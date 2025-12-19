Bitcoin Cash legt zweistellig zu und setzt sich damit klar vom restlichen Markt ab. Der Anstieg fällt mit auffälligen Kapitalbewegungen zusammen.

Bitcoin Cash (BCH) zählt mit einem überraschenden Anstieg zu den derzeit größten Kursgewinnern am Krypto-Markt. Im Vergleich zum Vortag legt der betagte Altcoin rund zehn Prozent zu, das Plus der vergangenen 30 Tage beläuft sich auf etwa 18 Prozent. Damit sticht Bitcoin Cash aus dem aktuell schleppenden Marktumfeld klar hervor – allerdings wohl ohne selbst neue Impulse zu setzen. Die Kursrallye folgt einem bekannten Muster, bei dem Kapital phasenweise in ältere, sogenannte „Dino-Coins“ zurückfließt – ein Effekt, der in den vergangenen Wochen etwa auch bei Zcash zu beobachten war.

Für Aufmerksamkeit sorgte jedoch die Bewegung auffälliger On-Chain-Transaktionen im Ethereum-Ökosystem. Eine seit rund neun Jahren inaktive Wallet, die dem ShapeShift-Gründer Erik Vorhees zugeordnet wird, veräußerte in den vergangenen zwei Wochen insgesamt 4.619 ETH im Gegenwert von rund 13,4 Millionen US-Dollar. Die Erlöse wurden offenbar vollständig in Bitcoin Cash umgeschichtet – umgerechnet knapp 24.950 BCH. Auch wenn die Wallet-Zuordnung selbst nicht bestätigt ist, handelt es sich um eine aufsehenerregende Kapitalrotation eines Ethereum-Wals in Bitcoin Cash.

Deutlicher Impuls nach oben

Charttechnisch zeigt sich Bitcoin Cash kurzfristig in einer klaren Aufwärtsbewegung. In den vergangenen 12 bis 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen einem Hoch bei 597,00 US-Dollar und einem Tief bei 536,70 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 587,60 US-Dollar und damit rund 50 US-Dollar über dem Vortagesniveau.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Milliarden US-Dollar bleibt Bitcoin Cash ein relevanter, wenn auch in die Tage gekommener Marktteilnehmer. Auffällig ist vor allem die klare Positionierung oberhalb des EMA-20 bei 561,41 US-Dollar. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs signalisiert kurzfristige Stärke und bestätigt den impulsiven Charakter der aktuellen Bewegung.

Als erste Unterstützungen fungieren der EMA-20 sowie das lokale Tief bei 557,10 US-Dollar. Auf der Oberseite trifft der Kurs bei 597,00 US-Dollar und im psychologisch wichtigen Bereich um 600,00 US-Dollar auf Widerstand. Solange Bitcoin Cash oberhalb des EMA-20 notiert, bleibt das technische Gesamtbild klar bullisch.

Überhitzung noch kein Thema

Der Momentum-Check bestätigt die kurzfristige Stärke. Der RSI (14) liegt bei 68,14 und damit im oberen Bereich, ohne bereits ein überkauftes Niveau zu signalisieren. Gleichzeitig zeigt das Histogramm deutlich zunehmende positive Balken, was auf beschleunigten Aufwärtsdruck hindeutet und die Dynamik der Bewegung untermauert.

Die Bollinger-Bänder sind aktuell mit rund 60,39 US-Dollar vergleichsweise weit geöffnet. Das obere Band liegt bei 587,72 US-Dollar, das untere bei 527,33 US-Dollar. Diese Konstellation spricht für erhöhte, aber noch kontrollierte Schwankungen. Der Markt befindet sich damit in einer aufwärtsgerichteten Erholungsphase mit mittlerem Risiko, solange die Notierungen oberhalb des EMA-20 verbleiben.

Kurzfristiger Ausblick: Bullisch – aber anfällig für Rücksetzer

Kurzfristig bleibt der Ausblick für Bitcoin Cash neutral bis leicht bullisch. Zentrale Unterstützungen liegen bei 561,41 US-Dollar (EMA-20) sowie bei 551,54 US-Dollar auf Fibonacci-Basis. Auf der Oberseite stellen 597,00 US-Dollar und insbesondere die Marke von 600,00 US-Dollar die entscheidenden Hürden dar.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 600-US-Dollar-Zone könnte weiteren Aufwärtsspielraum eröffnen. Ein Rückfall unter 551,54 US-Dollar würde hingegen das kurzfristige bullische Szenario infrage stellen und eine ausgeprägtere Korrektur einleiten. Vor dem Hintergrund der eher rotationsgetriebenen Kursbewegung bleibt die Rally damit anfällig für schnelle Stimmungswechsel.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.