Automatisierung im Krypto-Handel Bybit EU startet KI-gestützte Trading-Bots: Mehr Sicherheit und Struktur für Europas Anleger

Bybit EU führt erstmals KI-gestützte Trading-Bots für europäische Nutzer ein.
Mit DCA- und Spot-Grid-Strategien lassen sich Käufe automatisieren und Volatilität systematisch nutzen. Transparente Kontrolle und MiCAR-Lizenz machen den Handel sicherer und planbarer.

Sponsored Post
Teilen
Bitcoin-Kurs115,056.00 $1.31 %
Bitcoin kaufen
Zwei kleine, orangefarbene und silberne humanoide Roboter mit großen, runden Augen stehen nebeneinander vor einem schwarz gestreiften Hintergrund und sehen aus wie futuristische Maskottchen, die für eine Bybit-Veranstaltung bereitstehen.

Beitragsbild: Bybit

 Automatisiertes Krypto-Trading mit DCA- und Grid-Bots für mehr Kontrolle und Sicherheit

Neue Automatisierungstools sollen emotionale Fehlentscheidungen vermeiden und Millionen Menschen in Europa den Zugang zu Krypto-Handel erleichtern.

Ein Meilenstein für Bybit EU

Bybit EU, der in Wien ansässige und nach MiCAR lizenzierte Krypto-Dienstleister, hat seine ersten automatisierten Trading-Bots für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingeführt. Seit dem 24. September stehen auf der Plattform Bybit.eu zwei neue Tools zur Verfügung: der Dollar-Cost-Averaging (DCA) Bot sowie der Spot Grid Bot. Ziel ist es, Millionen von Anlegern in Europa einen strukturierten, transparenten und sichereren Zugang zum Krypto-Handel zu ermöglichen.

„Automatisierung spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, konsistente Strategien im Krypto-Handel umzusetzen“, erklärt Mazurka Zeng, CEO von Bybit EU. „Mit DCA und Spot Grid stellen wir Werkzeuge bereit, die Händlern helfen, Emotionen aus ihren Entscheidungen zu nehmen und langfristig planbarer zu investieren.“

Jetzt die neuen Trading-Bots testen auf Bybit.eu.

Zwei Bots und klare Funktionen

Die neuen Tools basieren auf künstlicher Intelligenz und verbinden Automatisierung mit vollständiger Nutzerkontrolle.

  • DCA Bot: Automatisiert regelmäßige Käufe zu festgelegten Zeitpunkten. So können Anleger den Durchschnittspreis ihrer Positionen glätten und das Risiko von Marktschwankungen abfedern.
  • Spot Grid Bot: Platziert Kauf- und Verkaufsaufträge in einem vordefinierten Preisbereich, um systematisch von Volatilität zu profitieren.

Beide Bots lassen sich jederzeit pausieren, anpassen oder beenden. Sämtliche Vorgänge unterliegen EU-konformen Kontrollmechanismen, die Transparenz und Sicherheit gewährleisten.

Starte noch heute mit dem DCA- oder Grid-Bot: direkt auf Bybit.eu.

Ein lächelnder orangefarbener Roboter hält eine blaue Bybit-Geschenkbox mit einer gelben Schleife vor einem schwarzen Hintergrund mit diagonalen Linien.

Mehr Struktur, weniger Emotionen

Die Bots zielen darauf ab, typische Fehler im Krypto-Trading zu vermeiden: hektische Entscheidungen, FOMO-Käufe oder Panikverkäufe. Stattdessen können Nutzer ihre individuellen Parameter festlegen und dadurch eine regelbasierte Handelsstrategie verfolgen.

Bybit EU betont, dass die Bots keine Anlageberatung bieten. Sie arbeiten ausschließlich auf Basis der vom Nutzer definierten Einstellungen.

Bybit EU im Überblick

Bybit EU GmbH ist die europäische Tochtergesellschaft von Bybit und bietet ihre Dienste vollständig reguliert nach der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) an. Zum Serviceangebot gehören:

  • Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets für Kunden
  • Umtausch von Krypto-Assets in Fiatgeld und andere Kryptowährungen
  • Platzierung und Transfer von Krypto-Assets

Damit positioniert sich Bybit EU als regulierter Knotenpunkt für Krypto-Dienstleistungen in Europa, mit besonderem Fokus auf Anlegerschutz und Marktintegrität.

Ein kleiner orange-silberner Roboter mit einem lächelnden Gesicht sitzt auf einer runden Bybit-Uhr vor einem schwarzen Hintergrund und hebt einen Finger, als wolle er etwas sagen.

Fazit

Mit den neuen KI-basierten Trading-Bots erweitert Bybit EU sein Angebot um leistungsfähige Automatisierungs-Tools, die besonders für Neueinsteiger, aber auch für erfahrene Händler attraktiv sein können. Die Kombination aus regelbasiertem Handeln, flexibler Anpassung und EU-Regulierung soll dafür sorgen, dass der Krypto-Markt für Millionen von Menschen in Europa zugänglicher und strukturierter wird.

Mehr Infos und Zugang zu den neuen KI-Trading-Bots gibt es jetzt auf Bybit.eu.

Weitere Informationen zu Bybit erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.

