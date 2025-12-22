Der AAVE-Kurs korrigiert um weitere 11 Prozent und Kritiker warnen vor einer “feindlichen Übernahme”. Was der Aave-Streit für die Kursentwicklung bedeutet.

Aave bricht ein: Fällt der AAVE-Kurs auf ein neues Jahrestief?

Neue Spannungen innerhalb der Aave DAO haben den Markt zum Wochenstart spürbar belastet. Auslöser ist eine umstrittene Governance-Entscheidung von Aave Labs, die eine noch laufende Debatte zur Kontrolle zentraler Marken-Assets überraschend in eine Snapshot-Abstimmung überführte. Mehrere Delegierte und der ursprüngliche Autor der Vorlage warfen dem Unternehmen vor, den Community-Prozess zu umgehen und eine Entscheidung zu forcieren.

Der Streit legt strukturelle Machtfragen innerhalb der DAO offen und sorgt dafür, dass der AAVE-Token innerhalb von 24 Stunden um rund 11 Prozent einbricht. Die Kombination aus Governance-Unsicherheit, öffentlicher Kritik führender Akteure und dem ungünstigen Timing rund um die Feiertage drückt spürbar auf die Stimmung. Aus technischer Sicht stellt sich nun die Frage, ob der Kursrutsch lediglich eine emotionale Überreaktion darstellt oder eine tiefere Korrektur einleitet.

AAVE in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Aave-Kurs im Bereich von 178,70 USD (Hoch) bis 156,20 USD (Tief) — basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 158,97 USD und damit rund 9,3 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags (175,32 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2,43 Milliarden USD.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (173,89 USD) und zeigt eine Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, was kurzfristig bärische Struktur bestätigt. Nahe Unterstützungen liegen bei 156,20 USD (aktuelles lokales Tief) und 150,00 USD (psychologisch); Widerstände bei 160,99 USD (Bollinger-Unterband) und 173,89 USD (EMA‑20).

Der RSI liegt bei etwa 9,1 und signalisiert stark überverkauft. Das Histogramm zeigt eine zunehmende negative Beschleunigung, was kurzfristig weiteres Abwärtsmomentum andeutet. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 31,65 USD, was auf erhöhte Schwankungen hinweist. Der Kurs notiert unter dem unteren Band, die Marktphase ist daher ein Abwärtsausbruch mit erhöhter Unsicherheit.

Kurzfristige Aave-Prognose

Die kurzfristige Prognose fällt neutral bis klar bärisch aus. Die Ausverkaufsdynamik dominiert aktuell, eine Stabilisierung ist möglich, der technische Bias bleibt aber negativ. Unterstützungen: 156,20 USD (aktuelles Tief) und 150,00 USD; Widerstände: 160,99 USD (Bollinger-Unterband) und 173,89 USD (EMA‑20). Ein nachhaltiger Ausbruch über 173,89 USD würde kurzfristig Erholung einleiten, während ein Bruch unter 156,20 USD weitere Abgaben wahrscheinlicher macht.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

