Rund 30 Millionen US-Dollar flossen bereits in den Krypto-ICO von Bitcoin Hyper. Damit avanciert die Bitcoin-Layer-2 zu einem der großen Presales im Dezember 2025.

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin Hyper verfolgt einen Ansatz, der die Leistungsfähigkeit des Bitcoin-Netzwerks nicht über eine tiefgreifende Veränderung der Basisschicht, sondern über einen zusätzlichen technischen Layer erhöhen soll. Das Ziel ist eine Infrastruktur, die hohe Transaktionsvolumina, komplexe Anwendungen und niedrige Gebühren ermöglicht, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Mainnets zu beeinträchtigen.

Vereinfacht gesagt: Bitcoin Hyper möchte Bitcoin nützlicher machen und damit mehr Nachfrage in das Bitcoin-Ökosystem bringen. Wenn das gelingt, könnten BTC und HYPER gleichermaßen profitieren. Doch was steckt genau dahinter?

Bitcoin Hyper baut innovative Layer-2

Der Kern des Designs ist die Nutzung einer Solana-basierten Ausführungsumgebung, die parallele Verarbeitungsvorgänge unterstützt und dadurch deutlich höhere Durchsatzraten erreicht als klassische Blockchains, die Transaktionen sequenziell verarbeiten. Dieser Ansatz adressiert ein strukturelles Problem der Bitcoin-Blockchain, deren Architektur nicht für hohe Rechenleistung ausgelegt wurde. Die Solana Virtual Machine soll hier Abhilfe schaffen.

Die Funktionsweise von Bitcoin Hyper basiert auf einer bidirektionalen Bridge, über die reale BTC auf der L1 hinterlegt und in tokenisierter Form auf der Layer-2-Ebene genutzt werden können. Die Bridge übernimmt außerdem den Abgleich zwischen beiden Ebenen, sodass Nutzer jederzeit in das Bitcoin-Mainnet zurückkehren können. Die Entscheidung für die Solana Virtual Machine erlaubt es, etablierte Anwendungen aus dem Solana-Ökosystem nahezu unverändert zu portieren. Für Entwickler entsteht damit ein direkter Zugang.

Ergänzende Komponenten wie Zero-Knowledge-Validierung und Rollup-Mechanismen sollen Datenschutz und Skalierbarkeit weiter verbessern. Langfristig ist ein Übergang zu einer stärkeren Dezentralisierung vorgesehen, bei der zentrale Funktionen des Netzwerks an externe Akteure übergeben werden.

HYPER Token im Mittelpunkt der Layer-2

Innerhalb dieser Architektur übernimmt der Token HYPER mehrere zentrale Aufgaben, die sich unmittelbar auf die Funktion des Netzwerks auswirken. Jede Transaktion, die im Layer-2-Netzwerk ausgeführt wird, erfordert HYPER zur Zahlung von Gebühren, wodurch ein direkter Zusammenhang zwischen Aktivität und Token-Nachfrage entsteht. Wird die L2 erfolgreich, spiegelt sich das also direkt im Kurs von HYPER wider.

Hinzu kommt seine Rolle bei Governance-Entscheidungen, was HYPER zu einem Steuerungsinstrument über die Weiterentwicklung der Plattform macht. Ein weiterer Bestandteil ist das Staking-Modell. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es hier eine Staking-Rendite von 40 Prozent pro Jahr.

Ökonomisch interessant ist das doppelte Wertversprechen von HYPER: Der Token basiert nicht ausschließlich auf spekulativer Nachfrage, sondern auf einer technischen Abhängigkeit, die durch die Integration echter BTC entsteht. Je mehr Bitcoin in das Netzwerk eingespeist wird, desto mehr Transaktionen werden ausgeführt und desto höher fällt der Bedarf nach HYPER aus.

Derzeit befindet sich Bitcoin Hyper im viralen Presale, der sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der größten Token-Launches entwickelt hat. So wurden bereits rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, obwohl das Marktumfeld in den vergangenen Monaten eine schwächere Risikobereitschaft zeigte.

Die Nachfrage stammt sowohl von Retail-Investoren als auch institutionellen Akteuren, die das Projekt als Möglichkeit interpretieren, Bitcoin in einer neuen Rolle zu positionieren. So zeigen Onchain-Daten zuletzt auch größere Transaktionen.

Die Presale-Struktur ist dabei so gestaltet, dass der Preis des Tokens in regelmäßigen Intervallen ansteigt. Zahlung ist über verschiedene Kryptowährungen sowie klassische Zahlungsmethoden möglich.

Strategisch verfolgt Bitcoin Hyper das Ziel, Bitcoin als Plattform für Anwendungen und programmierbare Vermögenswerte zu etablieren und damit in direkte Konkurrenz zu Systemen wie Ethereum oder Solana zu treten. Die Kombination aus Bitcoin-Sicherheit und Solana-Performance erzeugt ein alternatives Modell, das augenscheinlich in der Krypto-Community Fantasie weckt.

