsdruck erste konstruktive Ansätze liefern. Eine nachhaltige Erholung bleibt jedoch eng an eine Stabilisierung von Bitcoin gekoppelt.

HYPE Tageschart mit Indikatoren & Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart mit Erholungspotenzial unter klaren Bedingungen

Im 4 Stunden Chart zeigt sich ein ähnliches Bild, jedoch mit stärkerem Fokus auf das kurzfristige Momentum. Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich weiterhin in einer stark überverkauften Zone, was auf eine deutliche Erschöpfung des Verkaufsdrucks hindeutet. Parallel dazu signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence), dass das negative Momentum weiter abnimmt und ein Übergang in den positiven Bereich kurzfristig möglich ist. Dieses Zusammenspiel gilt klassisch als frühes Anzeichen für eine technische Erholung.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Aus Orderflow und Liquiditätssicht ist die Situation ebenfalls bemerkenswert. In der aktuellen Preisspanne liegt ein klares Short Delta vor, während sich nennenswerte Positionen mit hohem Volumen nahezu ausschließlich oberhalb des aktuellen Kurses befinden. Dieses Ungleichgewicht eröffnet grundsätzlich das Potenzial für eine short getriebene Aufwärtsbewegung, sofern Kaufdruck in den Markt kommt.

Technisch bleibt die Hürde jedoch eindeutig definiert. Für eine belastbare Trendwende muss es dem Kurs gelingen, zunächst nachhaltig über den EMA 50 und anschließend auch über den EMA 200 im 4 Stunden Chart auszubrechen. Erst oberhalb dieser beiden gleitenden Durchschnitte würde sich das kurzfristige Erholungsszenario bestätigen und das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen spürbar reduzieren. Bis dahin bleibt HYPE in einer fragilen Erholungsphase, in der die Bestätigung zwingend vom Preisverhalten kommen muss und nicht allein von den Indikatoren.

HYPE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video Warum Bitcoin an der 90.000-Dollar-Marke festhängt