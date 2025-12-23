Trotz positiver Ripple-News korrigiert der XRP-Kurs auf 1,87 US-Dollar. Welche Kursmarken jetzt für Anleger entscheidend werden.

XRP-Kurs rutscht ab: Wie tief wird der Ripple Coin noch fallen?

Das fünfjährige Jubiläum des XRP-Rechtsstreits mit der SEC dürfte die Ripple-Chefetage kürzlich mit Champagner gefeiert haben – schließlich gelang im Sommer dank der regulatorischen Krypto-Wende in den USA die finale Beilegung zwischen beiden Parteien. Und: Nach mehreren erfolgreichen Übernahmen für insgesamt rund 4 Milliarden US-Dollar, der Etablierung des hauseigenen Stablecoins RLUSD sowie dem spektakulären Handelsstart der XRP Spot ETFs strotzt das Unternehmen nur so vor Kraft.

Doch der XRP-Kurs selbst will von all dem scheinbar nichts wissen. Statt die Erfolge der vergangenen Wochen dadurch zu reflektieren, dass er das Allzeithoch in Visier nehmen würde, fällt der Ripple Coin sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 2,00 US-Dollar und handelt im Moment des Schreibens bei nur mehr 1,87 US-Dollar – so niedrig wie zuletzt vor einem Jahr. Wie es in den nächsten Wochen weitergehen könnte, zeigt euch eine Analyse der charttechnischen Situation.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 1,8630 USD (Tief) und 1,9062 USD (Hoch) basierend auf den letzten vier 4‑h Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,8837 USD und damit leicht unter dem Vortagesschluss von 1,9054 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 113,6 Milliarden USD, was XRP als einen der relevantesten Coins im Krypto‑Markt bestätigt. Das Volumen blieb jedoch moderat, ohne scharfe Trendbeschleunigung in den letzten Kerzen.

Der Kurs notiert unter dem EMA‑20 bei 1,9071 USD, und die Sequenz zeigt zuletzt niedrigere Hochs und Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nahe Unterstützungen sind das Bollinger‑Unterband bei 1,8826 USD und das Swing‑Tief bei 1,8630 USD; relevante Widerstände liegen beim EMA‑20 (1,9071 USD), dem Bollinger‑Oberband (1,9517 USD) und dem Fibonacci‑Retracement bei 1,9810 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt, ist die Marktlage insgesamt bärisch mit Konsolidierungstendenz.

Der RSI liegt bei rund 43,2 und befindet sich im neutral‑schwachen Bereich ohne Überverkauft‑Signal. Das Histogramm deutet auf leicht nachlassenden Abwärtsdruck hin, was kurzzeitige Stabilisierungschancen eröffnet. Die Bollinger‑Bänder sind mit einer Breite von ca. 0,06916 USD eng bis moderat, was auf reduzierte, aber vorhandene Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer engen Seitwärts‑/Konsolidierungsphase; das Risiko bewerten wir als mittelhoch bei Potenzial für Ausbruchsbewegungen.

Kurzfristige XRP-Prognose

Die kurzfristige Prognose für XRP am 23.12.2025 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 1,8826 USD (Bollinger‑Unterband) und 1,8630 USD (letztes Swing‑Low); Widerstände bei 1,9071 USD (EMA‑20), 1,9517 USD (Bollinger‑Oberband) und 1,9810 USD (Fibonacci). Ein klarer Ausbruch über 1,9071 USD mit Volumen könnte den Weg zu 1,9517–1,9810 USD öffnen (bullishes Szenario), während ein Bruch unter 1,8630 USD stärkeren Abgabedruck bis in den Bereich um 1,77–1,60 USD auslösen dürfte (bearishes Szenario). Behalte EMA‑20 und Bollinger‑Unterband als Trigger‑Level für Risikomanagement im Blick.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

