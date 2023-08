Dezentral, open-source und von einer starken Community angetrieben: In diesem Artikel stellen wir euch Decred vor. Die Kryptowährung gehört zu den ältesten Blockchains der Welt und beruht auf der systemeigenen $DCR-Coin.

Decred steht für Decentralized Credit. Die Idee des Projektes geht bis ins Jahr 2013 zurück und man erblickte das Licht der Welt somit nur wenige Jahre nach Bitcoin. Der offizielle Start des Mainnets erfolgte mit dem Genesis Block am 8. Februar 2016. Und seitdem verzeichnete die Kryptowährung ein beeindruckendes Wachstum.

Inspiriert von Bitcoin führte man damals, im Jahre 2013, die Idee von Satoshi Nakamoto weiter und legte gleichzeitig größeren Wert darauf, eine starke Community aufzubauen und diese zu involvieren. Auf diese Weise erfolgte auch die Lancierung des Projektes mit einem starken Community-Fokus: Die Bekanntmachung eines Airdrops zum Release des Whitepapers, an welchem 3.000 Individuen teilgenommen hatten.

Dieser war nötig, um das ‘Regierungs’-Element und die Entscheidungsfindung von Decred von Anfang an zu dezentralisieren. So übernahm man viele Funktionen Bitcoins und erweiterte diese mit einem eigenen Hybrid-Konsensmechanismus und einem neuartigen Governance-System namens Politeia. Alle Entscheidungen bezüglich der Entwicklung und Finanzierung von Decred passieren Off-Chain. Die Decred Stakeholder können in ihrem Decrediton Wallet abstimmen, ob die jeweilige Maßnahme durch die Treasury finanziert werden soll.

Entscheidungen bezüglich des Konsensus werden durch sogenannte “Decred Improvement Proposals” On-Chain getroffen. Das garantiert eine Absicherung gegen Hard Forks, da jeder PoW-Block mit drei von fünf Stimmen durch Staker validiert werden muss. Auf diese Weise entscheiden Staker über die Validität der PoW-Miner und garantieren so die Sicherheit des Netzwerks.

Politeia garantiert so die Dezentralität des Projekts und erlaubt es Inhabern der $DCR-Coin, aktiv an Entscheidungen bezüglich der Entwicklung von Decred teilzunehmen. Diese können so kinderleicht über vorgebrachte Vorschläge abstimmen oder sogar eigene Vorschläge einbringen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist Decred eine Kryptowährung mit einer riesigen Community.

So spiegeln sich die Werte Decreds auf jeder Ebene wider: eine Open-Source-Kryptowährung, die sich selbst und die Projekte des Ökosystems nachhaltig finanziert und durch Politeia dezentral Entscheidungen trifft. Alles in allem möchte man ein starkes Krypto-Netzwerk auf die Beine stellen, das zum Nutzen der Allgemeinheit beiträgt. Und dabei kann man stets auf ein riesiges Team und eine globale Online-Community zurückgreifen.

So funktioniert Decred: blitzschnelle Transaktionen und ein Hybrid-Konsensmechanismus

Die Kryptowährung macht (wie Bitcoin auch) vom Lightning-Network Gebrauch. Das ist ein Layer-2-Protokoll, das schnelle und kostengünstige Transaktionen und einen höheren Tranasaktionsumfang erlaubt. Die Coin stellt somit ein exzellentes Zahlmittel dar. Doch das ist nicht alles. Ein weiteres zentrales Merkmal von Decred ist der Hybrid-Konsensmechanismus, der auf einer Mischung aus Proof-of-Work und Proof-of-Stake beruht.

Durch diesen Konsensmechanismus sind sowohl Miner und Staker von $DCR an der Absicherung und Aufrechterhaltung des Netzwerks beteiligt. So erhöht sich die Sicherheit gegen jegliche Angriffe und man garantiert gleichzeitig aktive Teilnahme an Governance-Entscheidungen über die Zukunft des Netzwerks.

Der Proof-of-Stake-Teil von Decred ermöglicht es den Inhabern von Decred-Münzen, ihre Münzen zu “staken” und an der Entscheidungsfindung im Netzwerk teilzunehmen. Im Proof-of-Work-Teil des Konsensmechanismus können Miner Rechenleistung einsetzen, um neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen. Sowohl Staker als auch Miner erhalten dabei folgende Belohnungen:

80 % an Stimmberechtigte durch Proof-of-Stake

10 % an Proof-of-Work-Miner

10 % an die Treasury von Decred

Alle Belohnungen werden in Form von $DCR ausgeschüttet. Das ist die systemeigene Kryptowährung des Netwzerks. Die Treasury spielt dabei eine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeit des Blockchain-Netzwerks. Durch sie finanziert man das Projekt autonom und trägt gleichzeitig zur Unterstützung von neuen Projekten bei.

In Zukunft plant man, den Hash-Algo zu blake3 zu wechseln, was die bisherigen Asic-Miner obsolet machen würde. Des Weiteren wird die Block-Ausschüttung der Coins neu verteilt (89 % PoS, 1 % PoW, 10 % Treasury). Dies demonstriert, wie wenig Kontrolle die zentralisierten PoW-Miner über die Blockchain haben und die Inhaber des Coins durch PoS das endgültige Sagen haben.

$DCR ist der systemeigene Token des Netwzerks, der das gemeinschaftsbasierte Ökosystem antreibt

$DCR treibt das Ökosystem der Kryptowährung an und spielt eine zentrale Rolle beim Betrieb des Netzwerks. Inhaber von $DCR werden für das Staking ihrer Coins belohnt und können gleichzeitig an den Regierungsentscheidungen des Projektes teilnehmen. So hat man das Recht, Vorschläge bezüglich der Projektentwicklungen mitzubestimmen und direkt die Zukunft des Projektes zu beeinflussen.

Das Projekt selbst rühmt sich durch starke Prinzipien. Zu diesen gehören:

Der Code der Software, welche im Rahmen von Decred entwickelt wird, ist stets frei und quelloffene (open-source)

Freie Meinungsäußerung und Respekt sind höchste Priorität

Die Einbindung vieler Stakeholder

Datenschutz und Sicherheit

Ein festes und begrenztes Angebot an Coins

Universelle Verwendbarkeit der Kryptowährung

Decred ist offen für die Mitwirkung von Community-Mitgliedern in allen Bereichen. Darunter Softwareentwicklung, Design, Kommunikation, Gemeinschaftsunterstützung, Forschung und Dokumentation.

Für den Fall, dass du aktiv am Projekt teilhaben möchtest, ist $DCR auf verschiedene Weisen zu erlangen:

Decred mit einer anderen Kryptowährung wie BTC oder Fiat-Geld zu kaufen

Mining: Dem Netzwerk Rechenkraft zur Verfügung stellen

Staking und an Abstimmungen teilhaben

Zur Entwicklung von Decred beitragen

Waren oder Dienstleistungen für jemanden, der diese mit $DCR bezahlt, bereitstellen

Wenn du dich weiter über Decred informieren willst oder direkt am Projekt teilnehmen möchtest, dann besuche die offizielle Homepage.

