Weihnachten steht für Teilen, Gemeinschaft und neue Anfänge – genau daran knüpft Binance mit seiner aktuellen Weihnachts-Referral-Kampagne an. Die weltweit größte Krypto-Börse lädt Nutzerinnen und Nutzer dazu ein, Freunde oder Familie in die Welt der digitalen Assets einzuführen und gemeinsam von attraktiven Belohnungen zu profitieren.

Bis zum 26. Dezember 2025 erhalten sowohl bestehende Binance-Nutzer als auch neu eingeladene Teilnehmer jeweils 20 USDC, sobald bestimmte Einstiegsschritte abgeschlossen sind. Insgesamt lassen sich so bis zu 400 USDC sammeln.

Jetzt an der Binance Weihnachtsaktion teilnehmen

So funktioniert die Binance Weihnachtsaktion

Die Teilnahme ist bewusst einfach gehalten und richtet sich sowohl an erfahrene Krypto-Nutzer als auch an Neueinsteiger:

Bestehende Nutzer teilen ihren persönlichen Einladungslink zur Weihnachtskampagne. Der eingeladene Freund oder die eingeladene Freundin registriert sich über diesen Link bei Binance. Anschließend erfolgt eine erste Einzahlung von mindestens 10 US-Dollar (oder Gegenwert). Danach wird ein Handelsvolumen von mindestens 10 US-Dollar über Spot oder Convert erreicht.

Sobald diese Schritte erfüllt sind, erhalten beide Seiten automatisch jeweils 20 USDC. Pro Person sind bis zu 20 erfolgreiche Einladungen möglich.

USDC ist ein stabiler, an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, der häufig für Handel, Sparpläne oder den Einstieg in weitere Kryptowährungen genutzt wird.

Hier gibt es mehr Infos zu USDC.

Schweiz: Reifer Markt für digitale Assets

Die Aktion richtet sich unter anderem gezielt an Nutzer in der Schweiz, einem der fortschrittlichsten Krypto-Märkte Europas. Laut aktuellen Studien haben bereits rund 11-12 Prozent der Schweizer Bevölkerung in Kryptowährungen investiert. Damit zählt die Schweiz zu den Ländern mit der höchsten Krypto-Durchdringung weltweit.

Die Kombination aus klaren regulatorischen Rahmenbedingungen, hoher Finanzkompetenz und Innovationsbereitschaft macht den Standort besonders attraktiv für digitale Vermögenswerte. Genau hier setzt Binance mit seiner Weihnachtskampagne an: Neue Nutzer sollen einen einfachen, risikoarmen Einstieg erhalten, während bestehende Nutzer ihre Erfahrungen teilen können.

Gemeinsam einsteigen und gemeinsam profitieren

Binance verfolgt mit der Weihnachtsaktion das Ziel, den Einstieg in Krypto niedrigschwellig zu gestalten. Statt komplizierter Prozesse steht ein klarer, nachvollziehbarer Ablauf im Vordergrund, bei dem Lernen und erste Schritte direkt mit einer konkreten Belohnung verknüpft sind.

Ein Sprecher von Binance erklärt dazu sinngemäß, dass Weihnachten der ideale Zeitpunkt sei, um Wissen und Chancen weiterzugeben und digitale Vermögenswerte spielerisch näherzubringen.

Weihnachtszeit als Einstieg in Krypto nutzen

Die Binance Weihnachts-Referral-Kampagne kombiniert ein einfaches Onboarding mit einem klaren Anreizsystem. Gerade für Nutzer in der Schweiz, wo Krypto längst kein Nischenthema mehr ist, bietet die Aktion eine Gelegenheit, Freunde oder Familie an digitale Assets heranzuführen und dabei selbst von USDC-Belohnungen zu profitieren.

Jetzt mitmachen und gemeinsam bis zu 400 USDC sichern

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden