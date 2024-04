Der BTC-ECHO Insider Report für das 2. Quartal ist draußen. Wir haben Expertinnen und Experten der Krypto-Szene nach ihren Markteinschätzungen gefragt. So schätzen sie das Kursumfeld und die Auswirkungen des Bitcoin Halvings ein.

Bitcoin Halving: So schätzen Insider die Auswirkungen ein

Das positive Marktumfeld ist auch bei unseren Insidern angekommen. Im Vergleich zum ersten Quartal konnte unser Krypto-Experten-Index deutlich ansteigen. So ist dieser von 74 im ersten Quartal auf nun 84 im zweiten Quartal angestiegen. Wie sich der Index genau zusammensetzt, erfährst du in unserem kostenlosen Insider Report.

Bitcoin Halving: Diese Marktauswirkungen erwarten Insider

Inwiefern das Bitcoin Halving einen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs besitzt, ist umstritten. Im Insider Report erklärt Dr. Joachim Schwerin, leitender Ökonom bei der Europäischen Kommission: “Nicht unmittelbar, wohl aber ein paar Wochen nach dem Halving. Jeder Angebotsschock hat ökonomische Effekte, und trotz aller Erwartungsbildung sind diese aktuell nicht vollständig eingepreist – zumal dies nicht das letzte Halving ist und die Angebotsverknappung somit strukturell und periodisch ist.”

Etwas anderer Meinung ist hingegen Prof. Dr. Horst Treiblmaier von der Modul University Vienna, der das Halving schon größtenteils eingepreist sieht. Der Corporate-Influencer der Börse Stuttgart, Richard Dittrich, gibt derweil zu bedenken, dass nicht nur berücksichtigt werden sollte, wie viele Bitcoin bisher am Markt sind, “sondern wie viele davon auch für den kurzfristigen Handel an Handelsplätzen deponiert sind, dieser Wert ist aktuell historisch gesehen sehr niedrig.”

Wer wissen möchte, was andere Expertinnen und Experten über das Halving denken, welche Erwartungen sie an den Bitcoin-Kurs haben und die Gefahr von Rücksetzern in den kommenden Monaten einschätzen, der erfährt dies im kostenlosen BTC-ECHO Insider Report.