Soziales Trading trifft Krypto-Innovation: dYdX bringt mit dem Pocket Pro Bot den Handel direkt in Telegram und lockt mit einer Trading-Competition über 100.000 US-Dollar.

Trading im Chat: Pocket Pro Bot geht live

Am 16. September wurde der Pocket Pro Bot offiziell vorgestellt: ein Telegram-Tool, das es ermöglicht, direkt in Gruppenchats Perpetuals zu handeln. Angetrieben von der dYdX-Infrastruktur vereint der Bot schnelles Trading, soziale Interaktion und Wettbewerbscharakter. Vom 1. bis 31. Oktober 2025 winkt zum Launch eine Trading-Competition mit 100.000 US-Dollar Preisgeld.

Zwei Wettbewerbe, doppelte Gewinnchancen

Die Competition ist in zwei Kategorien aufgeteilt:

Squads PnL Competition:

Trader schließen sich einem Squad an. Jede Order zählt in die gemeinsame PnL ein. Die besten Squads teilen sich bis zu 25.000 US-Dollar für Platz 1. Auch negative Performance wird prämiert: Für die „Down Bad Awards“ gibt es ebenfalls bis zu 5.000 US-Dollar.

Individual Volume Competition:

Parallel dazu läuft ein Einzelwettbewerb, bei dem das gesamte gehandelte Volumen zählt. Die Top-Trader nach Volumen erhalten Preise bis zu 25.000 US-Dollar.

So funktioniert die Teilnahme bei der Squads PnL Competition:

Pocket Pro Bot hinzufügen: Einfach @pocketprotectorbot in den Telegram-Chat einladen und als Admin bestätigen. Squad wählen: Wenn du noch keine eigene Squad hast, kannst du der Affiliate-Gruppe beitreten und über dieses Squad teilnehmen: dYdX Affiliates Telegram. Wallet aufladen: Mindesteinzahlung 15 USDC (über Arbitrum oder Solana). Im Oktober handeln: Über intuitive Befehle wie /long BTC oder /short ETH können sofort Positionen eröffnet werden. Leaderboard checken: Mit /leaderboard lässt sich jederzeit der aktuelle Stand verfolgen.

Alle Trades laufen über die dYdX-Märkte (200+ Perpetuals) und werden automatisch im Wallet abgebildet.

Teilnahme an der Individual Volume Competition

Wer solo antreten möchte, hat es besonders einfach: Als Individuum musst du lediglich den Pocket Pro Bot starten und im Oktober traden. Jede Order, die du über dein Perps Wallet platzierst, zählt automatisch für die Volumen-Rangliste.

Damit bist du ohne weitere Registrierung oder Einstellungen automatisch Teil der Individual Volume Competition. Am Ende des Monats werden die aktivsten Trader nach ihrem gesamten Handelsvolumen prämiert, mit Preisen von bis zu 25.000 US-Dollar für Platz 1.

Einfach den Bot starten, Wallet aufladen und loslegen: Alle Trades werden automatisch deinem persönlichen Ranking zugeordnet.

Warum Telegram-Trading?

Der Pocket Pro Bot kombiniert Community und Handel:

Automatisch generierte PnL-Cards für jedes Trade-Update

Möglichkeit zum Copy-Trading innerhalb der Gruppe

innerhalb der Gruppe Echtzeit-Leaderboards für zusätzlichen Wettbewerb

Flexen oder Verluste feiern: alles transparent im Chat

So verwandeln sich gewöhnliche Telegram-Gruppen in lebendige Trading-Floors.

Preisgelder im Überblick

Squad-Competition (PnL-basiert)

1. Platz: 25.000 US-Dollar

25.000 US-Dollar 2. Platz: 7.500 US-Dollar

7.500 US-Dollar 3. Platz: 5.000 US-Dollar

5.000 US-Dollar 4. Platz: 2.500 US-Dollar

2.500 US-Dollar 5. bis 10. Platz: je 500 US-Dollar



je 500 US-Dollar Down Bad Awards:

1. Platz: (schlechtester PnL): 5.000 US-Dollar

(schlechtester PnL): 5.000 US-Dollar 2. Platz: 1.500 US-Dollar

1.500 US-Dollar 3. Platz: 500 US-Dollar

Individual-Competition (Volumen-basiert)

1. Platz: 25.000 US-Dollar

25.000 US-Dollar 2. Platz: 7.500 US-Dollar

7.500 US-Dollar 3. Platz: 5.000 US-Dollar

5.000 US-Dollar 4. Platz: 2.500 US-Dollar

2.500 US-Dollar 5. bis 24. Platz: je 500 US-Dollar

Extra Chance: dYdX Affiliate Booster Program Pocket Pro Edition

Neben der 100.000 US-Dollar Trading Competition startet dYdX parallel auch das Affiliate Booster Program: Pocket Pro Edition. Vom 1. bis 31. Oktober 2025 können Affiliates, die neue Trader über den Pocket Pro Bot oder direkt zu dYdX bringen, zusätzliche Prämien aus einem Reward-Pool von über 30.000 US-Dollar gewinnen.

Highlights des Programms:

Leaderboard mit Preisen bis 6.000 US-Dollar für Platz 1

für Platz 1 Belohnungen für die Top 15 Affiliates basierend auf neu generiertem Handelsvolumen

basierend auf neu generiertem Handelsvolumen Whale Bonuses für außergewöhnlich hohe Volumen (bis zu 20.000 US-Dollar extra)

für außergewöhnlich hohe Volumen (bis zu 20.000 US-Dollar extra) Teilnahme möglich über Ref-Links von dYdX oder direkt über den Pocket Pro Bot

Fazit: Social Trading mit Gamification-Faktor

Mit dem Pocket Pro Bot bringt dYdX die Märkte direkt dorthin, wo Krypto ohnehin schon diskutiert wird: nach Telegram. Ob als Squad oder Solo: Jeder Trade trägt zur Competition bei und eröffnet Chancen auf den 100.000-US-Dollar-Preispool.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von dYdX.

