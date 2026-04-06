Cardano-Gründer Charles Hoskinson steht wegen Midnight in der Kritik, doch der ADA-Kurs legt trotzdem kräftig zu. Welche Chartmarken nun entscheidend werden.

Cardano dreht auf: So hoch könnte der ADA-Kurs jetzt steigen

Cardano dreht auf: So hoch könnte der ADA-Kurs jetzt steigen

Charles Hoskinson steht wegen Midnight derzeit unter Druck. In Teilen der Cardano-Community wächst der Eindruck, dass sich der Gründer zu sehr auf das neue Privacy-Projekt konzentriert und ADA darüber ins Hintertreffen gerät. An der Frage wird sich potentiell entscheiden, ob Cardano das Herzstück des Ökosystems bleibt oder ob neue Projekte dem Netzwerk die Aufmerksamkeit entziehen.

Die Unterstützer von Hoskinson betonen, dass Midnight Cardano nicht verdrängen, sondern sinnvoll ergänzen soll. Während ADA diesem Ansatz zufolge das zentrale Rückgrat des Netzwerks bleibt, könnte Midnight neue Anwendungsfelder erschließen und den strategischen Wert von Cardano sogar erhöhen. Für den Kurs wird entscheidend, ob die Anleger Hoskinsons Vision als Belastung sehen oder als neue Wachstumschance. Kurzfristig rückt nun aber die charttechnische Lage in den Vordergrund.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der ADA-Kurs zwischen 0,2403 US-Dollar (Tief) und 0,2601 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2584 US-Dollar und damit rund 6,51 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags (0,2426 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt circa 9,49 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,2482 US-Dollar) und bildet seit dem 05.04. eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Direkte Unterstützung bei 0,250 US-Dollar und EMA-20 bei 0,2482 US-Dollar, darunter 0,2403 US-Dollar als nächstes Tief. Widerstände bei 0,260 US-Dollar (tagesnah) und 0,2769 US-Dollar (Fibonacci-Ende). Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullish.

Der RSI liegt bei circa 58,00, was moderate Kaufdynamik anzeigt. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was auf zunehmenden Aufwärtsdruck hindeutet. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,01790 US-Dollar (Upper 0,2563 US-Dollar / Lower 0,2384 US-Dollar). Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit steigender Volatilität, solange der Kurs enge Stopps provoziert.

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Kurzfristige ADA-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für ADA am Ostermontag fällt bullish aus. Unterstützungen liegen bei 0,250 US-Dollar und 0,2482 US-Dollar (EMA-20); Widerstände bei 0,260 US-Dollar und 0,2769 US-Dollar. Ein Ausbruch über 0,260 US-Dollar mit Volumenanstieg könnte den Weg Richtung 0,30 US-Dollar eröffnen; ein Bruch unter 0,248 US-Dollar würde kurzfristig Raum bis 0,240 US-Dollar schaffen. Anleger sollten Stop-Loss-Levels an EMA-20 bzw. dem Bereich 0,240–0,248 US-Dollar beachten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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