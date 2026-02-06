Charles Hoskinson ruft nach dem heftigen Crash Cardano-Anleger zum Durchhalten auf. Dabei kann es für ADA noch deutlich schlimmer werden.

Der Krypto-Markt erlebt eine seiner schwersten Krisen. Bitcoin, Ethereum und diverse Altcoins straucheln. Mittendrin: Cardanos ADA und dessen Gründer Charles Hoskinson. Letzterer meldete sich in einem gestrigen YouTube-Livestream zu Wort und rief seinen Zuschauern Durchhalteparolen zu. “Ich habe mehr Geld verloren, als jeder, der gerade zuhört: über 3 Milliarden US-Dollar”, sagte er, und weiter: “Glaubt ihr, ich mache das wegen des Geldes? Dann irrt ihr euch aber gewaltig!”

Mittlerweile handelt Cardanos ADA auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2023, einer Zeit, als der Krypto-Markt sich von den Wunden des FTX-Crashes erholte. Wie weit der Kurs für den Altcoin noch fallen kann, zeigt diese Kursanalyse.

Cardano Struktur & Trend

In den letzten 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,2594 USD (High der letzten Kerzen) und 0,2205 USD (Low) und schloss zuletzt bei 0,2502 USD. Damit liegt der Kurs rund 8,05 Prozent unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2721 USD) und zeigt eine deutliche Abwärtsentwicklung. Die Marktkapitalisierung ist auf 9,6 Milliarden USD gefallen.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (0,2736539294711669 USD) und bildet eine Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs, was die kurzfristige Schwäche bestätigt. Wichtige Unterstützungen finden sich bei 0,2436 USD (Tief 05.02) und 0,2205 USD (Tief 06.02), unmittelbare Widerstände bei 0,2594 USD und am EMA‑20 bei rund 0,2737 USD; das Fibonacci‑Level liegt bei 0,3108 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bearish.

ADA Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 15,82 und signalisiert starke Überverkauftheit im kurzfristigen Momentum. Volumenanstiege bei den Abwärtskerzen deuten auf eine beschleunigte Abwärtsbewegung hin, was die negative Histogramm‑Dynamik plausibel untermauert.

Volatilitäts-Risiko Cardano

Die Bollinger‑Bänder‑Breite liegt aktuell bei rund 0,0795 USD (Upper 0,3196 / Lower 0,2401), was erhöhte, aber noch nicht extreme Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Phase mit erhöhter Unsicherheit für Anleger, solange der Abwärtsdruck anhält.

Kurzfristige Prognose ADA & Fazit

Kurzfristig ist die Prognose für Cardano bearish und volatil, da der Kurs unter dem EMA‑20 notiert und das Momentum stark negativ ist. Unterstützungen liegen bei 0,2436 USD und 0,2205 USD; relevante Widerstände bei 0,2594 USD, dem EMA‑20 bei 0,2737 USD und dem Fibonacci‑Retracement bei 0,3108 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb des EMA‑20 (rund 0,274 USD) mit RSI‑Stabilisierung könnte kurzfristig Erholungsdruck erzeugen, während ein Bruch unter 0,2205 USD bei steigendem Volumen die Abwärtsbeschleunigung auslösen würde.

