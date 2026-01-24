Privacy Coins waren die Entdeckung der letzten Monate. So ist es aktuell um Zcash (ZEC) bestellt.

Zcash-Prognose: Das sind die wichtigsten Kursziele für ZEC

Der Hype um die Privacy Coins scheint vorrüber zu sein. Doch in den letzten Tagen hat sich Zcash im Ggensatz zu Monero (XMR) relativ gut gehalten. So wird ZEC in der nächsten Zeit performen.

Zcash Struktur und Trend

In den letzten 1zwölf bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 355,05 US-Dollar (Tief der letzten sechs Kerzen) und 387,49 US-Dollar (Hoch), aktuell schloss er bei 373,25 US-Dollar. Auf Tagesbasis liegt er bei 373,25 US-Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortagesschluss von 366,59 US-Dollar entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell ca. 6,1 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (368,02 US-Dollar) und zeigt eine Abfolge von höheren Tiefs mit teilweisen höheren Hochs seit dem 19. Januar, was auf eine technische Erholung hindeutet. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 365,46 USD sowie 355,05 USD, unmittelbare Widerstände bei 379,27 US-Dollar (Fibonacci‑Level) und 387,49 US-Dollar (aktuelles Tageshoch). Solange der Preis über dem EMA‑20 bleibt, bleibt die Lage neutral bis leicht bullisch.

Momentum-Check Zcash

Der RSI liegt bei 56,2 und signalisiert moderates Kaufmomentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was kurzfristige Stabilisierung unterstützt.

ZEC Volatilität und Risiko

Die aktuelle Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 31,46 US-Dollar, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit moderatem Risiko, solange die Bänder nicht deutlich weiter aufreißen.

Kurzfristige Prognose Zcash Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bullisch: Kurs über EMA‑20, Momentum moderat, Volatilität mäßig. Unterstützungen: 365,46 US-Dollar und 355,05 US-Dollar; Widerstände: 379,27 US-Dollar (Fibonacci, Aufwärtstrend) und 387,49 USD (tageshoch). Ein dynamischer Ausbruch über 387,50 US-Dollar mit Volumenanstieg würde den Trend klar bullisch bestätigen; ein Bruch unter 355 US-Dollar dürfte zu verstärkter Abwärtsbewegung führen. Anleger sollten Stopps knapp unter 355 USD in Betracht ziehen und Ausbrüche mit Volumensprung als Validierung nutzen.

Zuletzt gab es Wirren um das Entwicklerteam von Zcash. Aktuell sind die Wogen aber geglättet.

