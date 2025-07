In einem bullischen Gesamtmarkt offenbaren Memecoins zuletzt relative Stärke. Auch die neuen Memecoins TOKEN6900 und Snorter explodieren in ihren Presales.

Der Markt der Memecoins ist inzwischen gut gefüllt – von Klassikern wie Dogecoin über Shiba Inu bis hin zu neueren Kandidaten wie SPX6900. Zahlreiche dieser Projekte haben sich längst etabliert. Doch immer wieder entstehen neue Konzepte im spekulativen Krypto-Segment.

Gerade dort, wo Narrative, Timing und Community-Dynamik zusammenkommen, ergeben sich mitunter außergewöhnliche Chancen. Für risikobewusste Frühinvestoren kann sich ein Blick auf ausgewählte neue Memecoins lohnen

TOKEN6900 (T6900)

Mit dem anhaltenden Aufschwung am Kryptomarkt steigt nicht nur das Interesse an soliden Coins, sondern auch der Drang vieler Anleger, spekulativ zu agieren. In dieser Gemengelage richtet sich der Blick auf TOKEN6900. Dabei handelt es sich um einen neuen Memecoin, der bewusst mit Konventionen bricht. Während sich viele Meme-Projekte inzwischen mit Whitepapern, angeblicher Utility und Roadmaps ausstatten, stellt TOKEN6900 genau das infrage. Statt Vision bietet der Coin eine scharfsinnige Parodie auf den Hype selbst.

Die Entwickler verzichten gezielt auf jede Form technologischer Rechtfertigung. Kooperationen, Partnerschaften oder narrative Versprechungen sucht man hier vergeblich. TOKEN6900 lebt von seinem Minimalismus und der ehrlichen Kommunikation. Der Token versteht sich als humorvoller Reflex auf den ausufernden Risikoappetit am Markt.

Dabei ist die Anspielung auf den erfolgreichen Memecoin SPX6900 unübersehbar, der jüngst erst ein neues Allzeithoch erreichte. Mit exakt einem Token mehr in Umlauf (930.993.091 vs. 930.993.090) markiert TOKEN6900 seinen Platz im spekulativen Universum – als Fortsetzung eines Hypes, der bereits Geschichte geschrieben hat. Die Tokenverteilung ist dabei klar auf Fairness ausgelegt: 80 Prozent des Angebots gehen direkt an die Community, es gibt weder Insider-Zuteilungen noch private VCs. Frühzeitige Investoren profitieren vom stufenweise steigenden Presale-Preis, der transparente Einstiegsmöglichkeiten eröffnet.

Spannend ist auch die ökonomische Struktur. Mit nur fünf Millionen US-Dollar als Presale-Hardcap und einer anfänglichen Bewertung von sechs Millionen besitzt der Token eine Hebelwirkung, die bei geringen Kapitalzuflüssen bereits erhebliches Momentum erzeugen kann. Solche Voraussetzungen machen TOKEN6900 zu einem der aktuell besten Memecoins, wenn es um spekulatives Momentum im Juli 2025 geht.

Das optionale Staking-Modell mit laut Projektangaben rund 100 Prozent APY verleiht dem Projekt zusätzliche Dynamik. TOKEN6900 bleibt ein Paradebeispiel für die Memecoins der ersten Generation. Denn hier geht es ausschließlich um Hype und Gewinne, nicht um Nutzen.

Snorter (SNORT)

Während sich der Markt im Juli 2025 durch hohe Volatilität und spekulative Dynamik auszeichnet, gewinnen automatisierte Lösungen zunehmend an Bedeutung. Inmitten dieser Entwicklung positioniert sich Snorter (SNORT) als innovatives Tool für das Memecoin-Trading – direkt gesteuert über Telegram. Statt klassischer Web-Plattformen setzt das Projekt auf eine vollständig Chat-basierte Benutzeroberfläche. Nutzer können damit in Echtzeit Token kaufen, verkaufen, ihr Portfolio tracken oder Marktdaten abrufen, ohne eine App oder Börse öffnen zu müssen. Damit nutzt Snorter zwar ein Meme-Branding. Dennoch ist das Projekt weit mehr als ein Memecoin. Als ein innovativer Trading-Bot könnte Snorter gerade das Trading von Memecoins verbessern.

Das Zentrum der Plattform ist ein Telegram-nativer Trading-Bot, der im Solana-Ökosystem entwickelt wurde. Solanas hohe Geschwindigkeit bildet dabei die Grundlage für ultraschnelle Transaktionen. Perspektivisch soll Snorter auch auf Ethereum, der BNB Chain und weiteren Netzwerken verfügbar sein. Hier setzt das Team also auf eine klare Multichain-Strategie, die die Reichweite und Nutzbarkeit stark erhöht. Spannend ist auch die integrierte Sicherheitsanalyse, die Smart Contracts vor jeder Transaktion überprüft. Bereits im Testbetrieb erkannte das System rund 85 Prozent potenziell gefährlicher Strukturen wie Rugpulls.

Snorter-Funktionen per Chat steuern

Ein weiterer Vorteil von Snorter liegt in seiner Nutzerfreundlichkeit. Alle Funktionen – vom einfachen Swap bis hin zum Copy-Trading erfolgreicher Wallets lassen sich per Chat-Kommando aktivieren. Damit adressiert Snorter gezielt jene Zielgruppe, die mobile, schnelle und sichere Lösungen für das Trading neuer Memecoins sucht.

Das begleitende Ökosystem wird durch den SNORT Token organisiert, der sowohl auf Solana (SPL) als auch Ethereum (ERC-20) verfügbar ist. SNORT reduziert nicht nur die Handelsgebühren. Denn diese sinken durch das Halten der Token von 1,5 auf 0,85 Prozent, sondern öffnet auch den Zugang zu erweiterten Analysefunktionen und priorisierten Orders.

Die Gesamtmenge ist auf 500 Millionen Token begrenzt. 60 Prozent davon werden im Presale mit bis zu 60 Preisstufen verkauft. Fast 2 Millionen US-Dollar wurden bereits in kurzer Zeit investiert. Wer hier dabei sein möchte, kann jetzt günstig einsteigen, die SNORT Token laut eigenen Angaben für rund 200 Prozent APY staken und erhält dann schon bald Zugang zum neuen Telegram-Bot für Krypto-Trader.

