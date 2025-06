In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart von Avalanche (AVAX) zeigt sich eine ausgeprägte Schwächephase. Die zuvor intakte Aufwärtsstruktur wurde nach unten durchbrochen, ein technisches Warnsignal, das durch den gleichzeitigen Bruch des 50er-EMA zusätzlich untermauert wird. Der Verlust dieser gleitenden Durchschnittslinie spricht für ein fortschreitend bearish geprägtes Chartbild.

Sollte der Kurs keinen Halt an der aktuell getesteten, grün markierten Support-Linie finden, rückt die darunterliegende blaue Unterstützungszone in den Fokus. Diese Zone fungiert nicht nur als technisch relevantes Preisniveau, sondern deckt sich auch mit einer ausgeprägten Liquiditätsansammlung laut aktueller Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart). In diesem Bereich dürften zahlreiche Stop-Orders sowie potenzielle Kaufinteressen platziert sein.

Aus Sicht institutioneller Marktakteure und sogenannter Market Maker könnte ein gezieltes Ansteuern dieser Zone dazu dienen, die darunterliegende Liquidität vollständig zu absorbieren. Erst nach einem erfolgreichen Test dieser Region erscheint eine potenzielle Stabilisierung oder eine technische Umkehr realistisch – vorausgesetzt, das übergeordnete Marktumfeld sendet keine gegenteiligen Signale.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Überverkauft, aber ohne Momentum – Risiko bleibt bestehen

Auch im 4-Stunden-Chart bestätigt sich die technische Schwäche. Die Marktstruktur bleibt angeschlagen, und es zeigen sich derzeit keine eindeutigen Hinweise auf eine nachhaltige Erholung.

Der Relative Strength Index (RSI) – vollständiger Name: Relative Strength Index – notiert nahe der überverkauften 30er-Marke, was grundsätzlich für eine mögliche technische Gegenbewegung sprechen könnte. Der bisherige Rebound fällt jedoch schwach aus und wirkt eher korrektiv als impulsiv.

Gleichzeitig zeigt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ein nachlassendes Momentum. Trotz einer leichten Aufhellung in den Histogrammbalken ist bislang keine klare bullishe Wendung zu erkennen. Die Dynamik bleibt verhalten, was auf eine weiterhin dominierende Verkäuferseite hinweist.

Ein Blick auf die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) unterstreicht dieses Bild: Im aktuellen Preisbereich dominiert ein markantes Short-Delta – ein Hinweis auf eine bereits erfolgte Bereinigung vieler Long-Positionen. Dennoch überwiegen nach wie vor Short-Positionen, was den Abwärtsdruck verstärken könnte, sofern kein klares Reversal-Signal oder Anstieg des Käufervolumens einsetzt.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Avalanche präsentiert sich derzeit in einem technisch angeschlagenen Zustand. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen schwache Strukturen und fehlende Umkehrsignale. Eine potenzielle Gegenbewegung bleibt zwar im Bereich des Möglichen, wird jedoch erst wahrscheinlicher, wenn die untere Liquiditätszone angesteuert und erfolgreich verteidigt wird. Bis dahin bleibt die Lage eindeutig bearish geprägt.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.