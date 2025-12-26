App herunterladen
Ethereum-Prognose: Wale kaufen ETH für Millionensummen

Im Zuge der Weihnachtsrallye am Kryptomarkt kann Ethereum 1,4 Prozent zulegen. So geht es jetzt mit ETH weiter.

Beitragsbild: Shutterstock

 | ETH im Aufwind

Der Ethereum-Kurs konnte sich in den letzten Tagen deutlich stabilisieren. Das könnte auch mit der Akkumulation durch Wale zusammenhängen. Wie der Analyst Ted Pillows auf der Plattform X schreibt, hat ein einzelner Wal am gestrigen 25. Dezember ETH im Wert von 16 Millionen US-Dollar gekauft. In den letzten drei Wochen waren es sogar 130 Millionen US-Dollar.

So sieht der kurzfristige Kursverlauf aus.

Ethereum: Struktur und Trend

In den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen pendelte der Kurs zwischen 2.891,20 USD (Tief) und 2.994,38 USD (Hoch). Aktuell schloss ETH bei 2.967,70 USD, das sind +42,82 USD (+1,46 Prozent) gegenüber dem Vortag um 08:00 UTC. Die Marktkapitalisierung liegt bei 358 Milliarden USD und gibt Anlegern Kontext zur Wert-Entwicklung des Coins im Jahr 2025.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (2.953,40 USD) und zeigt zuletzt eine Folge annähernd gleicher Hochs mit leicht höheren Tiefs, was kurzfristig eine neutrale bis leicht bullishe Struktur signalisiert. Unterstützungen liegen bei 2.953,40 USD (EMA-20) und 2.891,20 USD (letztes Swing-Tief), Widerstände bei 2.994,38 USD und dem Fibonacci-Level bei 3.023,82 USD. Solange der Kurs zwischen EMA-20 und 3.023,82 USD bleibt, ist die technische Marktlage neutral.

ETH Momentum-Check

Der 14er-RSI liegt bei etwa 54,3 und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Anzeichen einer überkauften Marktsituation. Das Histogramm zeigt eine abnehmende Abwärtsbeschleunigung, was auf leichte Stabilisierung des Momentums hindeutet.

Volatilität & Risiko ETH

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 71,25 USD, was im Verhältnis zum Kurs (≈ 2,4 %) relativ eng ist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit fallender Volatilität. Das kurzfristige Risiko bleibt mittel, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.

Kurzfristige Prognose & Fazit ETH

Die kurzfristige Prognose für ETH am 26.12.2025 ist neutral bis leicht bullisch. Relevante Unterstützungen liegen bei 2.953,40 USD (EMA-20) und 2.891,20 USD; unmittelbare Widerstände bei 2.994,38 USD und 3.023,82 USD (Fibonacci, Abwärtstrend). Ein stabiler Tagesschluss über 3.023,82 USD würde das Momentum deutlich auflockern und Raum Richtung 3.200 USD eröffnen; ein Bruch unter 2.891,20 USD dürfte hingegen zu beschleunigter Abwärtsbewegung führen. Du solltest die Reaktion an EMA-20 und am Fibonacci-Level beobachten, um das Risiko pro Trade zu begrenzen.

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

