App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,470.00 $-1.23%
Ethereum-Kurs3,983.64 $1.24%
XRP-Kurs2.77 $-0.83%
Cardano-Kurs0.783601 $0.87%
Solana-Kurs199.76 $0.61%
Dogecoin-Kurs0.229176 $0.90%
BNB-Kurs954.73 $-2.17%
Polkadot-Kurs3.94 $1.75%
IOTA-Kurs0.166030 $2.27%
Official Trump-Kurs7.54 $0.52%
TRON-Kurs0.335599 $0.17%
Stellar-Kurs0.358072 $0.54%

Bitcoin fällt auf Monatstief Market Maker drücken Bitcoin: Rekord-Open-Interest sorgt für heftige Kurskorrektur

Market Maker drücken den Kurs von Bitcoin. Milliarden an Optionen verfallen wertlos. So steht es jetzt um die Kryptowährung.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs109,470.00 $-1.23 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münzen vor einem roten digitalen Diagramm verdeutlichen den starken Preisverfall von Bitcoin, wobei im Hintergrund Zahlen und nach unten weisende Pfeile zu sehen sind.
| Bitcoin fällt auch wegen Market Makern
  • Bitcoin (BTC) und der gesamte Krypto-Markt korrigierten in den letzten 24 Handelsstunden deutlich. Der BTC-Kurs fiel auf 108.623 US-Dollar, zurück in Richtung seines Monatstiefststands und somit in die Nähe des sogenannten Max Pain Levels am Markt für Krypto-Optionen.
  • Bei Optionen handelt es sich um Finanzderivate, mit denen Anleger auf steigende bzw. fallende Kurse von Bitcoin mittels sogenannter Call und Puts wetten. Sie spekulieren zum Kaufzeitpunkt einer Option auf eine erhoffte Kursentwicklung in der Zukunft. Der Max Pain Preis bezeichnet den Kurs eines Basiswertes (Underlying), bei dem die größte Zahl offener Optionen (Calls und Puts) am Verfallstag wertlos werden.
  • Für Optionsanbieter (Market-Maker) ist dies oft der profitabelste Kurs, weil sie die Prämien behalten, ohne die Optionen ausüben zu müssen. Für Optionskäufer ist es der Kurs, bei dem sie den größten Verlust erleiden.
Balkendiagramm, das das offene Interesse an BTC-Optionen nach Ausübungspreis zeigt; der für den nächsten Optionsverfall relevante Max Pain Preis ist mit einem roten Pfeil über einem der zentralen Balken markiert, der ein wichtiges Niveau für den aktuellen Bitcoin-Kurs hervorhebt.
Glassnode: Open Interest by Strike Price
  • Der jüngste Kursrückgang der Krypto-Leitwährung kollidierte mit dem bislang höchsten verzeichneten Open Interest am Optionsmarkt jemals am heutigen Freitagmorgen um 10:00 Uhr (MEZ).
Das Balkendiagramm zeigt das offene Interesse für Bitcoin ITM und OTM Calls und Puts nach Verfallsdatum, mit dem höchsten offenen Interesse für den 29.09.25 und 29.11.25 Optionsverfall, insbesondere für ITM Calls.
Deribit: Open Interest des heutigen Verfallstags am Optionsmarkt
  • Market-Maker dürften ein hohes Interesse gehabt haben, den Kurs kurz vor dem Verfallstag bis in die Nähe des Max Pain Preises zu drücken, um möglichst viele Optionen wertlos verfallen zu lassen und maximale Gewinne zu erwirtschaften.
  • Insbesondere professionelle Anleger nutzen den Optionsmarkt, um auf zukünftige Kurssteigerungen und Kurskorrekturen zu spekulieren. Damit wollen sie bestehende Bitcoin-Spot-Positionen bei einem Kursrückgang absichern. Das nennt man Hedging.
  • Gerade vor der Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten und geldpolitisch relevanten Terminen, infolge derer mit einer Volatilitätszunahme eines Assets gerechnet wird, positionieren sich Investoren mit verschiedensten Handelsstrategien, um sich gegen stärkere Kursbewegungen abzusichern oder von diesen zu profitieren.
Eine Heatmap, die die Netto-Prämien für BTC-Optionen von Oktober bis September zeigt, überlagert mit dem Bitcoin-Kurs-Trend, gefärbt nach der kumulativen Nettoprämie von niedrig (blau) bis hoch (lila). Ideal für die Verfolgung von Optionsverfall und neuen Rekord-Aktivitäten.
Glassnode: Options Heatmap
  • Verstärkte Aktivität am Optionsmarkt Deribit, dem größten Anbieter für Krypto-Optionen, war bereits in der Vorwoche zu verzeichnen. Optionshändler kauften vermehrt Optionen, um bestehende Spot-Positionen im Vorfeld der Leitzinsentscheidung abzusichern oder auf einen antizipierten Volatilitätsschub nach der Zinsentscheidung zu spekulieren.
  • Derartige Entwicklungen am Optionsmarkt sind oft ein klares Zeichen für eine erhöhte Unsicherheit des Marktes und die Erwartung einer größeren Kursbewegung. Der jüngste Abverkauf von Bitcoin kann somit zumindest anteilig auf die Entwicklungen am Optionsmarkt zurückzuführen sein.
  • Falls ihr Bitcoin sicher und einfach kaufen wollt, könnt ihr das auf der regulierten Börse Bison tun.
Empfohlenes Video
Massiver Durchbruch für Stablecoins – Milliarden für Krypto?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Verschiedene physische Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und andere beliebte Altcoins, werden auf einer flachen Oberfläche ausgestellt.
Altcoins vor der BewährungsprobeBitcoin dominiert: Altcoins am Entscheidungspunkt des Zyklus
Ein weißes Sparschwein mit Bitcoin-Münzen und mehreren Stapeln von Münzen auf einer hölzernen Oberfläche symbolisiert das Sparen für die Zukunft, mit blauen Bokeh-Lichtern im Hintergrund - perfekt für die Illustration von Bitcoin-Rente-Konzepten.
Finanzielle FreiheitDu brauchst nur 1 Bitcoin, um in Rente zu gehen
Goldenes Währungssymbol der stabilen Euro-Münze, bestehend aus vertikalen zylindrischen Balken, die sich von einer strukturierten, dunklen Oberfläche abheben, wobei die Szene von der oberen linken Ecke aus beleuchtet wird.
Krypto in DACHEuro-Stablecoin der Großbanken: Europas Antwort auf USDT und Co.?
Plasma
1.31 $
27.12%
Aster
2.07 $
9.39%
Kinetiq Staked HYPE
44.46 $
7.87%
Hyperliquid
44.58 $
7.38%
Mantle
1.68 $
6.91%
MYX Finance
9.74 $
6.75%
MemeCore
2.39 $
6.41%
Ethena
0.583505 $
3.89%
Cronos
0.191718 $
3.71%
Story
8.90 $
2.95%
Provenance Blockchain
0.028318 $
-31.69%
Immutable
0.699523 $
-5.59%
Avalanche
28.82 $
-2.69%
BNB
954.73 $
-2.17%
Bitget Token
5.17 $
-2.09%
NEAR Protocol
2.76 $
-2.02%
Pump.fun
0.005207 $
-1.75%
Lombard Staked BTC
109,424.00 $
-1.25%
Bitcoin
109,470.00 $
-1.23%
Wrapped Bitcoin
109,673.00 $
-1.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren