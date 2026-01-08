In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart stabilisiert sich ADA aktuell knapp oberhalb der großen Unterstützungszone aus der Konsolidierungsphase von August bis November 2024. In diesem Bereich wurde ein signifikanter Teil der langen abwärts gerichteten Vektorkerzen abgearbeitet, die am 10. Oktober während des starken Marktabverkaufs entstanden sind. Dieses Verhalten ist als erstes konstruktives Signal für eine mögliche Bodenbildung zu werten.

In der Kursstruktur der vergangenen Wochen zeigt sich in Kombination mit dem RSI (Relative Strength Index) eine klar erkennbare bullishe Divergenz. Während der Kurs keine neuen Tiefs mehr ausbildet, tendiert der RSI aufwärts. Diese Konstellation deutet auf eine nachlassende Abwärtsdynamik und auf im Hintergrund zunehmenden Kaufdruck hin.

Der kurzfristige Ausbruchsversuch auf der Oberseite scheitert bislang jedoch an der 50er Linie des EMA im Tageschart. Genau dieser Bereich stellt aktuell den zentralen Entscheidungspunkt dar. Erst ein nachhaltiger Durchbruch über den EMA 50, gefolgt von einer Bestätigung dieses Niveaus als neuer Support, würde der bullish Divergenz die notwendige strukturelle Validierung verleihen.

Parallel dazu ist erkennbar, dass der Kurs gezielt die unterhalb liegende Liquidität abarbeitet. Diese Bewegung darf sich nicht weiter nach unten ausdehnen. Ein Bruch der kleineren Support Zone würde die aktuelle Marktstruktur deutlich schwächen und den bislang positiven Aufbau vorerst neutralisieren.

ADA Tageschart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart mit Schlüsselrolle der Trendlinien

Im 4-Stunden-Chart rückt der EMA 200 zunehmend in den Mittelpunkt der Analyse. In den beiden vorherigen Anläufen fungierte dieser gleitende Durchschnitt jeweils als klarer Widerstand und begrenzte die Aufwärtsbewegung deutlich. Erst nach einem nachhaltigen Durchbruch konnte in der Vergangenheit eine größere Trendbewegung entstehen.

Genau an diesem Punkt befindet sich der Markt nun erneut. Der EMA 200 muss sich von einem Widerstand in einen tragfähigen Support verwandeln. Gelingt diese Bestätigung, würde sich im 4-Stunden-Chart eine saubere und technisch nachvollziehbare Trendwechsel-Struktur etablieren.

Zusätzliche Stabilität liefert der EMA 50, der aktuell ebenfalls als dynamische Unterstützung fungiert. Ergänzt wird dieses Bild durch den darunterliegenden Support-Bereich der grünen Box, der die aktuelle Marktstruktur weiter absichert und das Abwärtsrisiko begrenzt.

Das Liquidationsprofil bestätigt diese Entwicklung. In der jüngsten Preisspanne wurden nahezu alle Long-Positionen abgeholt, wodurch der Markt deutlich bereinigt wirkt. Sollte Bitcoin die übergeordnete Struktur weiterhin unterstützen, ergibt sich aus technischer Sicht ein konstruktives Umfeld, in dem ADA auf der Oberseite in den nächsten Impuls übergehen kann.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

