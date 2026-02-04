Gold jagt von einem Rekord zum nächsten, doch im Depot sollte Bitcoin nicht fehlen. Erfahre, wie du mit dem BOLD ETP beides kombinierst.

Gold glänzt mit neuen Rekordständen, während Bitcoin seine Rolle als digitales Asset der Zukunft festigt. Doch müssen sich Investoren wirklich entscheiden? Ein innovatives ETP zeigt, wie die Vorzüge des Edelmetalls mit dem Wachstumspotenzial der Kryptowährung in einem Produkt vereint kombiniert werden können – und warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Strategie sein könnte.

Es sind bewegte Zeiten an den Finanzmärkten. Während die Weltwirtschaft nach Orientierung sucht, flüchten Anleger in sichere Häfen. Das Ergebnis: Gold eilt von einem Allzeithoch zum nächsten. Das Edelmetall beweist einmal mehr, warum es seit Jahrtausenden als ultimativer Wertspeicher gilt. Doch abseits der physischen Tresore hat sich längst ein neuer Spieler etabliert: Bitcoin, oft als “digitales Gold” bezeichnet, lockt mit enormen Wachstumsraten in den vergangenen Jahren und technologischem Fortschritt.

Für viele Investoren stellte sich bislang die Gretchenfrage: Setze ich auf die bewährte Sicherheit von Gold oder auf die explosive Kraft von Bitcoin? Die Antwort könnte überraschend einfach sein: warum nicht beides?

Die Symbiose aus Tradition und Zukunft

Genau hier setzt das Finanzprodukt BOLD an. Das Kürzel steht für das 21shares Bitcoin Gold ETP, ein börsengehandeltes Produkt, das darauf abzielt, die Volatilität von Bitcoin durch die Beständigkeit von Gold abzufedern. Die Idee dahinter ist so simpel wie genial: Anstatt alles auf eine Karte zu setzen, kombiniert das ETP die beiden stärksten Wertspeicher ihrer jeweiligen Ära in einem einzigen Portfolio.

In einer Zeit, in der Inflation und Währungsabwertung reale Gefahren für das Vermögen darstellen, suchen Anleger nach robusten Schutzschilden. Gold bietet diesen Schutz historisch gesehen zuverlässig. Bitcoin hingegen wird zunehmend als Absicherung für den Übergang in eine digitale Ökonomie verstanden. Das BOLD ETP von 21shares führt diese beiden Narrative zusammen. Es kann der Weg sein, ein zukunftsorientiertes Portfolio zu schaffen, das für die Transformation der Wirtschaft gewappnet ist, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.

Intelligentes Risikomanagement statt starrer Quote

Was das Produkt von einem simplen 50/50-Sparplan unterscheidet, ist die ausgeklügelte Gewichtung. BOLD setzt auf eine risikoadjustierte Allokation. Das bedeutet: Die Anteile von Gold und Bitcoin im Portfolio sind nicht starr, sondern werden monatlich neu gewichtet.

Der Mechanismus orientiert sich an der inversen Volatilität. Da Bitcoin historisch gesehen stärkeren Schwankungen unterliegt als Gold, nimmt das Edelmetall oft den größeren prozentualen Anteil ein. Das Ziel ist es, dass beide Assets einen gleichmäßigen Beitrag zum Gesamtrisiko leisten. In turbulenten Marktphasen wirkt der Goldanteil wie ein Stoßdämpfer, während der Bitcoin-Anteil in Aufschwungphasen für den nötigen Rendite-Kick sorgt. Dieses dynamische “Rebalancing” ist entscheidend, um auch in volatilen Märkten Kurs zu halten.

Sicherheit durch physische Hinterlegung

Ein oft kritischer Punkt bei Finanzprodukten ist die Frage: Was steckt wirklich drin? Bei BOLD setzt der Anbieter auf volle Transparenz. Das ETP ist zu 100 Prozent physisch hinterlegt. Das bedeutet, dass für jeden investierten Euro tatsächlich die entsprechenden Mengen an Gold und Bitcoin gekauft und verwahrt werden.

Dabei geht 21shares keine Kompromisse ein: Die Assets lagern bei institutionellen Verwahrstellen im sogenannten “Cold Storage”, also offline und geschützt vor Online-Angriffen. Dies bietet einen Sicherheitsstandard, den Privatanleger bei der Eigenverwahrung oft nur schwer oder mit hohem technischen Aufwand erreichen können. Wer sich näher mit der Zusammensetzung und den aktuellen Gewichtungen beschäftigen möchte, findet detaillierte Informationen bei 21shares.

Gold und Bitcoin: Ein Portfolio für die Zukunft

Die aktuellen Gold-Rekorde zeigen, dass das Bedürfnis nach Sicherheit groß ist. Gleichzeitig lässt sich die Digitalisierung des Finanzsystems nicht aufhalten. Anleger, die Bitcoin bisher aufgrund der hohen Schwankungen gemieden haben, finden in der Kombination mit Gold einen gedämpften Einstieg. Umgekehrt profitieren Gold-Fans von einer Beimischung, die das Renditepotenzial ihres Portfolios deutlich erhöhen kann.

Das BOLD ETP ist damit mehr als nur ein Finanzprodukt; es ist eine strategische Antwort auf die Frage, wie man Vermögen in Zeiten des Wandels bewahrt und vermehrt. Es vereint die Defensivqualitäten des physischen Goldes mit den Offensivqualitäten des digitalen Goldes – eine Strategie, die gerade jetzt, wo alte Höchststände fallen, besonders attraktiv erscheint.

Möchtest du dein Depot krisenfest machen und gleichzeitig an der digitalen Zukunft partizipieren? Informiere dich jetzt über die Details und entdecken, wie du mit nur einem Produkt in die beiden wichtigsten Wertspeicher unserer Zeit investierst:

Hier geht es direkt zum 21shares Bitcoin Gold ETP (BOLD)

Weitere Informationen findest du im Brandhub von 21shares.

