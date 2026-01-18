Durch den Start des Chainlink ETFs von Bitwise erhält der LINK-Kurs neuen Rückenwind. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Chainlink im Fokus: Führt der ETF-Start zur nächsten LINK-Kursrallye?

Der Chainlink-Kurs (LINK) reagierte am Mittwoch mit einem kräftigen Kurssprung auf ein Monatshoch, nachdem Bitwise den zweiten LINK Spot ETF der USA an der NYSE Arca gelistet hat. Das neue Anlageprodukt mit dem Ticker CLNK ermöglicht institutionellen Investoren einen regulierten Zugang zum marktführenden Oracle-Netzwerk, das als essenzielle Brücke zwischen Realwelt-Daten und Smart Contracts fungiert.

Während Bitwise vorerst auf Staking verzichtet, lockt der Asset Manager frühe Anleger mit einem Gebührenverzicht für die ersten drei Monate oder bis zum Erreichen eines verwalteten Vermögens von 500 Millionen US-Dollar. Laut Bitwise-CIO Matt Hougan unterstreicht dieser Schritt die Bedeutung von Chainlink als “fundamentaler Baustein der Blockchain-Ökonomie”. Für die Kursentwicklung in den nächsten Wochen rückt nun die charttechnische Lage in den Vordergrund.

Chainlink-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 6 Candles bewegte sich der Kurs zwischen 13,62 und 13,90 USD; die engere Range der letzten 3 Candles lag bei 13,71–13,83 USD. Der aktuelle Schlusskurs steht bei 13,75 USD und liegt damit leicht über dem Vortagswert (13,71 USD), was einem marginalen Anstieg entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 9,76 Milliarden USD.

Der Kurs notiert marginal oberhalb des EMA‑20 (13,74 USD), die kurzfristige Sequenz zeigt überwiegend Seitwärts- bis leicht steigende Tiefs. Konkrete Unterstützungsmarken sind 13,49 USD (letzter intraday-Tiefpunkt) und 13,25 USD, Widerstände liegen bei 13,90 USD und am Fibonacci-Endpunkt 14,40 USD. Solange der Kurs im Bereich 13,70–13,90 USD pendelt, bleibt die technische Lage neutral bis leicht bullisch.

Der 14er‑RSI notiert bei 53,08, damit im neutralen Bereich. Das Histogramm zeigt nur eine marginale Beschleunigung des Aufwärtsmomentums, was auf begrenzte Kaufdynamik hindeutet. Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt aktuell rund 0,45 USD, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt konsolidiert kurzfristig innerhalb des Aufwärtstrends; das Risiko bleibt mittel, solange die kurzfristige Fibonacci‑Unterstützung bei 13,49 USD hält.

Kurzfristige Chainlink-Prognose

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 13,49 USD und 13,25 USD, Widerstände bei 13,90 USD und 14,40 USD. Ein Ausbruch über 13,90 USD könnte Beschleunigung Richtung 14,40–14,90 USD auslösen; bricht der Kurs nachhaltig unter 13,49 USD, drohen Abgaben bis 13,00–12,60 USD. Anleger sollten Breakouts mit Volumenbestätigung abwarten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.