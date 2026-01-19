Coinbase startet das Jahr mit einem spektakulären Gewinnspiel für Neukunden: Neben einem ganzen Bitcoin winkt eine exklusive VIP-Reise zum Formel-1-Grand-Prix in Australien – inklusive Treffen mit dem Aston Martin Team.

Coinbase startet ein Trading-Gewinnspiel, bei der neue Nutzer einen (ganzen) Bitcoin und eine exklusive VIP-Reise zum Formel-1-Grand-Prix von Australien in Melbourne gewinnen können¹. Wir ihr mitmachen und eure Chance erhöhen könnt:

Wie neue Kunden teilnehmen und ihre Chancen erhöhen

Zuerst registrierst du dich über diesen Link. Innerhalb etwa einer Woche erhältst du von Coinbase eine E‑Mail, die dich zur Teilnahme einlädt. Sobald du akzeptierst hast, zählt jeder Trade bis einschließlich 5. Februar als eine weitere Gewinnchance – bis maximal 10 Gewinnchancen.

Was es zu gewinnen gibt

Der Krypto-Broker führt regelmäßig Trading-Gewinnspiele durch, bei denen Kunden verschiedene Preise wie 100.000 USDC oder mehr gewinnen können. Zum Start des Jahres gibt es aber eine ganz besondere Aktion: Neben einem Bitcoin gibt es für den Gewinner plus Begleitung eine Reise zum Formel-1-Grand-Prix nach Melbourne. Neben Flug und Hotel gibt es:

Ein Karting-Erlebnis mit einem Mitglied des Fahrerteams des Aston Martin Aramco Formula One™ Teams.

Aston Martin-Mietwagen-Erlebnis für zwei Personen mit eigenem Chauffeur.

Personalisiertes Team-Kit, signiert von Fernando Alonso.

Zugang zu Veranstaltungen des Aston Martin Aramco Formula One™ Teams.

Warum Coinbase?

Coinbase verbindet zwei Dinge, die man im Kryptomarkt selten zusammen bekommt: hohe Sicherheit und gleichzeitig konkurrenzfähige Gebühren. Der Anbieter ist seit 2012 am Markt und zählt zu den größten Krypto-Brokern weltweit. Dazu kommt: Coinbase ist in Europa reguliert, hält über seine Luxemburger Gesellschaft eine Mica-Lizenz. Das bringt Transparenz – inklusive quartalsweise veröffentlichter, geprüfter Finanzberichte.

Mit einem Coinbase-One-Abo lassen sich Gebühren je nach Produkt auf null reduzieren. Und im integrierten “Advanced Mode” starten volumenbasierte Gebühren bei 0 Prozent für Maker-Trades.

Zugleich ist der Krypto-Borker mehr als eine Trading-Plattform: Kunden können mit einer kostenlosen VISA-Debitkarte mit Krypto oder Euro-Guthaben bezahlen. Stablecoins lassen sich kostenlos gegen Euro tauschen (maximal 0,1 Prozent Spread) und Kryptos lassen sich über Layer‑2‑Netzwerke oft schneller und günstiger transferieren.

Und wer gerne neue Trends jagt: Über die Base App kannst du Zugriff auf eine riesige Auswahl an Tokens bekommen – inklusive vieler AI- und Meme-Coins (Anbieter: CB Bermuda Technologies Ltd.).

Jetzt Chance auf 1 BTC & VIP reise nach Melbourne sichern

Registriere dich jetzt auf Coinbase und nutze deine Chance auf einen Bitcoin plus ein exklusives Pre‑Race VIP‑Erlebnis in Melbourne. Pro Trade erhältst du bis zum 5. Februar eine Gewinnchance – bis maximal 10. Warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deinen Platz im Lostopf.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Coinbase.



Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit hohen Risiken verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der Wert von Kryptowährungen kann stark schwanken und Sie können Ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

¹Für die Teilnahme sind kein Kauf, keine Transaktion und keine Zahlung erforderlich. Die Teilnahme durch die Einrichtung eines neuen Coinbase-Kontos oder als bestehender Kontoinhaber durch den Abschluss eines Kaufs während des Aktionszeitraums erhöhen Ihre Gewinnchancen nicht. Ihre Gewinnchance steht nicht in Zusammenhang mit der Art der Teilnahme. Siehe Teilnahmebedingungen.

