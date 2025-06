Das Listing von Bitcoin Pepe auf Tier-1-Börsen treibt die FOMO bei Krypto-Anlegern an. Erfahre, wie du noch einsteigen kannst.

Bitcoin Pepe steht plötzlich im Zentrum des Markts – und das nicht zufällig. Seit das Team angekündigt hat, am 30. Juni neue Listings auf weiteren Tier-1-Börsen zu verkünden, ist das Presale-Volumen auf über 14,7 Millionen US-Dollar explodiert. Während Bitcoin auf neue Allzeithochs zusteuert und Institutionen Kapital in den Markt pumpen, suchen Trader nach dem nächsten massiven Move – und finden ihn in Bitcoin Pepe.

Als erste Meme-ICO auf Bitcoin bringt das Projekt Solana-Geschwindigkeit auf die sicherste Blockchain der Welt. Die Kombination aus Layer-2-Innovation, hoher Beteiligung beim Staking und viralen Partnerschaften zeigt deutlich: hier entsteht ein neuer Momentum-Trade. Der Einstiegsmoment verengt sich spürbar – denn am 30. Juni sollen neue Tier-1-Listings angekündigt werden, die BPEP auf das nächste Level heben könnten. Wer bis dahin nicht investiert ist, dürfte dem kommenden Run nur noch hinterherschauen.



Alle Infos zum Listing, Presale und Potenzial findest du jetzt auf der Website von Bitcoin Pepe.

MEXC-Listing löst 300.000 US-Dollar an Käufen aus – was passiert erst am 30. Juni?

Das Listing von Bitcoin Pepe bei MEXC hat die nächste FOMO-Welle ausgelöst. Auch Bitmart hat das Listing von BPEP inzwischen bestätigt – weitere Tier-1-Börsen sollen folgen. Allein nach der Ankündigung am 17. Juni gingen Käufe im Wert von über 300.000 US-Dollar ein. Der Markt reagiert damit klar bullish – und zeigt, wie stark das Interesse bereits bei einem einzelnen Listing ist. Schon am 1. Juni – direkt nach der Ankündigung, den Presale strategisch neu auszurichten – flossen 500.000 US-Dollar ins Projekt. Die Dynamik nimmt seitdem weiter zu.

Doch das war erst der Anfang. Am 30. Juni will das Team weitere Listings auf Tier-1-Börsen bekanntgeben. Die Spannung steigt: Wenn schon ein MEXC-Launch solche Bewegungen auslöst – was passiert erst, wenn BPEP gleich mehrere CEX-Schwergewichte ankündigt?

Bitcoin Pepe: Meme Coin Trading trifft BTC Supercycle

Bitcoin Pepe entwickelt eine Layer 2 auf Bitcoin – mit dem Ziel, Meme Coin Trading dauerhaft auf die älteste Blockchain zu bringen. Der eigens entwickelte PEP-20 Token Standard ermöglicht erstmals ERC-20-ähnliche Tokenfunktionen auf BTC.



Durch die Kombination aus Geschwindigkeit, niedrigen Gebühren und maximaler Sicherheit wird Bitcoin Pepe zur Anlaufstelle für Meme-Projekte, Trader und Tokenbuilder.



Die Plattform ist bereits in Bewegung – erste Module wie der Swap-Bereich sind schon live und zeigen, wohin die Reise geht:

Live-Einblick in die Swap-Oberfläche von Bitcoin Pepe – einfacher Zugriff auf BPEP, direkt über die eigene Layer-2-Dex.



Diese technische Substanz trifft auf den perfekten Moment im Markt: Während Bitcoin neue institutionelle Aufmerksamkeit erfährt und erste Supercycle-Signale sendet, positioniert sich Bitcoin Pepe als das “Trade after the Trade” – die logische Anschlusswelle für risikofreudige Anleger.

Neue Listings am Horizont: Warum der 30. Juni entscheidend wird

Am 30. Juni will das Team weitere Listings auf großen Tier-1-Börsen offiziell ankündigen – ein Datum, das jetzt schon in der Community für Spannung sorgt. Bereits nach dem ersten Reveal schnellte der Raise auf 14,7 Millionen US-Dollar.

Der laufende Presale dient genau diesem Ziel: weitere Tier-1-Börsen zu integrieren und einen koordinierten Multi-CEX-Launch mit maximaler Wirkung vorzubereiten.

Die Resonanz kommt nicht von ungefähr:

Die hohe Beteiligung beim Staking zeigt, dass viele Anleger langfristig an das Potenzial von Bitcoin Pepe glauben.

Erste UI-Screenshots zeigen BTC-Bridge, Blockexplorer und DEX.

Das Projekt meldet Partnerschaften mit Super Meme, Catamoto, Plena Finance, GETE Network, Crypto Hunters, GemuPlay u. v. m.



Influencer wie @cryptogems555 sprechen bereits vom kommenden Meme-Cycle auf Bitcoin – Bitcoin Pepe als Fundament.

Auch das YouTube-Video „Nächster 100x Memecoin?“ heizt die Diskussion weiter an.

Wie weit kann BPEP steigen?

Mit einem aktuellen Preis von 0,0416 USD und noch 35,000,000 verfügbaren Tokens sind die Einstiegschancen klar begrenzt. Frühkäufer erhalten zusätzlich einen 30 % Bonus – ein starker Anreiz bei steigender Nachfrage. Da die verfügbare Tokenmenge erhöht wurde, läuft der Presale weiter – mit zusätzlichem Spielraum für neue Anleger.

Wenn Bitcoin Richtung 300.000 US-Dollar marschiert, werden Projekte wie Bitcoin Pepe zum Brennpunkt des Handels: Retail-Zugang + Layer-2-Speed + Meme-Power. Analysten vergleichen die aktuelle Phase mit den frühen Solana-Stages – und verweisen auf das exponentielle Wachstumspotenzial nach Launch.



Sollten die angekündigten Tier-1-Listings am 30. Juni tatsächlich mehrere große Börsen betreffen, ist mit einem rasanten Preisanstieg zu rechnen.

Fazit: Der Countdown läuft – Bitcoin Pepes Moment kommt näher

Bitcoin Pepe hat die Voraussetzungen für den nächsten großen Sprung: Meme-Power, Bitcoin-Trust und ein Listing-Event mit maximaler Hebelwirkung. Mit einem Raise von 14,7 Millionen US-Dollar, starken Partnern und viraler Dynamik scheint klar: dieses Projekt ist bereit für die Bühne.

Die Anzeichen verdichten sich, dass der Markt in eine neue Phase übergeht – der sogenannte “300K US-Dollar Stampede” steht im Raum, getrieben von Bitcoin-Rallye, institutioneller Nachfrage und dem wieder aufkommenden Meme-Hype. In diesem Kontext könnte Bitcoin Pepe der ideale Anschluss-Trade werden: günstiger Einstieg, direkter Bezug zu BTC, aber mit wesentlich höherem Potenzial für Preisbewegungen.



Der 30. Juni als Listing-Datum markiert dabei den Wendepunkt. Wer davor einsteigt, positioniert sich vor dem Schwung – nicht danach.

