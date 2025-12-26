Ethereum-Prognose: Wale kaufen ETH für Millionensummen

Im Zuge der Weihnachtsrallye am Kryptomarkt kann Ethereum 1,4 Prozent zulegen. So geht es jetzt mit ETH weiter.

Der Ethereum-Kurs konnte sich in den letzten Tagen deutlich stabilisieren. Das könnte auch mit der Akkumulation durch Wale zusammenhängen. Wie der Analyst Ted Pillows auf der Plattform X schreibt, hat ein einzelner Wal am gestrigen 25. Dezember ETH im Wert von 16 Millionen US-Dollar gekauft. In den letzten drei Wochen waren es sogar 130 Millionen US-Dollar.

So sieht der kurzfristige Kursverlauf aus.

Ethereum: Struktur und Trend

In den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen pendelte der Kurs zwischen 2.891,20 USD (Tief) und 2.994,38 USD (Hoch). Aktuell schloss ETH bei 2.967,70 USD, das sind +42,82 USD (+1,46 Prozent) gegenüber dem Vortag um 08:00 UTC. Die Marktkapitalisierung liegt bei 358 Milliarden USD und gibt Anlegern Kontext zur Wert-Entwicklung des Coins im Jahr 2025.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (2.953,40 USD) und zeigt zuletzt eine Folge annähernd gleicher Hochs mit leicht höheren Tiefs, was kurzfristig eine neutrale bis leicht bullishe Struktur signalisiert. Unterstützungen liegen bei 2.953,40 USD (EMA-20) und 2.891,20 USD (letztes Swing-Tief), Widerstände bei 2.994,38 USD und dem Fibonacci-Level bei 3.023,82 USD. Solange der Kurs zwischen EMA-20 und 3.023,82 USD bleibt, ist die technische Marktlage neutral.

ETH Momentum-Check

Der 14er-RSI liegt bei etwa 54,3 und signalisiert moderates Kaufinteresse ohne Anzeichen einer überkauften Marktsituation. Das Histogramm zeigt eine abnehmende Abwärtsbeschleunigung, was auf leichte Stabilisierung des Momentums hindeutet.

Volatilität & Risiko ETH

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 71,25 USD, was im Verhältnis zum Kurs (≈ 2,4 %) relativ eng ist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit fallender Volatilität. Das kurzfristige Risiko bleibt mittel, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.

Kurzfristige Prognose & Fazit ETH

Die kurzfristige Prognose für ETH am 26.12.2025 ist neutral bis leicht bullisch. Relevante Unterstützungen liegen bei 2.953,40 USD (EMA-20) und 2.891,20 USD; unmittelbare Widerstände bei 2.994,38 USD und 3.023,82 USD (Fibonacci, Abwärtstrend). Ein stabiler Tagesschluss über 3.023,82 USD würde das Momentum deutlich auflockern und Raum Richtung 3.200 USD eröffnen; ein Bruch unter 2.891,20 USD dürfte hingegen zu beschleunigter Abwärtsbewegung führen. Du solltest die Reaktion an EMA-20 und am Fibonacci-Level beobachten, um das Risiko pro Trade zu begrenzen.

