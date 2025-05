Das Projekt Bitcoin Pepe (BPEP) steht im Fokus, denn seine öffentliche Token-Verkaufsrunde endet am 31. Mai. Gerüchte über Börsenlistings in der letzten Maiwoche sorgen für FOMO.

Bitcoin Pepe positioniert sich als “Solana on Bitcoin” – eine Layer‑2-Lösung, die DeFi, NFTs und Memecoins auf das BTC-Netzwerk bringt. Die aktuelle zwölfte Stage des Verkaufs bietet 35.000.000 BPEP-Token zum Stückpreis von 0,0359 US-Dollar an. Da der Verkaufszyklus am 31. Mai endet, wird die Chance auf den günstigen Einstieg bald vorbei sein.

Bitcoin erlebt gerade einen starken Aufwärtstrend, der Memecoin-Projekte beflügelt. Jüngst erreichte die digitale Leitwährung sogar ein neues Allzeithoch. In diesem Umfeld sehen Trader Memecoins als “Beta-Wette” auf weitere Bitcoin-Gewinne: Bitcoin-basierte Memecoins gewinnen an Attraktivität, da sie als Spekulation auf Bitcoins Rallye dienen.

Bitcoin Pepe: Memes, NFTs und DeFi auf Bitcoin

Bitcoin Pepe will dieses Marktumfeld nutzen. Die Entwickler bezeichnen BPEP als Layer‑2, das “Bitcoin in ein Zentrum für Memecoins verwandelt”. Technisch verbindet Bitcoin Pepe das Beste aus zwei Welten: Solanas Geschwindigkeit und Bitcoins Sicherheit.

Der neuartige PEP‑20-Tokenstandard ermöglicht die native Ausgabe von Token auf Bitcoin. In der Praxis bedeutet das: Nutzer können Memecoins, NFTs und DeFi-Assets mit Bitcoin-Security erschaffen und handeln, ohne auf teure Sidechains angewiesen zu sein. Es wird betont, dass Bitcoin Pepe genau darauf abzielt – ähnlich dem Erfolg von ETHs ERC-20, aber mit günstigen Transaktionskosten und Bitcoin-Basissicherheit.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Native Bitcoin-Token: BPEP führt den PEP‑20-Standard ein – Token können direkt auf dem Bitcoin-L2 geprägt und gehandelt werden.

BPEP führt den PEP‑20-Standard ein – Token können direkt auf dem Bitcoin-L2 geprägt und gehandelt werden. Solana-Speed: Dank der Solana-Technologie sind Transaktionen schnell und kostengünstig, parallel zur Rechenleistung von Bitcoin.

Dank der Solana-Technologie sind Transaktionen schnell und kostengünstig, parallel zur Rechenleistung von Bitcoin. Meme-Ökonomie: Memecoins, NFTs und DeFi-Pools werden auf Bitcoin etabliert – eine Premiere in dieser Form. Bitcoin Pepe gilt als erstes Meme-ICO auf Bitcoin überhaupt, was die Infrastruktur für Trader und Entwickler erheblich erweitert.

Diese Eigenschaften könnten Bitcoin Pepe zu einer seltenen Gelegenheit machen: Infrastruktur-Token wie SOL haben ihre Netzwerke enorm beflügelt (SOL stieg im Jahr 2021 über 800 Prozent seit ICO) – BPEP könnte in einem neuen Bullenmarkt vergleichbares Wachstumspotenzial entfalten.

Jetzt investieren: Seltene Chance

Die Zeit drängt: Mit jedem Tag nähert sich das Verkaufsende am 31. Mai. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Einstiegspreis von 0,0359 US-Dollar pro Token nur während des Presales gilt. Danach könnte ein Listenpreis deutlich höher liegen.

Zahlreiche Indikatoren deuten darauf hin, dass der Presale in den letzten Tagen noch einmal deutlich an Fahrt aufnimmt – allein in der letzten Woche flossen über 1 Mio. US-Dollar zusätzlich ins Projekt.

Zu den Gründen für die Euphorie zählen Gerüchte über direkte Exchange-Listings. Demnach soll BPEP ab dem 31. Mai auf mehreren großen Krypto-Börsen live gehen – spezifische Namen werden zwar noch nicht genannt, doch die zusätzlichen Notierungen würden sowohl die Liquidität als auch die Sichtbarkeit von BPEP massiv steigern.

Hintergrund ist auch der generelle Memecoin-Hype: Krypto-Tradingdaten zeigen, dass das Volumen von Memes allein im letzten Monat um über 270 Prozent gestiegen ist. Bemerkenswert ist zudem, dass der Pepe-Memecoin selbst in den letzten vier Wochen um knapp 90 Prozent zulegte.

Aus folgenden Gründen gilt das Prinzip “jetzt oder nie”:

Begrenzte Zeit: Der Presale läuft nur noch bis zum 31. Mai. Danach zieht listungsbedingt ein höherer Marktpreis ein.

Der Presale läuft nur noch bis zum 31. Mai. Danach zieht listungsbedingt ein höherer Marktpreis ein. Günstiger Einstieg: 35.000.000 Token sind im zwölften Stage verfügbar – jeder Token kostet 0,0359 USD. Das ist deutlich unter vielen vergleichbaren Layer-2-Token.

35.000.000 Token sind im zwölften Stage verfügbar – jeder Token kostet 0,0359 USD. Das ist deutlich unter vielen vergleichbaren Layer-2-Token. Starke Trends: Bitcoin steht wieder bei mehr als 100.000 US-Dollar, Institutionen kaufen massiv BTC, und der Memecoin-Markt erlebt eine Renaissance. Diese Kombination könnte BPEP beflügeln.

Bitcoin steht wieder bei mehr als 100.000 US-Dollar, Institutionen kaufen massiv BTC, und der Memecoin-Markt erlebt eine Renaissance. Diese Kombination könnte BPEP beflügeln. Exchange-Listings: Direkt nach Presale-Ende erwarten Marktbeobachter Notierungen auf Top-Börsen. Medien berichten, dass „Listungen auf mehrere große Börsen gesichert” sind.

All diese Faktoren erzeugen echten FOMO-Druck: Anleger fürchten, die Gelegenheit zu verpassen, ihre Bitcoin in ein wachstumsstarkes Meme-Projekt zu stecken. Während frühe Unterstützer von BPEP profitieren können, dürfte der Token-Preis nach dem Presale stark steigen. Jetzt zuzuschlagen, könnte daher vielversprechend sein.

BPEP: Der Ausblick

Die Marktentwicklung steht günstig: Bitcoin verzeichnet erneut Rekorde, während institutionelle Zuflüsse die Basis stärken. Bitcoin Pepe bietet in diesem Umfeld ein Alleinstellungsmerkmal: Es erweitert Bitcoin um einen begehrten Meme-Layer, die zuvor nur Ethereum oder Solana vorbehalten war.

Analysten heben hervor, dass gerade in einer frühen Phase mit hohem Engagement von Tradern und Investoren ein Timing wie jetzt selten ist. Wer also noch vor dem 31. Mai in Bitcoin Pepe investiert, sichert sich eine Position in einem Projekt, das DeFi, NFTs und Memes erstmals direkt auf Bitcoin ermöglicht.

