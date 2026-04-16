Hoskinson kritisiert Cardano-Ausgaben – ADA-Kurs legt zu

Cardano legt leicht zu und behauptet sich oberhalb einer wichtigen Unterstützung. Der ADA-Kurs steht nun an einer entscheidenden Zone.

Innerhalb des Cardano-Ökosystems ist eine Debatte über die künftige Mittelverwendung entbrannt. Auslöser ist ein Vorschlag, rund 14 Millionen ADA (etwa 3,3 Millionen US-Dollar) für Veranstaltungen wie den Cardano Summit und eine Konferenz in Singapur bereitzustellen. Charles Hoskinson stellte diese Ausgaben auf X öffentlich infrage und plädierte stattdessen für Investitionen in dauerhafte Infrastruktur, etwa in Form globaler Standorte.

We have to bring new people in and showany markets that cardano is still alive and thriving. Going to parties doesn't do that, having permanent community hubs with people attending weekly events does. — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) April 11, 2026

Zugleich wird ein neues Treasury-Modell diskutiert. Künftig sollen geförderte Projekte einen Teil der erhaltenen Mittel an die Community-Kasse zurückführen. Dieses Kapital könnte anschließend für gezielte ADA-Rückkäufe eingesetzt werden. Befürworter sehen darin einen nachhaltigeren Umgang mit Fördergeldern, Kritiker bezweifeln hingegen, dass Infrastrukturmaßnahmen kurzfristig spürbare Effekte auf den Kurs haben. Über die Mittelverwendung ist noch nicht entschieden – entsprechend zurückhaltend zeigt sich auch der Markt.

ADA hält sich über Trendindikator

Im kurzfristigen Zeitfenster bewegte sich ADA zuletzt zwischen 0,2438 US-Dollar und 0,2518 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,2492 US-Dollar und damit rund drei Prozent über dem Vortageswert von 0,2416 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 9,2 Milliarden US-Dollar zählt Cardano weiterhin zu den größeren Netzwerken im Markt.

Charttechnisch notiert ADA knapp oberhalb des EMA-20, der aktuell bei rund 0,245 US-Dollar verläuft. Seit dem 14. April lassen sich zudem leicht höhere Tiefs erkennen – ein Zeichen dafür, dass sich der Kurs kurzfristig stabilisiert hat. Solange ADA oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts bleibt, ist das technische Bild neutral mit leichter Aufwärtstendenz.

Diese Marken sind jetzt entscheidend

Auf der Unterseite fungiert das Fibonacci-Level bei 0,2472 US-Dollar als erste Unterstützung, dicht gefolgt vom jüngsten Tief bei 0,2438 US-Dollar. Fällt der Kurs unter diese Zone, könnte sich der Druck erhöhen und Abgaben in Richtung 0,2354 US-Dollar nach sich ziehen.

Auf der Oberseite bleibt 0,2518 US-Dollar die unmittelbare Hürde. Darüber rückt der größere Swing-Bereich bei 0,2664 US-Dollar in den Fokus. Ein nachhaltiger Anstieg über 0,2518 US-Dollar würde das kurzfristige Bild aufhellen und Raum für eine Bewegung in Richtung 0,2664 US-Dollar eröffnen.

Blick auf die Indikatoren

Der RSI liegt bei rund 58 Punkten und signalisiert moderaten Kaufdruck, ohne eine Überhitzung anzuzeigen. Gleichzeitig deutet die jüngste Dynamik darauf hin, dass sich der Abwärtsdruck der vergangenen Tage abgeschwächt hat.

Die Bollinger-Bänder weisen mit einer Breite von rund 0,016 US-Dollar auf moderate Schwankungen hin. ADA bewegt sich derzeit in einer Konsolidierungsphase nahe dem EMA-20, klare Impulse fehlen noch.

Cardano-Ausblick

Kurzfristig bleibt die Lage bei Cardano neutral bis leicht bullisch. Entscheidend wird sein, ob ADA den Widerstand bei 0,2518 US-Dollar überwinden kann. In diesem Fall rückt das Ziel bei 0,2664 US-Dollar in den Blick.

Rutscht der Kurs hingegen unter 0,2472 US-Dollar, dürfte sich das Chartbild eintrüben und eine Bewegung in Richtung 0,2354 US-Dollar wahrscheinlicher werden. Bis zur Klärung der internen Strategiedebatte und einem charttechnischen Ausbruch bleibt ADA damit in einer abwartenden Phase.

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