Mit einem Bitcoin-Kurs über 100.000 US-Dollar und einer neuen Stärke bei Ethereum wird der Markt wieder risikoaffiner. Dies kommt traditionell auch Krypto-Presales zugute. Welche Kryptowährung wird explodieren? Die folgenden drei Coins könnten Potenzial in 2025 haben:

Solaxy (SOLX)

Im Mai 2025 rückt das Projekt Solaxy (SOLX) zunehmend in den Fokus technikorientierter Krypto-Investoren. Im Zentrum steht eine neuartige Layer-2-Struktur, die speziell für das Solana-Ökosystem entwickelt ist. Während Ethereum bereits seit Jahren auf Layer-2-Skalierung setzt, fehlte Solana bisher eine native Lösung zur Entlastung des Mainnets – Solaxy füllt nach eigener Aussage diese Lücke als technischer First Mover.

Das Projekt verfolgt einen modularen Ansatz: Transaktionen werden zunächst in sogenannten Rollups gesammelt, abseits des Mainnets verarbeitet und anschließend in komprimierter Form an Solana zurückgespielt. Besonders innovativ ist der Einsatz einer mehrstufigen Rollup-Technologie kombiniert mit einer leistungsfähigen Bridge, die für stabile und verlustfreie Kommunikation zwischen Layer-1 und Layer-2 sorgt. Mittlerweile ist die Bridge im Testnet bereits live.

Solaxy positioniert sich dabei nicht nur als Infrastrukturlösung, sondern als vollständige Plattform für die nächste Generation dezentraler Anwendungen. Das integrierte Launchpad und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es Projekten, direkt auf der Layer-2 aufzubauen. Interoperabilität gehört ebenfalls zur Roadmap: Die Verbindung mit anderen Netzwerken soll langfristig dafür sorgen, dass Liquidität über verschiedene Chains hinweg flexibel nutzbar wird.

Die hohe Nachfrage bestätigt die Resonanz. Im laufenden Token-Vorverkauf wurden bereits über 36 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der SOLX-Token erfüllt dabei zentrale Funktionen wie Governance, Staking und Zugangsrechte im Netzwerk. Frühzeitige Unterstützer profitieren aktuell von jährlichen Staking-Renditen im dreistelligen Bereich, geworben wird mit 240 Prozent APY.

Der SOLX-Token kann derweil über die offizielle Solaxy-Website erworben werden. Der Kauf ist mit Solana, ETH oder USDT möglich – gängige Wallets werden unterstützt, um die Token gegeneinander zu swappen.

MIND of Pepe (MIND)

Im Jahr 2025 zeichnet sich ein klarer Trend ab: Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum strukturellen Element im Krypto-Sektor. Hier etabliert sich MIND of Pepe als Plattform, die klassische Memes mit hochentwickelter KI kombiniert. Anders als herkömmliche Analyse-Tools handelt es sich hier um ein lernfähiges System, das in Echtzeit Entscheidungen trifft und Marktimpulse interpretiert.

Der Mittelpunkt ist ein autonomer KI-Agent, der auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) und einer dezentralen Hive-Mind-Struktur basiert. Diese Architektur erlaubt es, Millionen von Datenpunkten aus Blockchain-Transaktionen, DeFi-Protokollen und Social-Media-Kanälen dynamisch auszuwerten. Der Agent erkennt nicht nur Kursbewegungen, sondern identifiziert Marktstimmungen, strategische Verschiebungen und neue Narrative.

Dabei ist das System nicht statisch: Nutzer können eigene Risikoprofile, Strategien und Zeithorizonte hinterlegen. Der Agent passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an und bietet so einen personalisierten Zugang zu hochfrequentem Trading-Know-how. Der Zugang erfolgt hier über das “Token-Gated Intelligence Terminal” – ein exklusiver Analysebereich, der nur für Inhaber des MIND-Tokens zugänglich ist. Hier werden die gesammelten Erkenntnisse strukturiert und über ein interaktives Dashboard zugänglich gemacht.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Community-Anbindung: Der Agent interagiert aktiv mit relevanten Akteuren aus der Krypto-Welt, analysiert deren Inhalte, filtert Meinungsführer heraus und bewertet die Relevanz von Diskussionen. Dadurch entsteht ein lernendes System, das sich ständig weiterentwickelt – basierend auf Echtzeitdaten und kollektiver Intelligenz.

Der öffentliche Presale von MIND of Pepe läuft derzeit. Der MIND-Token ist direkt über die Projektseite erhältlich – zahlbar mit ETH, BNB oder USDT. Aktuell profitieren frühe Teilnehmer laut Projektangaben von einer Staking-Rendite von über 250 Prozent pro Jahr sowie vom Zugang zur Beta-Version des KI-Agenten.

BTC Bull (BTCBULL)

Das neue Krypto-Projekt BTC Bull verbindet Meme-Narrative mit einer direkten Kopplung an den Bitcoin-Kursverlauf – ein Ansatz, der sowohl auf Aufmerksamkeit als auch auf konkrete Anreizmechanismen setzt. Anders als herkömmliche Memecoins verfolgt BTCBULL eine klare Struktur: Sobald Bitcoin bestimmte Kurslevel überschreitet, werden automatisch BTC-Ausschüttungen aktiviert. Damit wird BTCBULL zu einem einzigartigen Memecoin, bei dem Halter auf unterschiedliche Arten Geld verdienen können.

Dieses strukturierte Belohnungssystem unterscheidet sich grundlegend von anderen spekulativen Projekten. Die Belohnungen erfolgen nicht in Form eines nativen Tokens, sondern direkt in Bitcoin. Dadurch ist die Performance des BTCBULL-Tokens eng an die Leitwährung geknüpft – mit potenziell überproportionalen Kursreaktionen bei positiver Bitcoin-Entwicklung. Der Token agiert also als eine Art High-Beta-Wette auf Bitcoins Bullenmarkt.

Begleitend dazu integriert das Projekt einen deflationären Mechanimus: Bei fixen Bitcoin-Preisen wird ein Teil der Umlaufmenge dauerhaft vernichtet. Diese Angebotsverknappung in Verbindung mit wachsender Nachfrage bei steigenden BTC-Preisen schafft eine bullische Kombination. Unterstützt wird diese Logik durch ein aktives Staking-System mit nach eigenen Angaben aktuell über 70 Prozent jährlicher Rendite.

Auch visuell grenzt sich BTCBULL von typischen Memecoins ab. Der martialisch inszenierte Bulle als Symbolfigur steht für Stärke und Durchsetzungsfähigkeit, aber gleichzeitig verweist die Markenführung gezielt auf Bitcoin als zentrales Narrativ.

Der BTCBULL Token befindet sich derzeit im Presale. Er kann direkt über die Website mit ETH oder USDT erworben werden. Da der Preis alle paar Tage steigt, können Anleger noch Buchgewinne aufbauen.

