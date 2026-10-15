Ein Ex-FTX-Manager wagt einen neuen Anlauf mit tokenisierten Aktien. Möglich macht das eine neue Regel der SEC.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Patrick Gruhn plant mit Perpetuals.com eine Börse für tokenisierte US-Aktien. â³

Anleger sollen Aktien rund um die Uhr handeln können, ohne auf Börsenöffnungszeiten angewiesen zu sein.

Eine neue SEC-Ausnahmeregelung ermöglicht diesen Handel über öffentliche Blockchains.

Der Start könnte bereits Mitte November erfolgen, sofern alle regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. â³

Patrick Gruhn, früherer Chef von FTX Europe, plant mit seinem börsennotierten Unternehmen Perpetuals.com einen Handelsplatz für tokenisierte US-Aktien. Das teilte das Unternehmen in einem X-Beitrag mit. Demnach sollen Anleger dort künftig Aktien rund um die Uhr handeln können, ohne auf die üblichen Öffnungszeiten der Wall Street angewiesen zu sein.

Aktienhandel ohne klassische Börsenöffnungszeiten

Möglich machen soll das eine neue Ausnahmeregelung der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, die auf fünf Jahre befristet ist. Sie ermöglicht es qualifizierten Anbietern, amerikanische Aktien über öffentliche Blockchains zu handeln, ohne sich als klassische Wertpapierbörse registrieren zu müssen. Voraussetzung ist unter anderem, dass Anleger dieselben Rechte erhalten wie beim Besitz gewöhnlicher Aktien. Dazu gehören neben Dividendenansprüchen auch die entsprechenden Stimmrechte.

Perpetuals is one of the first companies moving to offer tokenized U.S. equities under the SEC’s Innovation Exemption framework.



For Perpetuals, this builds on a long history in tokenization.



Our company’s founding team helped create the world’s first regulatory-approved… — Perpetuals Group (@Perpetuals_com) October 14, 2026

Perpetuals.com will den Handel dabei über seine amerikanische Tochtergesellschaft Kephas Corporation abwickeln und die eigene Ethereum-kompatible Layer-2-Blockchain Kronos X Public zum Einsatz bringen. Ein konkreter Starttermin steht allerdings noch nicht fest. Bei Erfüllung aller regulatorischen Voraussetzungen könnte der Handel jedoch schon Mitte November starten.

FTX-Vergangenheit trifft auf neue SEC-Regeln

Für Gruhn ist das Geschäft mit tokenisierten Aktien kein Neuland. Der Unternehmer hatte bereits Digital Assets AG mitgegründet, deren Technologie unter anderem von Binance und FTX für aktienbasierte Krypto-Produkte genutzt wurde. Später übernahm die FTX-Gruppe das Unternehmen.

Nun will Gruhn mit Perpetuals.com einen neuen Anlauf wagen. Doch auch die Krypto-Börse OKX und Intercontinental Exchange, der Mutterkonzern der New York Stock Exchange, arbeiten daran, den Handel mit tokenisierten Aktien auszubauen.