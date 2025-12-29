Institutionelles Interesse und Entwickleraktivität sprechen für Chainlink. Der Kurs tritt auf der Stelle. Unsere Prognose.

Chainlink Prognose: Fundament stark, Kurs noch ruhig – wie lange noch?

Chainlink rückt zunehmend als stille Schlüsseltechnologie in den Fokus institutioneller Investoren. Grayscale sieht die Tokenisierung realer Vermögenswerte noch ganz am Anfang und traut Chainlink eine deutlich größere Rolle zu, als der Markt widerspiegelt. Dass Grayscale sein Chainlink-Produkt inzwischen als Spot-ETF anbietet und neue Daten Chainlink klar an der Spitze der DeFi-Entwickleraktivität sehen, spricht für eine starke fundamentale Basis. Schlägt sich diese langfristige Bedeutung auch im Kurs nieder?

Chainlink Trend & Struktur Mix

Der Chainlink-Kurs hat sich in den vergangenen 12 bis 24 Stunden in einer vergleichsweise engen Spanne bewegt. Das Hoch lag bei rund 13,03 US-Dollar, das Tief bei etwa 12,25 US-Dollar. Aktuell notiert LINK bei ungefähr 12,35 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau des Vortags. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 8,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt ist die kurzfristige Entwicklung von eher geringer Schwankung geprägt.

Der Kurs liegt derzeit unter seinem kurzfristigen Durchschnittsniveau, was auf eine gewisse Zurückhaltung im Markt hindeutet. Zudem zeigen sich niedrigere Hochs und tiefere Tiefs, ein Zeichen für anhaltende Schwäche auf kurze Sicht. Erste Unterstützungen liegen im Bereich um 12,25 US-Dollar sowie etwas tiefer bei rund 12,03 US-Dollar. Auf der Oberseite stellen 12,46 US-Dollar und anschließend die Zone um 12,80 US-Dollar die nächsten Hürden dar. Solange der Kurs unter seinem kurzfristigen Durchschnitt bleibt, ist die Lage neutral bis leicht negativ einzuschätzen.

Momentum-Check Chainlink

Das Momentum ist aktuell leicht schwach, aber nicht dramatisch. Die Indikatoren zeigen, dass der Verkaufsdruck zuletzt nachgelassen hat. Das spricht dafür, dass sich der Kurs zunächst stabilisieren könnte, auch wenn eine klare Erholung noch nicht erkennbar ist.

Volatilität, Risiko LINK

Die Schwankungsbreite ist gering. Chainlink befindet sich in einer Phase der Konsolidierung, in der größere Kursausschläge eher unwahrscheinlich sind. Das Risiko plötzlicher Bewegungen ist kurzfristig begrenzt, gleichzeitig fehlt es an Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch.

Kurzfristige Prognose & Fazit Chainlink

Kurzfristig bleibt das Bild bei Chainlink neutral bis leicht negativ. Der Kurs zeigt wenig Aufwärtskraft und bewegt sich unter wichtigen kurzfristigen Niveaus. Solange sich daran nichts ändert, dürfte LINK weiter seitwärts tendieren. Eine Rückeroberung der Zone um 12,80 US-Dollar könnte den Blick wieder in Richtung 13 US-Dollar öffnen. Sollte der Kurs hingegen unter 12,03 US-Dollar fallen, würde sich das Bild weiter eintrüben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt.

