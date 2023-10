Der neue Memecoin Meme Kombat setzt auf ein innovatives Konzept namens Bet-2-Earn. Zugleich sollen elf der beliebtesten Memecoins aller Zeiten in der Kampfarena von Meme Kombat auftreten.

Meme Kombat stellt eine innovative Idee in der Welt der Memecoins dar. Indem hier elf der populärsten Meme-Charaktere, darunter Doge, Shiba Inu und Pepe, in einer Kampfarena gegeneinander antreten, schafft Meme Kombat eine neuartige Plattform für Meme-Enthusiasten. Die Communitys hinter diesen Memecoins sind bekanntermaßen leidenschaftlich und engagiert. Diese unterstützen nicht nur ihre jeweiligen Token, sondern identifizieren sich oft auch stark mit den dahinterstehenden Charakteren und den damit verbundenen Kulturen.

Meme Kombat bietet diesen Communitys nun die Möglichkeit, ihre Lieblings-Meme-Figuren in Aktion zu erleben und diese in spannenden Duellen zu unterstützen. Dies könnte eine starke Nachfrage und Interaktion von den bestehenden Meme-Communities generieren. Zugleich sollen die Kämpfe via KI visualisiert und die Ergebnisse dank Ethereum-Blockchain transparent generiert werden.

Ergo könnte die neue Meme-Kombat-Arena neue Anhänger anziehen, die den Wettkampf zwischen den bekanntesten Memes der Krypto-Welt miterleben möchten. Das Konzept setzt auf eine Kombination aus Unterhaltung und Community-Engagement.

Bet-2-Earn & Stake-2-Earn: Das bietet Meme Kombat

Belohnungen sind zugleich ein integraler Bestandteil im Ökosystem von Meme Kombat. Krypto-Anleger schätzen grundsätzliche Projekte mit Belohnungsmechanismen, da sie zusätzliche Anreize bieten. Solche Mechanismen können passives Einkommen durch Staking oder andere Aktivitäten generieren. Zudem fördern Belohnungen das Halten von Token über längere Zeiträume, was wiederum zur Stabilität und Loyalität innerhalb der Community beiträgt.

Die zentralen Belohnungsmechanismen bei MK lauten Bet-to-Earn und Stake-to-Earn.

Bei Bet-to-Earn können die Teilnehmer auf die Ereignisse in der Kampfarena von Meme Kombat wetten. Verschiedene Mechanismen wie Player-vs-Player (PVP), Player-vs-Game (PVGame), direkte Wetten oder Side-Action-Betting sollen für Abwechslung sorgen. Wer gewinnt, steigt im Ranking auf und kann sich für Gewinne qualifizieren.

Das Stake-2-Earn-Konzept findet schon im Presale Anwendung. Wer in MK Token investiert, “staked” diese automatisch während des Vorverkaufs. Dabei ist der Memecoin bis zum Launch noch nicht öffentlich handelbar, sodass das Staking schon jetzt einen realen Nutzen bieten kann. Wer sich nach dem Presale für das Re-Staking entscheidet, kann auch die Rewards aus dem Presale beanspruchen. Sofern dies nicht gewünscht ist, verfallen die bis dahin erzielten Renditen.

MK: Utility Token & Memecoin

Dennoch soll der native MK Token, der aktuell im Presale angeboten wird, nicht einfach ein neuer Memecoin ohne jeden Nutzen sein. Vielmehr wird der Token die zentrale Währung im Ökosystem. Das Ziel für den Token beschreibt das Team im Whitepaper wie folgt:

Der Meme Kombat Token ($MK) dient als Kernwährung der Meme-Kombat-Arena und schafft ein Ökosystem, in dem Spieler, Interessenvertreter und Enthusiasten interagieren und teilnehmen können. Der $MK ist so konzipiert, dass er innerhalb der Meme Kombat-Umgebung auf verschiedene Weise verwendet werden kann.

Beispielsweise können die MK-Halter ihre Token zum Staken und Wetten einsetzen. Wer auf den richtigen Meme-Charakter tippt, kann verschiedene Preise wie MK-Token gewinnen. Ferner eignet sich der Token auch für das Staking. Die aktuelle jährliche Rendite (APY) gibt das Team auf der Website mit 112 % an.

Meme Kombat Presale erreicht 250.000 US-Dollar: Bekanntheit steigt weiter

Im Verlauf eines Presales nimmt die Dynamik in der Regel zu. Mit fortschreitender Dauer wächst die Bekanntheit des Projekts, was zu erhöhtem Interesse und Engagement führen kann.

Meme Kombat hat nach rund einer Woche schon 250.000 US-Dollar eingesammelt. Zur steigenden Bekanntheit dürften hier auch Krypto-Influencer wie “Joe Parys Crypto” beitragen. Dieser hat nämlich fast 400.000 Abonnenten auf YouTube und bezeichnete Meme Kombat als einen seiner „Top 5 MEME Crypto Coins für 2024“.

Wer die Vision hinter MK und den Nutzen von MK attraktiv findet, könnte im Oktober 2023 den Presale näher analysieren. Sollte die Abwägung von Chancen und Risiken positiv ausfallen, ist im Anschluss direkt über die offizielle Website der Kauf von MK mit ETH oder USDT möglich.

